Τζάρεντ Λέτο: Τέσσερις γυναίκες τον κατηγορούν για εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά

Τέσσερις γυναίκες κατηγορούν τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό και frontman του συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars, Τζάρεντ Λέτο, για αξιόποινες πράξεις σεξουαλικής φύσης, υποστηρίζοντας ότι τα φερόμενα περιστατικά συνέβησαν όταν εκείνες ήταν ακόμη έφηβες.

Μία από τις γυναίκες καταγγέλλει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση σε μπάνιο μοτέλ όταν ήταν 17 ετών. Μία άλλη αναφέρει ότι ο σταρ του Χόλιγουντ την απείλησε με σεξουαλική επίθεση όταν ήταν 19 ετών, αφού βρέθηκε απροσδόκητα μόνη μαζί του σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Μια τρίτη γυναίκα περιγράφει ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον ηθοποιό στην Καλιφόρνια όταν ήταν 17 ετών, γεγονός που, σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως νόμιμος βιασμός ανηλίκου (statutory rape). Όπως ισχυρίζεται, ο Λέτο «απέφυγε να δώσει σημασία» όταν εκείνη του ανέφερε ότι στην Καλιφόρνια η ηλικία συναίνεσης είναι τα 18 έτη.

Η τέταρτη γυναίκα υποστηρίζει ότι ο Λέτο την προσέγγισε με μεθοδικό τρόπο (grooming), κάνοντας κατάχρηση της διασημότητάς του, καθώς, όπως λέει, της τηλεφωνούσε επανειλημμένα όταν εκείνη ήταν 16 ετών και έκανε σεξουαλικά υπονοούμενα. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, σύμφωνα με την ίδια, της πρότεινε να κάνουν σεξ.

Αργότερα, όπως αναφέρει, της εστάλη συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA), προκειμένου να μην αποκαλύψει όσα αφορούσαν τη σχέση της με τον Λέτο. Το BBC αναφέρει ότι έχει δει το σχετικό έγγραφο. Ωστόσο, η ίδια αρνήθηκε να το υπογράψει.

«Δεν λογοδότησε ποτέ»

Τέσσερις ακόμη γυναίκες υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν παράξενα και συχνά έντονα σεξουαλικού περιεχομένου τηλεφωνήματα από τον Λέτο όταν ήταν νεότερες.

Μία ακόμη γυναίκα καταγγέλλει ότι, όταν ήταν 14 ετών, ο ηθοποιός έδωσε εντολή σε άνδρα της ασφάλειάς του να την οδηγήσει στα παρασκήνια μουσικού φεστιβάλ, αφού προηγουμένως είχε κάνει άσεμνο σχόλιο για το στήθος της κατά τη διάρκεια υπογραφής αυτόγραφων. Η μητέρα της αντέδρασε και αντιμετώπισε τον Λέτο, όμως εκείνος, σύμφωνα με την καταγγελία, επανέλαβε το ίδιο σχόλιο.

Συνολικά, δέκα γυναίκες μίλησαν στο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο Jared Leto: Hollywood's Dark Secret, ενώ οι εννέα από αυτές αφηγούνται δημόσια τις εμπειρίες τους για πρώτη φορά.

Όλες δηλώνουν ότι γνώρισαν τον Λέτο μεταξύ 2002 και 2016, όταν εκείνος ήταν μεταξύ 30 και 40 ετών. Σήμερα είναι 54 ετών.

«Αυτό συνέβη πριν από 25 χρόνια… και δεν λογοδότησε ποτέ», λέει μία από τις γυναίκες που τον κατηγορούν.

Το BBC αναφέρει ότι επιβεβαίωσε ορισμένους από τους ισχυρισμούς μέσω φίλων και συγγενών των γυναικών, στους οποίους είχαν μιλήσει τότε για τα περιστατικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το δίκτυο αναφέρει ότι έχει δει και φωτογραφίες ή μηνύματα που ενισχύουν τους ισχυρισμούς τους.

Δύο άνδρες που εργάστηκαν επί σειρά ετών με το συγκρότημα του Λέτο δήλωσαν επίσης στο ντοκιμαντέρ ότι το προσωπικό αισθανόταν άβολα με τον τρόπο που εκείνος συναναστρεφόταν έφηβες, προσκαλώντας τες ορισμένες φορές στα παρασκήνια, στο καμαρίνι του ή στο σπίτι όπου ηχογραφούσε.

