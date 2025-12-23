Τζέφρι Έπσταϊν: Ο Μπιλ Κλίντον ζητά την πλήρη δημοσίευση όλων των αρχείων

Την πλήρη, και χωρίς περικοπές δημοσιοποίηση, όλων των αρχείων που σχετίζονται με τον Μπιλ Κλίντον ζητά επισήμως ο ίδιος, μετά τη νέα δέσμη εγγράφων για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν που δόθηκε στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σε δήλωσή του τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του πρώην προέδρου, Άνχελ Ουρένια, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει εντολή στην υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να αποχαρακτηρίσει και να δημοσιοποιήσει κάθε έγγραφο, φωτογραφία, σημείωση ή κατάθεση που αναφέρεται ή περιλαμβάνει τον Μπιλ Κλίντον.

«Ο νόμος για τη διαφάνεια των αρχείων Έπσταϊν επιβάλλει σαφή νομική υποχρέωση στο υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες αρχείο που δικαιούται να γνωρίζει η κοινή γνώμη», αναφέρεται στη δήλωση. «Αυτό που έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής δείχνει ξεκάθαρα ότι κάποιος ή κάτι προστατεύεται».

Τζέφρι Έπσταίν: Τι υποστηρίζει η πλευρά Κλίντον

Η πλευρά Κλίντον υποστηρίζει ότι οι εκτεταμένες περικοπές (redactions) στα έγγραφα δημιουργούν περισσότερα ερωτήματα από όσα απαντούν. Παρότι ο πρώην πρόεδρος εμφανίζεται σε φωτογραφικό υλικό μαζί με τον Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ, επαναλαμβάνει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στα εγκλήματα για τα οποία κατηγορήθηκε ο χρηματιστής.

«Δεν χρειαζόμαστε καμία προστασία», σημειώνει ο εκπρόσωπός του, τονίζοντας ότι η υπόθεση δεν αφορά τον Μπιλ Κλίντον αλλά την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας.

Το παρασκήνιο της σχέσης Κλίντον - Έπσταϊν

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία, ο Κλίντον και ο Έπσταϊν διατηρούσαν κοινωνικές επαφές τη δεκαετία του ’90, οι οποίες -όπως υποστηρίζει η πλευρά του πρώην προέδρου- διακόπηκαν οριστικά το 2003. Δύο χρόνια αργότερα, ο χρηματιστής τέθηκε υπό έρευνα για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Ο Έπσταϊν καταδικάστηκε το 2008 για αδικήματα που αφορούσαν ανήλικες και το 2019 βρέθηκε νεκρός στο κελί του, ενώ ανέμενε τη δίκη του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης.

Η νέα αντιπαράθεση για τα αρχεία Έπσταϊν έχει ήδη λάβει πολιτικές διαστάσεις, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ παρουσιάζει τη δημοσιοποίηση ως πράξη διαφάνειας, ενώ επικριτές -μεταξύ αυτών και το περιβάλλον Κλίντον-υποστηρίζουν ότι η διαδικασία γίνεται επιλεκτικά.

Για τον πρώην πρόεδρο, το ζητούμενο είναι σαφές: πλήρης αποδέσμευση όλων των εγγράφων, χωρίς σκιές και περικοπές, ώστε -όπως υποστηρίζει- να μη μένει καμία υπόνοια ότι προστατεύονται πρόσωπα ή συμφέροντα στο πιο σκοτεινό σκάνδαλο των τελευταίων δεκαετιών στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από OK Magazine