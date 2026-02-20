Τζέφρι Έπσταϊν: Ο κομβικός συνεργάτης που θα κατέθετε εναντίον του αλλά «εξαφανίστηκε»

Μια νέα αποκάλυψη γύρω από την υπόθεση του, καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν, φέρνουν στο φως έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, που αναδημοσιεύει η Wall Street Journal

Το αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης, στο δημοσίευμά του, επισημαίνει πως ένας συνεργάτης του χρηματιστή, ήταν έτοιμος να καταθέσει εναντίον του Έπσταϊν το 2016, ωστόσο μετά από λίγο- απλά- «εξαφανίστηκε».

Ο λόγος για τον Γάλλος ατζέντης μοντέλων Jean-Luc Brunel, ο οποίος φέρεται να διαπραγματευόταν το 2016 συμφωνία συνεργασίας με τις αμερικανικές αρχές, προσφέροντας στοιχεία για το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, τρία χρόνια πριν από τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2019 και τη φυλάκισή του σε ομοσπονδιακή φυλακή των ΗΠΑ.

Τζέφρι Έπσταϊν: Η συμφωνία του συνεργάτη του και «σιγή ιχθύος»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, ο Brunel ήταν έτοιμος να παρουσιαστεί στην Εισαγγελία της Νέας Υόρκης με αντάλλαγμα ασυλία. Σημειώσεις ομοσπονδιακού εισαγγελέα από τον Φεβρουάριο του 2016 αναφέρουν ότι «ο Jean Luc Brunel βοήθησε να βρεθούν κορίτσια» και ότι «φοβάται τη δίωξη». Οι δικηγόροι θυμάτων υποστήριζαν πως διέθετε ακόμη και ενοχοποιητικές φωτογραφίες.

Και ύστερα, σταμάτησε κάθε επικοινωνία.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε πληροφορηθεί τις διαπραγματεύσεις. Σε email προς τη δικηγόρο του, Κέιτι Ρούμλερ, ανέφερε πως ο Brunel σχεδίαζε να καταθέσει και πως τρίτο πρόσωπο ζητούσε χρήματα για να αποτραπεί η εμφάνισή του στις αρχές. Δεν είναι σαφές τι ακολούθησε. Το βέβαιο είναι ότι ο Brunel δεν συνεργάστηκε ποτέ και η έρευνα δεν προχώρησε τότε.

Η καθυστέρηση είχε συνέπειες. Δικηγόροι θυμάτων υποστηρίζουν ότι τα επόμενα χρόνια δεκάδες ακόμη κορίτσια φέρονται να έπεσαν θύματα τράφικινγκ. Ο Έπσταϊν συνελήφθη τελικά το 2019 και πέθανε στη φυλακή της Νέας Υόρκης, σε θάνατο που χαρακτηρίστηκε ως «αυτοκτονία».

Ο Brunel συνελήφθη το 2020 στη Γαλλία, όπου ερευνάτο για βιασμούς και για διευκόλυνση του κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης, που δρούσε υπό τον Τζέφρι Έπσταϊν. Το 2022 βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του.

Οι επαφές του Έπσταϊν στον χώρο της μόδας

Τα νέα έγγραφα φωτίζουν και το δίκτυο επαφών του Έπσταϊν στον χώρο της μόδας και των επιχειρήσεων. Αναφέρονται επαφές με το πρακτορείο MC2 Model Management, που ίδρυσε ο Brunel με χρηματοδότηση του χρηματιστή, καθώς και επικοινωνίες με πρόσωπα του χρηματοοικονομικού κόσμου. Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ, ήδη καταδικασμένη σε 20 χρόνια κάθειρξης, κατονομάζεται ως συγκατηγορούμενη σε αρχεία του FBI.

Η υπόθεση Έπσταϊν παραμένει ανοιχτή πληγή για τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, καθώς οι αρχές στο Παρίσι ανακοίνωσαν ότι επανεξετάζουν πτυχές της έρευνας για πιθανή εμπλοκή Γάλλων υπηκόων.

Δέκα χρόνια μετά τις μυστικές διαπραγματεύσεις του 2016, το ερώτημα παραμένει: τι θα είχε αλλάξει αν ο Jean-Luc Brunel είχε τελικά μιλήσει;

Με πληροφορίες από Wall Street Journal