«Νομίζω ότι όλοι θεωρούσαν πως η διαφορά ηλικίας ήταν υπερβολικά μεγάλη», λέει ένας από αυτούς.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του BBC να επικοινωνήσει μαζί του, ο Τζάρεντ Λέτο δεν απάντησε στις κατηγορίες που του τέθηκαν.

Ο Λέτο είναι γνωστός ηθοποιός από τη δεκαετία του 1990 και το 2014 τιμήθηκε με το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Dallas Buyers Club. Έχει πρωταγωνιστήσει σε επιτυχημένες ταινίες όπως τα Fight Club, Blade Runner 2049, Suicide Squad και πιο πρόσφατα στο Masters of the Universe.

Το βραβευμένο ροκ συγκρότημά του, Thirty Seconds to Mars, ιδρύθηκε το 1998 και προγραμματίζει περιοδεία την επόμενη άνοιξη στην ηπειρωτική Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, με συναυλίες μεταξύ άλλων στο O2 του Λονδίνου και στο Co-op Live του Μάντσεστερ.

Οι καταγγελίες σε βάρος του Λέτο κυκλοφορούν εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με το BBC, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 120 ξεχωριστές αναρτήσεις στο διαδίκτυο που αφορούν τη συμπεριφορά του απέναντι σε γυναίκες, ορισμένες από τις οποίες σχετίζονται με παλαιότερα περιστατικά.

Πέρυσι οι καταγγελίες επανήλθαν στο προσκήνιο, όταν η DJ Άλι Τάιλζ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δέχθηκε επίθεση από τον ηθοποιό όταν ήταν 17 ετών, γεγονός που οδήγησε και άλλες γυναίκες να διατυπώσουν παρόμοιους ισχυρισμούς.

Επίσης, εννέα γυναίκες κατηγόρησαν πέρυσι τον Λέτο για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά σε δημοσίευμα του αμερικανικού μέσου Air Mail. Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

«Βρόμικο, άθλιο μοτέλ»

Στο ντοκιμαντέρ του BBC, οι τέσσερις γυναίκες που τον κατηγορούν για αξιόποινες πράξεις - με τα ψευδώνυμα Ίζαμπελ, Άλεξ, Κλάρα και Έτα - περιγράφουν λεπτομερώς όσα, όπως υποστηρίζουν, βίωσαν κατά τη συνάντησή τους με τον ηθοποιό.

Η Ίζαμπελ (δεν είναι το πραγματικό της όνομα), σήμερα περίπου 40 ετών, λέει ότι μόλις πρόσφατα σταμάτησε να κατηγορεί τον εαυτό της για τη σεξουαλική επίθεση που, όπως ισχυρίζεται, δέχθηκε το 2002, όταν ήταν 17 ετών.

«Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου πίστευα ότι έφταιγα εγώ, ότι ήμουν ένα ανόητο κορίτσι… και έτσι συνέβη αυτό το κακό», λέει.

Σύμφωνα με την ίδια, συμφώνησε να συναντήσει τον Λέτο στο ξενοδοχείο του, αφού προηγουμένως είχε δείξει στον ηθοποιό και στους φίλους του το κατάστημα στο Λας Βέγκας όπου εργαζόταν. Ωστόσο, η διεύθυνση που της δόθηκε αντιστοιχούσε σε ένα «βρόμικο, άθλιο μοτέλ». Παρ' όλα αυτά, υπέθεσε ότι απλώς θα συναντιούνταν εκεί πριν φύγουν για κάπου αλλού.

Η Ίζαμπελ αναφέρει ότι καθόταν στο κρεβάτι περιμένοντας τον Λέτο να ετοιμαστεί, όταν εκείνος την κάλεσε στο μπάνιο για να συνεχίσουν τη συζήτησή τους ενώ έκανε ντους.

«Δεν αντάλλαξαμε σχεδόν καθόλου λόγια. Άνοιξε την κουρτίνα του ντους και άρχισε να με φιλά», αφηγείται.

Στη συνέχεια, όπως ισχυρίζεται, της έπιασε το χέρι και το χρησιμοποίησε για να αυνανιστεί.

Η ίδια λέει ότι αιφνιδιάστηκε, απομακρύνθηκε και του είπε ότι ήθελε να φύγει.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο Λέτο τύλιξε μια πετσέτα γύρω του, βγήκε από το μπάνιο και φάνηκε να ελέγχει αν υπήρχε κάποιος έξω από το δωμάτιο, πριν της επιτρέψει να αποχωρήσει.

Όπως αναφέρει, μόλις αργότερα, όταν αναζήτησε πληροφορίες για τον ηθοποιό στο διαδίκτυο, συνειδητοποίησε ότι εκείνος ήταν ήδη πάνω από 30 ετών.

«Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός»

Τη δεκαετία του 2010, οι Thirty Seconds to Mars έδιναν συναυλίες ως πρώτο όνομα σε μεγάλα στάδια ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με πρώην μέλος του συνεργείου της μπάντας, το οποίο το BBC κατονομάζει με το ψευδώνυμο «Μπραντ», μέλη του προσωπικού επικοινωνούσαν με τοπικά πρακτορεία μοντέλων προσφέροντας σε γυναίκες μοντέλα δωρεάν VIP εισιτήρια.

«Αυτό ήταν άμεση εντολή του Τζάρεντ», υποστηρίζει.

Όπως λέει, υπήρχε ειδικός χώρος στα παρασκήνια για τα μοντέλα, ενώ περιγράφει ως «λίγο άβολη» την οδηγία να προσκαλούνται αποκλειστικά γυναίκες.

To πρώην μοντέλο «Άλεξ» αναφέρει ότι το πρακτορείο της προσκλήθηκε στη συναυλία του συγκροτήματος στο O2 του Λονδίνου το 2013. Στη συνέχεια, όπως λέει, η γυναίκα βοηθός του Λέτο την προσκάλεσε σε πάρτι που ακολούθησε στο Shoreditch House, στο ανατολικό Λονδίνο.

Η Άλεξ ήταν τότε 19 ετών, όμως, όπως λέει, ένιωσε την ανάγκη να προσποιηθεί ότι ήταν μικρότερη για να προστατεύσει τον εαυτό της όταν συνάντησε τον Λέτο. Υποστηρίζει ότι του είπε πως ήταν 17 ετών και ότι εκείνος, τότε 41 ετών, της απάντησε: «Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός και, άλλωστε, βρισκόμαστε στην Ευρώπη».

Παρότι το κινητό της είχε σχεδόν ξεμείνει από μπαταρία και η ίδια ένιωθε μεθυσμένη, ένας από τους βοηθούς του Λέτο την ενθάρρυνε, όπως λέει, να πάει αργότερα σε ακόμη ένα πάρτι σε κοντινό ξενοδοχείο.

«Μπαίνω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, είναι πολύ σκοτεινά και τότε βλέπω ότι είναι μόνο εκείνος», αφηγείται στο ντοκιμαντέρ. «Δεν υποτίθεται ότι θα υπήρχαν κι άλλοι άνθρωποι;»

Η ίδια λέει ότι τον ρώτησε αν είχε φορτιστή για το κινητό ή λίγα μετρητά ώστε να μπορέσει να επιστρέψει σπίτι, όμως ο Λέτο απάντησε αρνητικά και στα δύο.

Χωρίς πολλές επιλογές, σκέφτηκε μήπως μπορούσε να κοιμηθεί στην ανάκλιντρα του δωματίου.

Όταν όμως τον ρώτησε αν μπορούσε να το κάνει, η Άλεξ ισχυρίζεται ότι εκείνος της απάντησε πως, αν κοιμόταν εκεί, «θα ξυπνούσε με ένα πέος στον πρωκτό της».

Σύμφωνα με την ίδια, επανέλαβε τη φράση αυτή αρκετές φορές. Τότε, όπως λέει, συνειδητοποίησε ότι «δεν ήταν ασφαλής» και έφυγε από το δωμάτιο.

Η Άλεξ αναφέρει ότι αργότερα έστειλε μήνυμα σε μια φίλη της περιγράφοντας όσα είχαν συμβεί. «Σε απειλούσε με σεξουαλική επίθεση. Πρέπει να τον καταγγείλεις», της απάντησε η φίλη της.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Άλεξ λέει ότι προσπαθούσε να υποβαθμίσει το περιστατικό, πλέον όμως πιστεύει ότι η συνάντηση στο ξενοδοχείο «ήταν οργανωμένη από την αρχή».

«Η βοηθός ήξερε ακριβώς τι να πει για να με παρασύρει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του», δηλώνει στο BBC.

Ο «Μπραντ», πρώην μέλος του συνεργείου της μπάντας, περιγράφει επίσης ότι νεαρά κορίτσια ανέβαιναν στη σκηνή κατά τη διάρκεια των τελευταίων τραγουδιών των συναυλιών και στη συνέχεια μέλη του συνεργείου λάμβαναν εντολή να τα προσκαλέσουν στα παρασκήνια.

«Και εκείνος (ο Λέτο) μιλούσε μαζί τους στο καμαρίνι του. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω τι συνέβαινε», δηλώνει στο BBC.

