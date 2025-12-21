Τζέφρι Έπσταϊν: Η καταγγελία αδελφής θύματος το 1996 και η αποτυχία του FBI να διερευνήσει την υπόθεση

Αν και το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ντόναλντ Τραμπ δεν τήρησε τη νομική υποχρέωση να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν μέχρι την Παρασκευή, ένα έγγραφο έριξε φως στην αδράνεια των αρχών – και στις τραγικές συνέπειες που είχε για δεκάδες έφηβες κοπέλες.

Το έγγραφο αυτό είναι μια έκθεση του FBI από τη Μαρία Φάρμερ, μια ζωγράφο που εργάστηκε για τον Έπσταϊν γύρω στο 1996.

Η Φάρμερ, της οποίας η αδελφή Άνι Φάρμερ κακοποιήθηκε από τον Επστάιν και τη συνεργό του Γκίσλεϊν Μάξγουελ σε ηλικία 16 ετών, δήλωσε στις αρχές το 1996 ότι Έπσταϊν «έκλεψε» γυμνές φωτογραφίες των αδελφών της.

Η Φάρμερ κατήγγειλε τη συμπεριφορά του Έπσταϊν σχετικά με αυτές τις φωτογραφίες, όμως το FBI δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ δημόσια ότι έκανε μια τέτοια αναφορά, σύμφωνα με τους New York Times. Η εφημερίδα σημείωσε επίσης ότι μια εσωτερική έρευνα για τον τρόπο που το υπουργείο Δικαιοσύνης χειρίστηκε την υπόθεση Έπσταϊν δεν έκανε καμία μνεία σε αυτή την αναφορά.

Η αστυνομική έκθεση αναφέρει ότι «η καταγγέλλουσα [Μαρία Φάρμερ] δήλωσε ότι είναι επαγγελματίας καλλιτέχνις και ότι τράβηξε φωτογραφίες των αδελφών της, ηλικίας 12 και 16 ετών, για το δικό της [προσωπικό] καλλιτεχνικό έργο».

«Ο Έπσταϊν έκλεψε τις φωτογραφίες και πιστεύεται ότι πούλησε τις εικόνες σε πιθανούς αγοραστές», προσθέτει.

Η καταγγελία αναφέρει επίσης ότι ο Έπσταϊν ζήτησε «φωτογραφίες νεαρών κοριτσιών σε πισίνες» και απείλησε τη Φάρμερ, λέγοντας «ότι αν πει σε οποιονδήποτε για τις φωτογραφίες, θα κάψει το σπίτι της».

Δεν είναι σαφές έαν και τι έκανε το FBI με αυτή την καταγγελία. Είναι όμως σαφές ότι ο Έπσταϊν συνέχισε να κακοποιεί κορίτσια για χρόνια αφότου η Μαρία Φάρμερ τον έφερε στην προσοχή των διωκτικών αρχών.

Πράγματι, ο Έπσταϊν δεν αντιμετώπισε δίωξη σε σχέση με την κακοποίηση έφηβων κοριτσιών μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Η Άνι Φάρμερ κατέθεσε στη δίκη της Μάξγουελ το 2021, ότι ήταν μόλις 16 ετών όταν η Βρετανίδα κληρονόμος εκδοτικού οίκου τής έκανε γυμνό μασάζ στο ράντσο του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, περιέγραψε πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ την «προετοίμασαν» για κακοποίηση – μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας την ανυποψίαστη Μαρία Φάρμερ ως μέσο πρόσβασης. Θυμήθηκε ότι γνώρισε τον Έπσταϊν στην έπαυλή του στο Μανχάταν στα τέλη του 1995, όταν η αδελφή της Μαρία εργαζόταν για εκείνον.

«Ήμουν πολύ νευρική»

Ο Έπσταϊν αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο για τη Νέα Υόρκη για την Άνι Φάρμερ, η οποία είπε ότι η αδελφή της τής είχε πει πως ο Έπσταϊν ενδεχομένως «ενδιαφερόταν να τη βοηθήσει με την εκπαίδευσή της». Την πρώτη φορά που πήγε στο σπίτι του Έπσταϊν με τη Μαρία Φάρμερ, ήταν για να παραλάβουν εισιτήρια θεάτρου που είχε αγοράσει για εκείνες.

