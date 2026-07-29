Τζάρεντ Λέτο: Η πρώτη του απάντηση στις κατηγορίες περί εγκληματικής σεξουαλικής συμπεριφοράς

Ο Τζάρεντ Λέτο αρνήθηκε τις νέες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση που διατυπώνονται σε βάρος του σε ντοκιμαντέρ του BBC, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει διαπράξει ποτέ σεξουαλική επίθεση.

Σε δήλωσή του στο περιοδικό People, ο Τζάρεντ Λέτο και τραγουδιστής ανέφερε: «Δεν έχω διαπράξει ποτέ σεξουαλική επίθεση σε κανέναν σε ολόκληρη τη ζωή μου. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως και κατηγορηματικά ψευδείς».

Υπενθυμίζεται πως κατά την προβολή του ντοκιμαντέρ Jared Leto: Hollywood's Dark Secret του BBC, τέσσερις γυναίκες τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίησ, υποστηρίζοντας ότι τα περιστατικά συνέβησαν όταν εκείνες ήταν έφηβες.

Jared Leto has been accused of criminal sexual conduct by four women, who claim the offenses occurred when they were teenagers.



In a new BBC documentary "Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret," a total of 10 women come forward with allegations against the actor and musician.… — Variety (@Variety) July 29, 2026

Τζάρεντ Λέτο: Τι προέκυψε από το ντοκιμαντέρ του BBC

Μία από τις γυναίκες καταγγέλλει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση σε μπάνιο μοτέλ όταν ήταν 17 ετών. Μία άλλη αναφέρει ότι ο σταρ του Χόλιγουντ την απείλησε με σεξουαλική επίθεση όταν ήταν 19 ετών, αφού βρέθηκε απροσδόκητα μόνη μαζί του σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Μια τρίτη γυναίκα περιγράφει ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον Τζάρεντ Λέτο στην Καλιφόρνια όταν ήταν 17 ετών, γεγονός που, σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως νόμιμος βιασμός ανηλίκου (statutory rape). Όπως ισχυρίζεται, ο Λέτο «απέφυγε να δώσει σημασία» όταν εκείνη του ανέφερε ότι στην Καλιφόρνια η ηλικία συναίνεσης είναι τα 18 έτη.

Η τέταρτη γυναίκα υποστηρίζει ότι ο Λέτο την προσέγγισε με μεθοδικό τρόπο (grooming), κάνοντας κατάχρηση της διασημότητάς του, καθώς, όπως λέει, της τηλεφωνούσε επανειλημμένα όταν εκείνη ήταν 16 ετών και έκανε σεξουαλικά υπονοούμενα. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, σύμφωνα με την ίδια, της πρότεινε να κάνουν σεξ.

🚨 The BBC has released an investigation into Jared Leto: four women have accused the actor of sexual misconduct



According to them, the alleged incidents took place when they were minors or teenagers.



One of the women claims that Leto raped her when she was 17. Another stated… pic.twitter.com/yRXQFK94ly — NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2026

Οι καταγγελίες πρώην συνεργατών του Τζάρεντ Λέτο

Παράλληλα, πρώην συνεργάτες του Λέτο και του συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars, οι οποίοι μίλησαν ανώνυμα στο BBC, υποστηρίζουν ότι ο τραγουδιστής αντάλλασσε μηνύματα με ανήλικα κορίτσια και καλούσε νεαρές θαυμάστριες στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλιών.

Ένας εξ' αυτών, που κατονομάζεται μόνο ως «Brad», ισχυρίζεται ότι μέλη του συνεργείου λάμβαναν οδηγίες να καλούν κοπέλες στα παρασκήνια μετά τις συναυλίες, χωρίς όμως να γνωρίζει τι συνέβαινε στη συνέχεια.

Το BBC αναφέρει ότι διασταύρωσε αρκετές από τις μαρτυρίες μέσω φίλων και συγγενών των γυναικών, καθώς και με φωτογραφίες και μηνύματα που, σύμφωνα με το δίκτυο, υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς τους.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λέτο βρίσκεται αντιμέτωπος με ανάλογες κατηγορίες. Τον Ιούνιο του 2025, δημοσίευμα του Air Mail φιλοξενούσε καταγγελίες εννέα γυναικών για ανάρμοστη συμπεριφορά, με ορισμένες να υποστηρίζουν ότι ήταν επίσης ανήλικες όταν σημειώθηκαν τα περιστατικά. Εκπρόσωπος του ηθοποιού είχε τότε απορρίψει κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς.

Με πληροφορίες από PEOPLE