Ένας ακόμη πρώην συνεργάτης του συγκροτήματος, τον οποίο το BBC αποκαλεί «Σάιμον», αναφέρει ότι υπήρχαν περίοδοι κατά τις οποίες περίπου δύο κοπέλες την ημέρα επισκέπτονταν τον Λέτο στο σπίτι όπου εργαζόταν το συγκρότημα.

«Ήμουν αφελής και ευάλωτη»

Μία γυναίκα, στην οποία δίνεται το ψευδώνυμο «Κλάρα», καταγγέλλει ότι είχε για πρώτη φορά σεξουαλική επαφή με τον Λέτο όταν ήταν 17 ετών, ενώ εκείνος ήταν 34, στο σπίτι του στην Καλιφόρνια.

«Μου είπε: 'Θέλω να με φωνάζεις μπαμπά'. Και ουσιαστικά είτε έπρεπε να προσποιούμαι το μικρό κορίτσι είτε να με αποκαλεί 'το μικρό μου κορίτσι'», δηλώνει στο BBC.

Η Κλάρα λέει ότι τότε ήταν «τόσο αφελής και ευάλωτη», ώστε δεν είχε καμία αίσθηση του τι θεωρείται φυσιολογικό σε μια σχέση μεταξύ ενηλίκων.

«Μόνο με το πέρασμα του χρόνου συνειδητοποίησα πόσο τρομακτικό ήταν πραγματικά αυτό», αναφέρει.

Σύμφωνα με την ίδια, ένας συνεργάτης του Λέτο, περίπου 40 ετών τότε, την προσέγγισε εκ μέρους του μουσικού και πήρε τον αριθμό του τηλεφώνου της στα παρασκήνια συναυλίας των Thirty Seconds to Mars το 2006.

Η Κλάρα λέει ότι θυμάται να συζητά με τον Λέτο για την ηλικία συναίνεσης στην Καλιφόρνια, καθώς ο πατέρας της εργαζόταν τότε στις διωκτικές αρχές.

«Ο Λέτο απλώς το προσπέρασε, σαν να μην τον απασχολούσε ιδιαίτερα», υποστηρίζει.

Στη συνέχεια, όπως λέει, πήγαν στο σπίτι του, όπου είχαν σεξουαλική επαφή, ενώ μία φίλη της περίμενε σε άλλο δωμάτιο. Σύμφωνα με την Κλάρα, αυτή ήταν η πρώτη από τρεις ή τέσσερις επισκέψεις στο σπίτι του.

Στην Καλιφόρνια, εάν ένας ενήλικος έχει σεξουαλική επαφή με άτομο που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία συναίνεσης, μπορεί να στοιχειοθετείται το ποινικό αδίκημα του νόμιμου βιασμού ανηλίκου (statutory rape), το οποίο επισύρει ακόμη και ποινή φυλάκισης.

«Δεν υπάρχει ψυχικά ώριμος άνδρας στα 30 του που να κοιτάζει μια έφηβη και να σκέφτεται ότι θα ήταν ιδανική σύντροφος», καταλήγει η Κλάρα.

«Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα»

Μία ακόμη γυναίκα λέει στο BBC ότι η συνάντησή της με τον Λέτο σε μουσικό φεστιβάλ, όταν ήταν μόλις 14 ετών, την έκανε να σταματήσει να πηγαίνει σε συναυλίες.

Η «Τέιλορ» αναφέρει ότι συνάντησε τον Λέτο μαζί με τη μητέρα της το 2005, αφού είχαν παρακολουθήσει συναυλία των Thirty Seconds to Mars.

Το συγκρότημα είχε δεχθεί να συναντήσει θαυμαστές και να υπογράψει αυτόγραφα. Η έφηβη, όπως εξηγεί, άπλωσε το μπλουζάκι που φορούσε ώστε ο Λέτο να υπογράψει, ίσως στο μανίκι ή στην περιοχή της κοιλιάς.

«Αντί γι' αυτό, επέλεξε να υπογράψει πάνω από το στήθος μου και μου είπε: 'Έχεις ωραίο στήθος'», αφηγείται η Τέιλορ στο ντοκιμαντέρ.

«Ζητούσε από τον σωματοφύλακά του να με πάρει στα παρασκήνια, χωρίς καν να με ρωτήσει αν ήθελα να πάω», συνεχίζει.

Όπως λέει, ήταν «προφανές» ότι ήταν ανήλικη, καθώς ήταν πολύ κοντή και φορούσε ακόμη σιδεράκια στα δόντια.

