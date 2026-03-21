Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Κυκλοφόρησε το βίντεο της σύλληψής του

Το βίντεο από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (DWI) το 2024 δόθηκε τελικά στη δημοσιότητα, παρά την προσπάθεια του ποπ σταρ να μπλοκάρει την κυκλοφορία του.

«Παιδιά, απλώς ακολουθώ τους φίλους μου πίσω στο σπίτι μου», ακούγεται να λέει ο 45χρονος Τίμπερλεϊκ στους αστυνομικούς, αφού τον σταμάτησαν για έλεγχο. Όταν ο αστυνομικός τον ρωτά για το όχημα, εκείνος διευκρινίζει ότι οδηγεί ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

Όταν ερωτάται αν επισκέπτεται την περιοχή, απαντά: «Ναι, είμαι σε περιοδεία… σε παγκόσμια περιοδεία».

Ο αστυνομικός ζητά διευκρινίσεις, αλλά ο Τίμπερλεϊκ λέει: «Είναι δύσκολο να το εξηγήσω… είμαι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ».

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός του ζητά δίπλωμα και άδεια κυκλοφορίας και του λέει να βγει από το όχημα για να διαπιστώσει αν είναι «ικανός να οδηγήσει». Ακολουθούν μια σειρά από αλκοτέστ με τον Τίμπερλεϊκ να ακούγεται να λέει: «Αυτά είναι, σαν να λέμε, δύσκολα τεστ».

«Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά», προσθέτει ο τραγουδιστής, καθώς οι αστυνομικοί του ρίχνουν φως στα μάτια.

Ο Τίμπερλεϊκ βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τη σχεδιάστρια Έστε Στάνλεϊ και τον σύζυγό της, Μπράιαν Φερστ.

Στο βίντεο, η Στάνλεϊ ρωτά τι συμβαίνει και αργότερα προσφέρεται να οδηγήσει εκείνη, αφού ο αστυνομικός εκφράζει ανησυχία για τον Τίμπερλεϊκ. Ο αστυνομικός απαντά ότι εκείνος ήδη οδηγούσε και θέλουν να «βεβαιωθούν» ότι δεν χειριζόταν το όχημα «υπό οποιαδήποτε μορφή επήρειας».

Λίγο αργότερα, ένας αστυνομικός περνά χειροπέδες στον Τίμπερλεϊκ, ενώ ένας άλλος ρωτά τη Στάνλεϊ αν έχει τρόπο να επιστρέψει σπίτι της, λέγοντάς της: «Σε αυτό το σημείο, έρχεται μαζί μας (ο Τζάστιν Τιμπερλέικ)».

Εκείνη δείχνει έκπληκτη και ρωτά γιατί, ο αστυνομικός της απαντά: «Οδηγούσε μεθυσμένος. Απέτυχε σε όλα τα τεστ». Στη συνέχεια σημειώνει ότι πρόκειται για «ιδιωτική υπόθεση» και την ενημερώνει ότι ο Τίμπερλεϊκ θα βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα του Σαγκ Χάρμπορ μέχρι να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή το επόμενο πρωί.

«Μπορείτε σας παρακαλώ να μου κάνετε μια χάρη, επειδή αγαπήσατε το “Bye Bye Bye” ή το “SexyBack”; Κάντε μου μια χάρη», ακούγεται να λέει η Στάνλεϊ στους αστυνομικούς, ζητώντας παράλληλα να δώσει στον Τίμπερλεϊκ το κινητό του.

Τελικά, της επιτρέπεται να οδηγήσει το αυτοκίνητο του Τίμπερλεϊκ, ενώ εκείνος απομακρύνεται υπό αστυνομική κράτηση.

Το υλικό δόθηκε στη δημοσιότητα αφού ο Τίμπερλεϊκ κατέληξε σε συμφωνία την Παρασκευή 20 Μαρτίου με το Αστυνομικό Τμήμα και τις τοπικές αρχές, αποδεχόμενος ότι μια επεξεργασμένη εκδοχή του βίντεο μπορεί να δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το PEOPLE.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, συμφώνησε στη δημοσιοποίηση μιας εκδοχής που «δεν συνιστά αδικαιολόγητη παραβίαση της προσωπικής ζωής».

Ο Τίμπερλεϊκ συνελήφθη στις 18 Ιουνίου 2024. Αρχικά κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και για δύο τροχαίες παραβάσεις: παραβίαση σήματος STOP και μη διατήρηση πορείας στη λωρίδα.

Ο δικηγόρος του, Έντουαρντ Μπερκ Τζούνιορ, υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής «δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ» κατά τη σύλληψη.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Τίμπερλεϊκ κατέληξε σε συμφωνία με την Εισαγγελία, αποδεχόμενος να δηλώσει ένοχος για ελαφρύτερη κατηγορία.

Νωρίτερα, είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση του υλικού από τις κάμερες των αστυνομικών.

«Η δημόσια διάδοση αυτού του υλικού θα προκαλέσει σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημιά στην προσωπική και επαγγελματική φήμη του, θα τον εκθέσει σε δημόσια χλεύη και παρενόχληση και δεν εξυπηρετεί κανένα ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον», ανέφερε τότε η αίτηση.

Με πληροφορίες από People