Τζαν Γιαμάν: «Ο τουρκικός τύπος μου φέρεται πάντα άσχημα» - Αφέθηκε ελεύθερος ο γνωστός ηθοποιός

Ελεύθερος αφέθηκε μετά τη σύλληψή του ο Τζαν Γιαμάν, ο Τούρκος ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια είναι γνωστός και στο ελληνικό κοινό από τη σειρά «Φτερωτός Θεός».

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι Αρχές πραγματοποίησαν νυχτερινή επιχείρηση σε εννέα κέντρα διασκέδασης στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο έρευνας που αποδίδεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κωνσταντινούπολης και στις αρμόδιες υπηρεσίες δίωξης λαθρεμπορίας, ναρκωτικών και οικονομικού εγκλήματος.

Από την επιχείρηση, συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα, ανάμεσά τους ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι χώρων, αλλά και ο Τζαν Γιαμάν.

Η σύλληψη του έκανε τον γύρο του διαδικτύου το Σάββατο, προκαλώντας αίσθηση, ωστόσο λίγα εικοσιτετράωρα μετά αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στην Ιταλία, όπου ζει.

Στη συνέχεια, προχώρησε στην πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά την περιπέτεια που πέρασε, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

«Πίσω στη Ρώμη. Αγαπητέ ιταλικέ τύπε, είναι γνωστό ότι ο τουρκικός τύπος μου φέρεται πάντα άσχημα. Αυτό δεν είναι νέο. Αλλά εσείς δεν είστε έτσι. Παρακαλώ μην πέσετε στο λάθος του copy – paste των ειδήσεων», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του.

«Σε μια εποχή που η αστυνομία κρατά πολλές διασημότητες και διεξάγει έρευνες μεγάλης κλίμακας, πιστεύετε πραγματικά ότι κυκλοφορώ σε νυχτερινά κέντρα με απαγορευμένες ουσίες;», συνέχισε.

«Αν αυτό ήταν έστω και ελάχιστα αληθές, δε θα είχα αφεθεί ελεύθερος τόσο γρήγορα και δεν θα μπορούσα να επιστρέψω στην Ιταλία την επόμενη μέρα. Σας αγαπώ όλους», κατέληξε.