Τζέφρι Έπσταϊν: Δεσμοφύλακάς του τον έψαξε στο Google μία ώρα πριν πεθάνει

Μία από τις δεσμοφύλακες του Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται να τον αναζήτησε στο Google περίπου μία ώρα πριν εντοπιστεί νεκρός στο κελί του, σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα αρχεία δείχνουν ότι λίγο πριν ο Έπσταϊν βρεθεί απαγχονισμένος στο κελί του στο Metropolitan Correctional Center της Νέας Υόρκης, στις 10 Αυγούστου 2019, η σωφρονιστική υπάλληλος Tova Noel, η οποία είχε βάρδια για τη φύλαξή του, έκανε δύο αναζητήσεις στη Google με τη φράση «latest on Epstein in jail (οι τελευταίες εξελίξεις όσο ο Έπσταϊν κρατείται στη φυλακή)».

Σύμφωνα με καταγραφή του FBI για το ιστορικό αναζητήσεών της, η Noel πληκτρολόγησε τον όρο στις 5:42 π.μ. και ξανά στις 5:52 π.μ. τοπική ώρα. Όπως αναφέρει το People, αυτή ήταν η μόνη αναζήτηση που είχε επισημανθεί στο συγκεκριμένο έγγραφο.

Τζέφρι Έπσταϊν: Οι κατηγορίες που ακολούθησαν

Νωρίτερα, σύμφωνα με το ίδιο ιστορικό, η Noel είχε κάνει αναζητήσεις για έπιπλα στο διαδίκτυο. Λίγο περισσότερο από μία ώρα αργότερα, περίπου στις 7:00 π.μ., έγινε το τηλεφώνημα με το οποίο αναφέρθηκε ότι ο Έπσταϊν είχε βρεθεί κρεμασμένος.

Οι δεσμοφύλακες βρήκαν τον Έπσταϊν, ο οποίος εκείνη την περίοδο περίμενε να δικαστεί με ομοσπονδιακές κατηγορίες, αναίσθητο στο κελί του και σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Επισήμως, ο θάνατός του σε ηλικία 66 ετών χαρακτηρίστηκε ως «αυτοκτονία δι’ απαγχονισμού».

Μετά τον θάνατό του, η Tova Noel και ο συνάδελφός της, Michael Thomas, που είχε επίσης αναλάβει τη φύλαξη του Έπσταϊν, συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν ότι πλαστογράφησαν αρχεία σχετικά με τις κινήσεις τους την ώρα που όφειλαν να ελέγχουν τον κρατούμενο κάθε 30 λεπτά.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο υπάλληλοι φέρονταν να είχαν αποκοιμηθεί και να έβλεπαν online προϊόντα προς πώληση, αντί να πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους στο διάστημα ανάμεσα στις 10:30 μ.μ. και τις 6:30 π.μ., δηλαδή στο χρονικό παράθυρο κατά το οποίο ο Έπσταϊν φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Κάμερες ασφαλείας έδειξαν ότι κανείς δεν μπήκε στην πτέρυγα όπου ο Έπσταϊν βρισκόταν μόνος στο κελί του εκείνες τις ώρες. Οι κατηγορίες σε βάρος και των δύο τελικά αποσύρθηκαν το 2021.

Τζέφρι Έπσταϊν: Η ίδια αρνήθηκε ότι τον έψαξε

Σε ένορκη κατάθεσή της στο υπουργείο Δικαιοσύνης το 2021, η Noel υποστήριξε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στον θάνατο του Έπσταϊν και αρνήθηκε ότι τον είχε αναζητήσει στο Google.

«Δεν θυμάμαι να το έκανα αυτό», φέρεται να είπε τότε, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση που επικαλείται η New York Post.

Στην ίδια κατάθεση ανέφερε επίσης: «Δεν θυμάμαι να τον έψαξα».

Με πληροφορίες από People