Η Τέιλορ αναφέρει ότι η μητέρα της είδε όσα συνέβησαν και αντιμετώπισε τον Λέτο.

«Την κοίταξε και της είπε: 'Παραμένει πάντως ωραίο στήθος'. Απλώς δεν τον ένοιαζε», υποστηρίζει.

Η συνάντηση αυτή, όπως λέει, «άλλαξε πραγματικά τη ζωή μου... Δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσα να κάνω για ό,τι μου συνέβη».

Τηλεφωνήματα σεξουαλικού περιεχομένου με ανήλικες

Η «Έτα» - δεν πρόκειται για το πραγματικό της όνομα - είναι μία από τις πέντε γυναίκες που δήλωσαν στο BBC ότι δέχθηκαν παράξενα και συχνά έντονα σεξουαλικού περιεχομένου τηλεφωνήματα από τον Λέτο. Οι τέσσερις από αυτές ήταν έφηβες την περίοδο εκείνη.

Η Έτα λέει ότι γνώρισε τον Λέτο το 2014, όταν, σε ηλικία 16 ετών, επισκέφθηκε μαζί με τη μητέρα της ένα πρακτορείο μοντέλων στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με την ίδια, ο ηθοποιός έδειξε ενδιαφέρον για τη φιλοδοξία της να γίνει μοντέλο και της ζήτησε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, ώστε να προσκαλέσει και τις δύο στο πάρτι που διοργάνωνε με αφορμή τα Όσκαρ.

«Μου έστειλε πράγματι email και πολύ γρήγορα οι συνομιλίες μετατράπηκαν σε τηλεφωνικές συζητήσεις με έντονο σεξουαλικό περιεχόμενο», δηλώνει στο ντοκιμαντέρ.

Όπως υποστηρίζει, ο Λέτο γνώριζε ότι ήταν 16 ετών και της έκανε ερωτήσεις όπως: «Είσαι παρθένα; Έχεις κάποια σεξουαλικά φετίχ;», καθώς και άλλες ακόμη πιο ωμές ερωτήσεις.

«Τουλάχιστον μία φορά ανέφερε ότι κάποια στιγμή θα κάναμε σεξ», θυμάται.

Η Έτα λέει ότι ένιωθε «νευρική», «αγχωμένη» και «άβολα», αλλά σε εκείνη την ηλικία δυσκολευόταν να θέσει όρια και να αρνηθεί.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει, ο Λέτο τη ρώτησε αν μπορούσε να δώσει τον αριθμό του τηλεφώνου της σε έναν φίλο του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να τη βοηθήσει επαγγελματικά. Εκείνη συμφώνησε.

Αργότερα, σύμφωνα με την ίδια, ο φίλος αυτός, τον οποίο γνώριζε μόνο ως «Κρίστιαν», την καλούσε συχνά και της πρότεινε να συμμετάσχει σε πορνογραφικές παραγωγές, λέγοντάς της ότι δεν είχε σημασία που ήταν ανήλικη.

Η Έτα υποστηρίζει ότι τόσο ο «Κρίστιαν» όσο και ο Λέτο της έκαναν παρόμοιες, ιδιαίτερα προσωπικές και σεξουαλικού περιεχομένου ερωτήσεις, προσθέτοντας ότι «δεν θα της έκανε εντύπωση» αν επρόκειτο για το ίδιο πρόσωπο.

Δύο ακόμη από τις πέντε γυναίκες που ισχυρίζονται ότι δέχθηκαν παρόμοια τηλεφωνήματα αναφέρουν ότι την ίδια περίοδο τις καλούσαν και άλλοι άνδρες. Όπως και η Έτα, πιστεύουν ότι ενδέχεται να επρόκειτο για τον ίδιο τον Λέτο, ο οποίος προσποιούνταν διαφορετικά πρόσωπα.

Η Έτα λέει ότι το 2016 δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Λέτο, ο οποίος της είπε ότι ο δικηγόρος του ήθελε να της στείλει μια συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA), επειδή ανησυχούσε για τις σχέσεις του με γυναίκες.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Λέτο «γέλασε χαμηλόφωνα», σαν να του φαινόταν αστείο.

Η Έτα δεν υπέγραψε τη συμφωνία εμπιστευτικότητας, την οποία, όπως αναφέρει το BBC, έχει δει, μαζί με σχετικά μηνύματα και ανταλλαγή ηλεκτρονικών επιστολών που συνδέονται με την υπόθεση.

Με πληροφορίες από BBC