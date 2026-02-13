Τζέφρι Έπσταϊν: Είχε ζητήσει την εγκατάσταση κρυφών καμερών στο σπίτι του στη Φλόριντα

Το Sky News εντόπισε ανταλλαγή emails από το 2014 που δείχνει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ζήτησε από μέλος του προσωπικού του να εγκαταστήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο βοηθός τού απάντησε ότι σκόπευε να τις κρύψει μέσα σε κουτιά με χαρτομάντιλα στο σπίτι. Τα emails περιλαμβάνονταν σε εκατομμύρια έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ).

Σε email με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 2014, ο Έπσταϊν έγραψε στον συνεργάτη του: «Ας πάρουμε τρεις κρυφές κάμερες με ανίχνευση κίνησης, που να καταγράφουν, ευχαριστώ».

Πέντε ώρες αργότερα έλαβε απάντηση: «Τζέφρι, έχω ήδη αγοράσει δύο κάμερες με αισθητήρα κίνησης από το Spy Store στο Φορτ Λόντερντεϊλ χθες, τις φόρτισα χθες το βράδυ και προσπαθώ να καταλάβω πώς λειτουργούν αυτή τη στιγμή... Τις εγκαθιστώ τώρα μέσα σε κουτιά Kleenex».

Το Sky News εξετάζει περισσότερα από χίλια αποσπασματικά βίντεο που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πολλά από αυτά φαίνεται να έχουν τραβηχτεί στο γραφείο του Έπσταϊν μέσα στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Ένα από τα βίντεο επιτήρησης που εντοπίστηκαν δείχνει έναν άνδρα, ο οποίος φαίνεται να είναι ο Έπσταϊν, να μιλά με γυναίκες σε εκείνο το δωμάτιο. Ένα άλλο δείχνει μια γυναίκα γονατισμένη δίπλα του.

Το Sky News δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει πότε καταγράφηκε το υλικό από τις κάμερες του γραφείου.

Γνωρίζουμε από αστυνομικά έγγραφα ότι τα θύματα φοβούνταν πως καταγράφονταν κρυφά. Τα νέα αυτά emails και οι εικόνες που ανέλυσε το Sky News υποδηλώνουν ότι πράγματι αυτό συνέβαινε.

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ κατηγορείται για «έλλειψη ενσυναίσθησης»

Οι αποκαλύψεις έρχονται μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση της γενικής εισαγγελέως των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, με επικριτές της κατά τη διάρκεια μακράς κατλαθεσης ενώπιον επιτροπής στο Κογκρέσο.

Την Τετάρτη, η Μπόντι έδωσε την πρώτη της ένορκη κατάθεση μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν, με τη διαδικασία να εκτρέπεται κατά διαστήματα σε έντονη φραστική αντιπαράθεση με Δημοκρατικούς.

Επιζώντες των εγκλημάτων του Έπσταϊν την κατηγόρησαν αργότερα για έλλειψη ενσυναίσθησης και ανθρωπιάς, ενώ επικριτές υποστήριξαν ότι, καθώς δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα και πολλά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένα, ορισμένα ισχυρά πρόσωπα εξακολουθούν να προστατεύονται.

Με πληροφορίες από Sky News