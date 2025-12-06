Τζέφρι Έπσταϊν: Δικαστής διέταξε τη δημοσιοποίηση υλικού ομοσπονδιακής έρευνας του 2006

Ομοσπονδιακός δικαστής στη Φλόριντα διέταξε εχθές, Παρασκευή τη δημοσιοποίηση των πρακτικών του σώματος ενόρκων (grand jury) από τις υποθέσεις sex trafficking του Τζέφρι Έπσταϊν και της Γκιλέιν Μάξγουελ, επικαλούμενος τον πρόσφατα θεσπισμένο ομοσπονδιακό νόμο που παρακάμπτει τις παραδοσιακές προστασίες μυστικότητας.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρόντνεϊ Σμιθ έκρινε ότι ο Νόμος Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν (Epstein Files Transparency Act), ο οποίος υπογράφηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα, υπερισχύει των ομοσπονδιακών κανόνων που απαγορεύουν τη δημοσιοποίηση υλικού μεγάλου σώματος ενόρκων.

Η απόφαση της Παρασκευής ενέκρινε το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης να αποσφραγιστούν έγγραφα από την ομοσπονδιακή έρευνα του 2006–2007 για τον Έπσταϊν στη Φλόριντα.

Προηγούμενη προσπάθεια να δημοσιοποιηθούν τα ίδια πρακτικά είχε απορριφθεί από άλλον δικαστή νωρίτερα φέτος.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ζητήσει την αποσφράγιση υλικού από τρεις ξεχωριστές έρευνες που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Με το αίτημα της Φλόριντα πλέον εγκεκριμένο, η προσοχή στρέφεται στις εκκρεμείς υποθέσεις της Νέας Υόρκης, όπου το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προθεσμία έως τη Δευτέρα για να καταθέσει απαντήσεις στις υποβολές των θυμάτων, της περιουσίας (estate) του Έπσταϊν και της νομικής ομάδας της Μάξγουελ.

Η απόφαση σηματοδοτεί την πρώτη επιτυχή αποσφράγιση πρακτικών του σώματος ενόρκων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν βάσει του νέου νόμου. Δύο ακόμη αιτήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα σε δικαστήρια της Νέας Υόρκης για τα πρακτικά του σώματος ενόρκων από την υπόθεση sex trafficking του Έπσταϊν το 2019 και την αντίστοιχη δίωξη της Μάξγουελ το 2021.

Ο Νόμος Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν (Epstein Files Transparency Act), που προωθήθηκε από τους βουλευτές Ρο Κάνα και Τόμας Μάσι και εγκρίθηκε από το Κογκρέσο τον Νοέμβριο, απαιτεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα μη διαβαθμισμένα αρχεία και ανακριτικό υλικό που σχετίζονται με τον Έπσταϊν μέσα σε 30 ημέρες από την έναρξη ισχύος του — ορίζοντας ως προθεσμία την 19η Δεκεμβρίου.

Η Βουλή ενέκρινε το μέτρο με ψήφους 427 υπέρ και 1 κατά, με τον μόνο αντίθετο να είναι ο βουλευτής Κλέι Χίγκινς από τη Λουιζιάνα. Στη συνέχεια, η Γερουσία το ενέκρινε ομόφωνα.

Η αλλαγή στάσης του Τραμπ

Ο Τραμπ αρχικά είχε ταχθεί σθεναρά κατά του μέτρου, χλευάζοντας τον «ενθουσιασμό» γύρω από τα αιτήματα για δημοσιοποίηση των αρχείων, αλλά άλλαξε στάση στα μέσα Νοεμβρίου όταν οι Κάνα και Μάσι απέκτησαν τη δυνατότητα να επιβάλουν ψηφοφορία, έχοντας συγκεντρώσει αρκετές υπογραφές — κάτι που θα ανάγκαζε μεμονωμένους Ρεπουμπλικάνους να τοποθετηθούν δημόσια υπέρ ή κατά της προστασίας ενός καταδικασμένου παιδόφιλου. Στη συνέχεια, ο Τραμπ παρότρυνε τους Ρεπουμπλικάνους στη Βουλή να στηρίξουν τη νομοθεσία.

Ο νόμος απαιτεί τη δημοσιοποίηση αρχείων του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που αφορούν άλλα άτομα, συμφωνίες ασυλίας και εσωτερική αλληλογραφία σχετικά με αποφάσεις δίωξης.

Ωστόσο, επιτρέπει στο υπουργείο να παρακρατήσει υλικό που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ενεργές ομοσπονδιακές έρευνες ή να περιλαμβάνει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες θυμάτων.

Ο νόμος δηλώνει ρητά ότι δεν επιτρέπεται η παρακράτηση αρχείων μόνο και μόνο για να αποφευχθεί η «ντροπή» ή η βλάβη της φήμης δημοσίων προσώπων, κυβερνητικών αξιωματούχων ή ξένων αξιωματούχων.

Οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Έπσταϊν, χρηματοδότης με διασυνδέσεις σε μερικές από τις πιο πλούσιες και ισχυρές προσωπικότητες του κόσμου — συμπεριλαμβανομένου του ότι υπήρξε κάποτε στενός φίλος του Τραμπ — αυτοκτόνησε στο κελί του στη Νέα Υόρκη το 2019 ενώ περίμενε να δικαστεί για ομοσπονδιακές κατηγορίες sex trafficking.

Οι κατηγορίες υποστήριζαν ότι είχε σεξουαλικά εκμεταλλευτεί ανήλικες, κάποιες μόλις 14 ετών, τις οποίες πλήρωνε για σεξουαλικές πράξεις στις κατοικίες του στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα.

Η Μάξγουελ, μακροχρόνια συνεργάτιδα του Έπσταϊν, εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τη διευκόλυνση της κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών εκ μέρους του.

Με πληροφορίες από Guardian