«Έδειχνε πολύ φιλικός και κάπως προσγειωμένος. Ήταν ντυμένος απλά», κατέθεσε η Άνι Φάρμερ. Την επόμενη φορά που η Άνι Φάρμερ συνάντησε τον Έπσταϊν, πήγαν σινεμά μαζί του και με την αδελφή της Μαρία.

Κάθισε ανάμεσά τους και, σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ταινίας, ο Έπσταϊν της «χάιδεψε» το χέρι. «Μου έτριβε το κάτω μέρος του παπουτσιού και μετά μου έτριβε το πόδι, το πόδι μου πιο ψηλά», είπε η Άνι Φάρμερ. «Ήμουν πολύ νευρική».

Η Άνι Φάρμερ εξήγησε ότι δεν είπε τίποτα στη Μαρία, καθώς η μεγαλύτερη αδελφή της ήταν «πολύ προστατευτική» και δεν ήθελε να επηρεάσει τη δουλειά της με τον Έπσταϊν.

Όμως, την άνοιξη του 1996, η μητέρα της Άνι τής είπε ότι θα πήγαινε για ένα Σαββατοκύριακο στο ράντσο του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό.

Η Άνι είπε ότι ένιωσε κάπως πιο ήρεμη όταν έμαθε ότι θα ήταν εκεί και μια γυναίκα – η Μάξγουελ – και υπέθεσε ότι ήταν η φίλη του Έπσταϊν. Μετά από αρκετές μετακινήσεις στην πόλη, «αποφασίστηκε ότι θα μάθαινα πώς να κάνω στον Έπσταϊν μασάζ στα πόδια και ότι η Μάξγουελ θα μου έδειχνε πώς να του τρίβω τα πόδια».

«Παρακολουθούσα τι έκανε και με καθοδηγούσε. Έκανα ό,τι μου έλεγε», θυμήθηκε η Άνι Φάρμερ. «Ένιωθα πολύ άβολα. Ήθελα να σταματήσω».

Η Μάξγουελ, είπε η Άνι Φάρμερ, τη ρώτησε αν είχε κάνει ποτέ επαγγελματικό μασάζ: «Είπε ότι ήθελε να έχω αυτή την εμπειρία και ότι θα χαιρόταν να μου κάνει μασάζ».

Η Μάξγουελ είπε στην Άνι να γδυθεί. Εκείνη υπάκουσε και ξάπλωσε κάτω από ένα σεντόνι που βρισκόταν πάνω σε ένα τραπέζι μασάζ.

«Τράβηξε το σεντόνι προς τα κάτω και αποκάλυψε το στήθος μου, και άρχισε να τρίβει το στήθος μου και το πάνω μέρος του μαστού μου», είπε η Άνι Φάρμερ. «Ήθελα τόσο πολύ να σηκωθώ από το τραπέζι».

Όταν η Άνι Φάρμερ ξύπνησε την επόμενη μέρα, ο Έπσταϊν «όρμησε στο δωμάτιο λέγοντας ότι ήθελε να αγκαλιαστούν».

«Ανέβηκε στο κρεβάτι μαζί μου», είπε η Άνι. «Πίεζε το σώμα του πάνω μου». Κατάφερε να ξεφύγει λέγοντάς του ότι έπρεπε να πάει στην τουαλέτα.

Τα χρόνια που ακολούθησαν την καταγγελία της Μαρία Φάρμερ, οι αφηγήσεις των κατηγόρων και τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι η κακοποίηση του Έπσταϊν συνεχίστηκε.

Όταν ο Έπσταϊν συνελήφθη το 2019, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι «σεξουαλικά εκμεταλλεύτηκε και κακοποίησε δεκάδες ανήλικα κορίτσια» από το 2002 έως το 2005 στα σπίτια του στο Μανχάταν και στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Η συμφωνία του 2008, που επέτρεψε στον Έπσταϊν να δηλώσει ένοχος για πολιτειακού επιπέδου κατηγορίες πορνείας στη Φλόριντα, έγινε στη διάρκεια μιας ομοσπονδιακής έρευνας που περιλάμβανε τουλάχιστον 40 έφηβα κορίτσια.

Σε συνέντευξη στο CNN μετά τη δημοσιοποίηση του εγγράφου, η Άνι Φάρμερ επισήμανε ότι πολλές κοπέλες κακοποιήθηκαν αφού η αδελφή της μίλησε.

Με πληροφορίες από Guardian