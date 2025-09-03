Τζέφρι Έπσταϊν: Δημοσιεύτηκαν νέα αρχεία για την υπόθεση, τα οποία όμως ήταν ήδη γνωστά

Την Τρίτη, η Επιτροπή Διοικητικής Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ δημοσιοποίησε χιλιάδες σελίδες εγγράφων που αφορούν τον διαβόητο χρηματοδότη και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η δημοσιοποίηση αυτή γίνεται τη στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο διαμάχης τους τελευταίους μήνες, λόγω της απόφασής της να μην αποκαλύψει επιπλέον αρχεία σχετικά με την υπόθεση. Ο Τζέφρι Έπσταϊν αυτοκτόνησε το 2019 ενώ αναμενόταν να δικαστεί για κατηγορίες διακίνησης σεξουαλικών θυμάτων και κακοποιήσεις εκατοντάδων κοριτσιών.

Οι 33.000 σελίδες που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνουν παλιές δικαστικές καταθέσεις που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν και την πρώην σύντροφό του και συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, καθώς και αποσπάσματα βιντεοσκοπημένων αστυνομικών ελέγχων και ανακρίσεων. Τα αρχεία φαίνεται να περιέχουν πληροφορίες που ήδη είναι γνωστές στο κοινό.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων έγινε την ίδια ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ δεχόταν έντονη πίεση για την έρευνα που έχει σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Με την επιστροφή του Κογκρέσου σε συνεδρίαση αυτή την εβδομάδα, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές είχαν προγραμματίσει συνεντεύξεις Τύπου ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια από την κυβέρνηση σχετικά με την υπόθεση.

Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να αποφύγει την υπόθεση Έπσταϊν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, παλιός φίλος του Τζέφρι Έπσταϊν και μέλος του πλούσιου και ισχυρού κοινωνικού κύκλου του, τις τελευταίες εβδομάδες έχει προσπαθήσει να αποφύγει το θέμα. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μήνυσε την εφημερίδα Wall Street Journal για δημοσίευμά της σχετικά με τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ειδικά για μια ευχετήρια κάρτα γενεθλίων που φέρεται να του είχε στείλει.

Ο Λευκός Οίκος έχει πιέσει Ρεπουμπλικάνους βουλευτές να μην υποστηρίξουν αίτημα απαλλαγής (discharge petition) από τον Thomas Massie, Ρεπουμπλικάνο από το Κεντάκι, και τον Ro Khanna, Δημοκρατικό από την Καλιφόρνια, το οποίο θα ανάγκαζε την πλήρη δημοσιοποίηση όλων των φακέλων Τζέφρι Έπσταϊν. Ο James Comer, προεδρεύων Ρεπουμπλικάνος της επιτροπής, δήλωσε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για το αίτημα απαλλαγής, καθώς η επιτροπή έχει ήδη εκδώσει κλήτευση για τα αρχεία. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πόσα τελικά από τα αρχεία θα δημοσιοποιηθούν από την επιτροπή. Ο Mike Johnson, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής, χαρακτήρισε το αίτημα «άσκοπο» μετά τη δημοσιοποίηση. «Είναι περιττό σε αυτό το σημείο και θεωρώ ότι πετυχαίνουμε τον επιθυμητό στόχο», είπε.

Ο Johnson ήταν επίσης μέλος μιας δικομματικής ομάδας νομοθετών που συναντήθηκαν με επιζώντες της κακοποίησης από τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ.

Έπσταϊν: Η πλειοψηφία των Αμερικανών πιστεύει ότι η κυβέρνηση κρύβει λεπτομέρειες για την υπόθεση

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεχτεί έντονη κριτική, ακόμα και από τους ένθερμους υποστηρικτές της, για την απόφασή της να μην αποκαλύψει πρόσθετα αρχεία σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Έρευνα της Reuters/Ipsos τον Ιούλιο έδειξε ότι η πλειοψηφία των Δημοκρατικών, αλλά και των Ρεπουμπλικάνων πιστεύει ότι η κυβέρνηση κρύβει λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Η δημοσιοποίηση φαίνεται ότι δεν έχει μειώσει την ένταση της διαμάχης. Ο Robert Garcia, κορυφαίος Δημοκρατικός στη Βουλή και μέλος της επιτροπής διοικητικής εποπτείας, επέκρινε τους Ρεπουμπλικάνους επειδή έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό που, όπως είπε, ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου ήδη διαθέσιμο στο κοινό.

«Οι 33.000 σελίδες με τα έγγραφα Epstein που αποφάσισε να “δημοσιοποιήσει” ο James Comer ήταν κατά κύριο λόγο ήδη δημόσιες πληροφορίες. Μην σας ξεγελάσει αυτό», δήλωσε ο Garcia σε ανακοίνωσή του.