Τζαμάικα: Εν αναμονή του κυκλώνα Melissa - Οι ειδικοί προειδοποιούν για μεγάλης κλίμακας καταστροφές

Οι Τζαμαϊκανοί αναζητούν καταφύγιο καθώς ο κυκλώνας Melissa πλησιάζει τη νησιωτική χώρα της Καραϊβικής.

Οι κάτοικοι της Τζαμάικα έχουν αρχίσει να αναζητούν καταφύγιο από τον κυκλώνα Melissa, καθώς η καταιγίδα κατηγορίας 5 πλησιάζει τις ακτές του νησιού, εν μέσω προειδοποιήσεων για καταστροφικές πλημμύρες, κατολισθήσεις αλλά και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές.

Ο Melissa, ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει ποτέ την Τζαμάικα από τότε που τηρούνται αρχεία (1851), αναμένεται να φτάσει στις ακτές τις επόμενες ώρες και να παραμείνει πάνω από το νησί για μεγάλο διάστημα.

Η πορεία του κυκλώνα Melissa στη Τζαμάικα / EPA

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), ανέφερε ότι βρίσκεται περίπου 55 μίλια (90 χιλιόμετρα) από το νησί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η πορεία της καταιγίδας θα είναι διαγώνια πάνω από το νησί, θα εισέλθει κοντά στην περιοχή St. Elizabeth στα νότια και θα εξέλθει γύρω από την περιοχή St. Ann στα βόρεια.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, το κέντρο του τυφώνα βρισκόταν περίπου 150 μίλια (240 χλμ.) νοτιοδυτικά του Κίνγκστον και 330 μίλια (530 χλμ.) νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο στην Κούβα, με μέγιστη σταθερή ταχύτητα ανέμων 175 μιλίων/ώρα (280 χλμ./ώρα). Ο κυκλώνας κινούνταν βόρεια-βορειοανατολικά με ταχύτητα μόλις 2 μίλια/ώρα (4 χλμ./ώρα), σύμφωνα με το NHC.

Ορισμένες περιοχές της ανατολικής Τζαμάικα αναμένεται να δεχθούν έως και ένα μέτρο βροχής, ενώ στη δυτική Αϊτή προβλέπονται έως 40 εκατοστά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. «Είναι πολύ πιθανές καταστροφικές αιφνίδιες πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις», προειδοποιεί ο οργανισμός.



Η περιοχή St. Elizabeth έχει ήδη μείνει χωρίς ρεύμα, καθώς οι σφοδροί άνεμοι έριξαν γραμμές ηλεκτροδότησης, ενώ λίγες ώρες πριν από το πέρασμα του κυκλώνα, η κυβέρνηση δήλωσε ότι έχει κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για την προετοιμασία, προειδοποιώντας ωστόσο για επικείμενες καταστροφές μεγάλης κλίμακας.

«Δεν υπάρχει καμία υποδομή στην περιοχή που να μπορεί να αντέξει έναν κυκλώνα κατηγορίας 5», δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες. Ο διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Τζαμάικα, Ίβαν Τόμσον, προειδοποίησε ότι κανένα τμήμα του νησιού δε θα μείνει ανεπηρέαστο από τον φονικό συνδυασμό της ταχύτατης ενίσχυσης και της αργής κίνησης του.

«Η ταχεία ενίσχυση του τυφώνα είναι αξιοσημείωτη, κάτι που δε συμβαίνει πάντα, και συνήθως δείχνει τα θερμότερα νερά που βιώνουμε, τα οποία θεωρούμε εν μέρει αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής».

Με πληροφορίες από Guardian