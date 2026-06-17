Τζέφρι Έπσταϊν: Εξέταζε το ενδεχόμενο να δώσει πληροφορίες για τον Τραμπ με αντάλλαγμα μικρότερη ποινή

Αναλυτικό ρεπορτάζ των New York Times παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, την πρόθεση των δικηγόρων του Τζέφρι Έπσταϊν να συνεργαστούν με τις εισαγγελικές αρχές πριν από την αυτοκτονία του το 2019, προκειμένου να παράσχουν πληροφορίες για τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλα πρόσωπα, με αντάλλαγμα ευνοϊκότερη μεταχείριση για τον χρηματιστή.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι σημειώσεις που είχε αφήσει πίσω του ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν ασαφείς και δεν συνοδεύονταν από αποδεικτικά στοιχεία, γεγονός που σήμαινε ότι οι συνήγοροί του δεν διέθεταν κάτι ουσιαστικό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εναντίον του σημερινού προέδρου των ΗΠΑ.

Jeffrey Epstein was obsessed with trying to take down Trump before suicide, report says https://t.co/N8kpqVWlG6 pic.twitter.com/Tyf4MrWbal — New York Post (@nypost) June 16, 2026

Τζέφρι Έπσταϊν: «Ο Τραμπ είναι ένας απόλυτος απατεώνας»

Παρ' όλα αυτά, στις προσωπικές του σημειώσεις υπήρχαν αναφορές όπως «ο Τραμπ είναι ένας απόλυτος απατεώνας, όλο βιτρίνα και εντυπώσεις» και ότι «ποτέ δεν είχε πραγματικά αρκετά χρήματα».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Τζέφρι Έπσταϊν προσπαθούσε επίσης να διαπιστώσει αν διέθετε «μοχλό πίεσης» απέναντι σε διάσημους φίλους και γνωστούς του, μεταξύ των οποίων και ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς.

Οι New York Times αναφέρουν ότι ο χρηματιστής ήταν ιδιαίτερα απασχολημένος με την ιδέα να παράσχει πληροφορίες για τον Τραμπ κατά την περίοδο της κράτησής του.

Υπενθυμίζεται πως ο Τζέφρι Έπσταϊν συνελήφθη τον Ιούλιο του 2019 με κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα και έναν μήνα αργότερα βρέθηκε νεκρός στο Metropolitan Correctional Center της Νέας Υόρκης. Οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτοκτόνησε δι' απαγχονισμού.

New York Times “reporting establishes that Epstein showed a clear pattern of behavior in the weeks before his death suggesting an intent to kill himself. The apparent suicide note memorialized Epstein’s despair and desire to ‘say goodbye’ on his own terms. Other writings from his… — Ken Dilanian (@KDilanianMSNOW) June 16, 2026

Τι αποκαλύπτουν οι σημειώσεις του Τζέφρι Έπσταϊν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι σημειώσεις που βρέθηκαν στη φυλακή αποκαλύπτουν επίσης την ψυχολογική του κατάσταση κατά τη διάρκεια της κράτησης. Ο Έπσταϊν παραπονιόταν ότι του είχαν στερήσει τηλεφωνικές επικοινωνίες και επισκέψεις, ενώ περιέγραφε τον εαυτό του ως έναν «πλούσιο παιδόφιλο στη φυλακή».

Οι New York Times αναφέρουν ακόμη ότι στο κελί του είχαν βρεθεί πολλαπλές αυτοσχέδιες θηλιές, καθώς είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει περισσότερες από μία φορές πριν από τον θάνατό του.

Ο πρώην συγκρατούμενός του, Νίκολας Ταρταλιόνε, καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και πρώην αστυνομικός της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι είχε παρατηρήσει ύποπτη συμπεριφορά από τον Έπσταϊν πριν από τον θάνατό του. Όπως ισχυρίστηκε, κάποια στιγμή βρήκε μια θηλιά κάτω από το κρεβάτι του και ενημέρωσε τους δεσμοφύλακες, οι οποίοι δεν έδωσαν σημασία στις ανησυχίες του.

Η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, όταν οι δύο άνδρες κινούνταν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους στο Μανχάταν και το Παλμ Μπιτς.

Το 2002, σε συνέντευξή του στο New York Magazine, ο Τραμπ είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τον Έπσταϊν: «Γνωρίζω τον Τζεφ εδώ και 15 χρόνια. Είναι εξαιρετικός τύπος», είχε δηλώσει τότε. «Είναι πολύ ευχάριστος στην παρέα. Λέγεται μάλιστα ότι του αρέσουν οι όμορφες γυναίκες όσο και σε εμένα, και πολλές από αυτές είναι νεότερες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Τζέφρι απολαμβάνει την κοινωνική του ζωή».

Οι σχέσεις των δύο ανδρών φαίνεται πως διαταράχθηκαν το 2004 εξαιτίας διαφωνίας για μια συμφωνία στον τομέα των ακινήτων.

Μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν ήταν θαυμαστής του» και υποστήριξε ότι δεν είχαν επικοινωνήσει για περίπου 15 χρόνια.

Με πληροφορίες από New York Times