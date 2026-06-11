Τζεφ Μπέζος: Η AI θα φέρει «πολλές χρυσές εποχές» και όχι μαζική ανεργία

Ο Τζεφ Μπέζος απορρίπτει τις προβλέψεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μαζική ανεργία, υποστηρίζοντας αντίθετα ότι η τεχνολογία θα ανοίξει τον δρόμο για «πολλαπλές χρυσές εποχές» στην οικονομία και την καινοτομία.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο ιδρυτής της Amazon παρουσίασε το όραμά του για την Prometheus, το νέο εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε μετά την αποχώρησή του από τη διοίκηση της Amazon το 2021.

Η εταιρεία, η οποία αποτιμάται ήδη στα 41 δισ. δολάρια, φιλοδοξεί να αναπτύξει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που θα μεταμορφώσουν τη μηχανική και τη βιομηχανική παραγωγή.

Ο Μπέζος απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστρέψει εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

«Όσοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όλες οι δουλειές θα εξαφανιστούν, πιστεύω απλώς ότι κάνουν λάθος», δήλωσε.

Όπως υποστήριξε, η τεχνολογική πρόοδος ιστορικά δημιουργεί περισσότερο πλούτο και περισσότερες ευκαιρίες απ’ όσες καταργεί.

«Στη βάση κάθε οικονομικής προόδου βρίσκεται η καινοτομία. Πριν από έξι χιλιάδες χρόνια κάποιος εφηύρε το αλέτρι και όλοι γίναμε πλουσιότεροι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα οδηγήσει σε έλλειψη θέσεων εργασίας αλλά, αντίθετα, σε έλλειψη εργαζομένων, καθώς θα δημιουργήσει νέες δραστηριότητες και επαγγέλματα που σήμερα δεν υπάρχουν.

«Βρισκόμαστε ήδη στη μέση πολλών χρυσών εποχών», είπε, αναφερόμενος όχι μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη αλλά και στην εξερεύνηση του διαστήματος και τη βιοτεχνολογία.

Το στοίχημα του Τζεφ Μπέζος με την Prometheus

Η αισιοδοξία του Μπέζος συνδέεται άμεσα με την Prometheus, τη νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε μαζί με τον πρώην στέλεχος της Google Βίκραμ Μπατζάζ.

Η εταιρεία φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν «τεχνητό γενικό μηχανικό» (artificial general engineer), ένα σύστημα που δεν θα περιορίζεται στην παραγωγή κειμένου ή κώδικα, αλλά θα μπορεί να κατανοεί φυσικές διεργασίες και να συμβάλλει στον σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντων.

Για να το πετύχει, η Prometheus σχεδιάζει να εκπαιδεύσει τα μοντέλα της σε πραγματικά βιομηχανικά δεδομένα, με στόχο να επιταχύνει τον σχεδιασμό προϊόντων και να μειώσει την ανάγκη για δαπανηρά φυσικά πρωτότυπα.

Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση 12 δισ. δολαρίων από επενδυτές όπως η JPMorgan Chase, η BlackRock και ο ίδιος ο Μπέζος, φτάνοντας σε αποτίμηση 41 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, όπου δεκάδες νεοφυείς επιχειρήσεις προσπαθούν να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη σε βιομηχανικές και μηχανολογικές εφαρμογές.

Η διαφωνία για το μέλλον της εργασίας

Οι απόψεις του Μπέζος έρχονται σε αντίθεση με εκείνες άλλων κορυφαίων στελεχών του κλάδου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας.

Σε πρόσφατο κείμενό του, μάλιστα, πρότεινε την υψηλότερη φορολόγηση των κεφαλαιακών κερδών ώστε να χρηματοδοτηθεί ένα σύστημα καθολικού βασικού εισοδήματος σε περίπτωση που η τεχνολογία προκαλέσει μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας.

Ο Μπέζος βλέπει την κατάσταση εντελώς διαφορετικά.

Κατά την άποψή του, η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει την παραγωγικότητα και θα δημιουργήσει νέους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως συνέβη και με προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις.

«Θα δούμε μια σειρά από απίστευτα θαύματα να εκτυλίσσονται μέσα στην επόμενη δεκαετία», δήλωσε, αναφερόμενος όχι μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη αλλά και στις εξελίξεις στη διαστημική τεχνολογία και τη βιοτεχνολογία.

Με πληροφορίες από Financial Times

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