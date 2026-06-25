Τζέφρι Έπσταϊν: Η Γκισλέιν Μάξγουελ υποστήριξε ότι νέα στοιχεία αμφισβητούν την καταδίκη της

Η Γκισλέιν Μάξγουελ υποστήριξε σε νέο δικαστικό έγγραφο ότι τα έγγραφα του Τζέφρι Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκαν φέτος περιείχαν αποδεικτικά στοιχεία ότι τα δικαιώματά της παραβιάστηκαν πριν καταδικαστεί και της επιβληθεί ποινή 20 ετών φυλάκισης για τη συνδρομή της στη σεξουαλική κακοποίηση εφήβων κοριτσιών από τον Έπσταϊν.

Η Μάξγουελ, 64 ετών, αμφισβητεί την καταδίκη και την ποινή της που εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2021 από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν και ζητά την έκδοση εντάλματος habeas corpus που θα κηρύξει την ποινή της παράνομη.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι τελευταίοι ισχυρισμοί της είναι αβάσιμοι ή υποβλήθηκαν πολύ αργά.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ υποστήριξε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά της

Στην τροποποιημένη αίτησή της, η οποία δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, η Μάξγουελ ανέφερε ότι πολλά έγγραφα που αποκαλύφθηκαν μέσω του «Epstein Files Transparency Act» (Νόμου για τη Διαφάνεια των Αρχείων Έπσταϊν) δείχνουν ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά της για δίκαιη δίκη, καθώς οι δικηγόροι που εκπροσωπούσαν τα θύματα του Έπσταϊν λειτούργησαν ως «de facto εισαγγελείς και πράκτορες της κυβέρνησης».

Η πρώην σύντροφος και συνεργάτιδα του Έπσταϊν ανέφερε, μεταξύ άλλων, μια επιστολή ενός πρώην ομοσπονδιακού εισαγγελέα ο οποίος δήλωσε: «Έκανα ό,τι μπορούσα» για να βοηθήσω τους δικηγόρους των γυναικών, σε μια φερόμενη προσπάθεια να ακυρωθεί η αμφιλεγόμενη συμφωνία μη δίωξης του Έπσταϊν του 2007 με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στη Φλόριντα.

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Η Μάξγουελ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει, χωρίς επιτυχία, ότι η συμφωνία του Έπσταϊν την προστάτευε από ποινική δίωξη.

Η αίτησή της για έκδοση εντάλματος habeas corpus αποτελεί την πιο εκτεταμένη προσπάθειά της να ανατρέψει την καταδίκη της, την πιο σημαντική επιτυχημένη ποινική δίωξη που προέκυψε από το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Στηρίχθηκε σε μερικές από τις εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν βάσει του νόμου για τα αρχεία Έπσταϊν, τον οποίο υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο, μετά από σχεδόν ομόφωνη έγκριση από το Κογκρέσο.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Πολ Ένγκελμαγιερ επιβλέπει την υπόθεση της Μάξγουελ και θα εξετάσει την αίτησή της.

Τι υποστηρίζουν οι εισαγγελείς για την ποινή της Μάξγουελ

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τζέι Κλέιτον στο Μανχάταν, του οποίου το γραφείο άσκησε τη δίωξη κατά της Μάξγουελ, δήλωσε ότι η ίδια υπέβαλε τα περισσότερα από τα αιτήματά της πολύ αργά, ενώ εκείνα που υποβλήθηκαν εγκαίρως, στην καλύτερη περίπτωση παραποιούσαν τα πρακτικά ή τον νόμο, ή δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι η δίκη της ήταν άδικη.

«Εν ολίγοις, η κατηγορουμένη — για πολλαπλούς και ανεξάρτητους λόγους — αποτυγχάνει πλήρως να ανταποκριθεί στο βάρος της απόδειξης που απαιτείται για την αναίρεση της ορθής καταδίκης και της δίκαιης ποινής της», δήλωσε ο Κλέιτον σε έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο και δημοσιοποιήθηκε επίσης την Τετάρτη.

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Ένας εκπρόσωπος ορισμένων δικηγόρων που εκπροσωπούν τις καταγγέλλουσες του Έπσταϊν δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο.

Η Μάξγουελ εκπροσωπεί τον εαυτό της στην προσπάθειά της να ανατρέψει την καταδίκη της για πέντε κατηγορίες σχετικά με την πρόσληψη και την προετοιμασία ανηλίκων κοριτσιών για να υποστούν κακοποίηση από τον Έπσταϊν μεταξύ 1994 και 2004.

Μια προηγούμενη έφεση επικεντρώθηκε στη συμφωνία μη δίωξης του Έπσταϊν, η οποία οδήγησε στην ομολογία ενοχής του το 2008 για μια κατηγορία πορνείας στην πολιτεία της Φλόριντα. Καταδικάστηκε σε 13 μήνες φυλάκιση, μια ποινή που σήμερα θεωρείται ευρέως υπερβολικά επιεικής.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την έφεση αυτή τον Οκτώβριο.

«Ανασφαλής» καταδίκη

Στην τροποποιημένη αίτησή της, η Μάξγουελ διαμαρτυρήθηκε επίσης για την υποτιθέμενη «αδυναμία των εισαγγελέων να εξετάσουν τους μάρτυρες και τα αποδεικτικά στοιχεία».

Ανάμεσα σε άλλα, ανέφερε την παράλειψή τους να ανακρίνουν τον Λέσλι Γουέξνερ, τον δισεκατομμυριούχο του λιανικού εμπορίου πίσω από τη «Victoria's Secret», ο οποίος είχε προσλάβει τον Έπσταϊν για να διαχειρίζεται τα προσωπικά του οικονομικά.

Ο 88χρονος Γουέξνερ δήλωσε στο Κογκρέσο τον Φεβρουάριο ότι διέκοψε τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν το 2007 και ότι δεν είχε καμία γνώση της εγκληματικής δραστηριότητάς του.

Η Μάξγουελ ανέφερε ότι τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοιχεία έδειχναν ότι οι εισαγγελείς δεν πραγματοποίησαν «καμία ουσιαστική δική τους έρευνα», γεγονός που οδήγησε σε «παραπλανητικές δηλώσεις προς τους δικαστές και την ένορκη επιτροπή, με αποτέλεσμα μια καταδίκη που δεν βασίστηκε σε αξιόπιστα στοιχεία».

Στην αίτηση αναφέρονται επίσης και άλλοι λόγοι για την αναίρεση της καταδίκης της Μάξγουελ, μεταξύ των οποίων κενά στις καταθέσεις των μαρτύρων και απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων από την κυβέρνηση.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής ανέβαλε τη δημοσιοποίηση της τροποποιημένης αίτησης της Μάξγουελ, ώστε οι εισαγγελείς να μπορέσουν να προβούν σε διαγραφές για τη διαφύλαξη της ανωνυμίας των θυμάτων του Έπσταϊν.

Η Μάξγουελ κρατείται σε ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα ελάχιστης ασφάλειας στο Μπράιαν του Τέξας. Δικαιούται να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2037, όταν θα είναι 75 ετών.

Με πληροφορίες από Reuters