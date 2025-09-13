Tyler Robinson: «Εσύ είσαι;» - Πώς ο πατέρας του κατάλαβε ότι σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ

Ο Tyler Robinson φέρεται να είναι ο άνδρας που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ.

Η σύλληψη ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και επιβεβαιώθηκε από τις τοπικές αρχές σε συνέντευξη Τύπου στο Όρεμ, την πόλη της Γιούτα, όπου ο 31χρονος Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την Τετάρτη κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης σε πανεπιστημιούπολη.

«Τον πιάσαμε», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, αναγνωρίζοντας τον ύποπτο ως τον Tyler Robinson.

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ τόνισε ότι ο 22χρονος φερόμενος δολοφόνος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης γύρω στις 22:00 τοπική ώρα (07:00 Παρασκευή, ώρα Ελλάδας) μετά από ένα ανθρωποκυνηγητό που διήρκησε 33 ώρες.

Ο Τραμπ είπε στο Fox News ότι «κάποιος που ήταν πολύ κοντινό πρόσωπο» στον φερόμενο ως δολοφόνο «τον κατήγγειλε», προσθέτοντας ότι ο πατέρας του υπόπτου και ένας πάστορας έπαιξαν ρόλο.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν γνωστό του, ο οποίος πλησίασε έναν αξιωματικό επιβολής του νόμου για να πει ότι ο Ρόμπινσον «τους το εκμυστηρεύστηκε ή υπαινίχθηκε ότι αυτός ήταν ο δράστης».

Οι αρχές, οι οποίες χαρακτήρισαν από την ημέρα της δολοφονίας αυτή ως «στοχευμένη» ενέργεια, δεν έχουν αναφερεθεί στο κίνητρο της δολοφονίας.

Tyler Robinson: Πώς ο πατέρας του κατάλαβε ότι σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ

Ο πατέρας του Tyler είδε τις φωτογραφίες και το βίντεο του υπόπτου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

Ο άνδρας στις εικόνες, ντυμένος με ένα μαύρο μπλουζάκι με έναν αετό και μια αμερικανική σημαία, φαινόταν να πηδάει από την οροφή ενός κτιρίου του πανεπιστημίου της Γιούτα μετά τους πυροβολισμούς και να τρέχει σε μια δασώδη περιοχή. Το πρόσωπό του ήταν εν μέρει καλυμμένο από ένα σκούρο ζευγάρι γυαλιά ηλίου και ένα καπέλο του μπέιζμπολ.

Αλλά ο πατέρας αναγνώρισε το άτομο. «Tyler, εσύ είσαι; Σου μοιάζει», ρώτησε τον γιο του, σύμφωνα με έναν τοπικό αξιωματούχο που ενημερώθηκε για την έρευνα.

Ο γιος του, ο 22χρονος Tyler Robinson, ομολόγησε στον πατέρα του ότι πυροβόλησε τον Κερκ, δήλωσε ο αξιωματούχος στο CNN. «Προτιμώ να αυτοκτονήσω παρά να παραδοθώ», απάντησε ο Robinson όταν ο πατέρας του τον παρότρυνε να παραδοθεί στις αρχές, ανέφερε η πηγή.

Ο πατέρας του νεαρού τον έπεισε να εμπιστευτεί έναν πάστορα που συνεργάζεται με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Ουάσινγκτον και την Υπηρεσία Στρατάρχη των ΗΠΑ, ανέφερε η ίδια πηγή.

Ένας οικογενειακός φίλος τελικά επικοινώνησε με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Ουάσινγκτον, πάνω από τρεις ώρες μακριά από το σημείο των πυροβολισμών στο Όρεμ της Γιούτα. Το γραφείο μετέφερε την πληροφορία στις αρχές της Κομητείας της Γιούτα και στο FBI.

Εκείνο το βράδυ- ώρες αφότου οι αρχές δήλωσαν ότι «δεν είχαν ιδέα» πού ακριβώς είχε πάει ο ύποπτος- ο Tyler Robinson ήταν υπό κράτηση. Ήταν 10 μ.μ. Πέμπτη στη Γιούτα, και πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι είχαν δώσει περίπου δύο ώρες νωρίτερα συνέντευξη Τύπου ζητώντας βοήθεια από τους πολίτες για την εύρεση του υπόπτου.

«Τον πιάσαμε» δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή το πρωί.

Το FBI είχε λάβει μέχρι τότε πάνω από 7.000 στοιχεία και πληροφορίες: τα περισσότερα που έλαβε η υπηρεσία από την βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013, είπε ο κυβερνήτης. Αλλά αυτή η μία πληροφορία από τον πατέρα και τον οικογενειακό φίλο του Robinson οδήγησε στη σύλληψή του.

Οι αρχές χρειάστηκαν περισσότερες από 30 ώρες για να εντοπίσουν τον Robinson, ο οποίος, όπως ισχυρίζονται, πυροβόλησε τον Κερκ από μια στέγη πάνω από μια εκδήλωση 3.000 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, χτυπώντας τον στον λαιμό από απόσταση περίπου 150 μέτρων και σκοτώνοντάς τον.

Μετά από σχεδόν 200 ανακρίσεις, τη συνεργασία 20 υπηρεσιών επιβολής του νόμου, μια ανακοίνωση αμοιβής 100.000 δολαρίων και μια έρευνα κατά την οποία δύο άτομα ανακρίθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερα, το FBI και το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα πίστεψαν τελικά ότι έπιασαν τον δράστη της στοχευμένης επίθεσης.

Ποιος είναι ο Tyler Robinson

«Όταν συνελήφθη, τα ρούχα ταίριαζαν με αυτά που φορούσε πριν από τους πυροβολισμούς εδώ στο UVU», είπε ο Κοξ.

Ο Robinson, ένας τριτοετής φοιτητής σε ένα πρόγραμμα για ηλεκτρολόγους που μεγάλωσε στα προάστια, στη μικρή κοινότητα της Ουάσινγκτον της Γιούτα, είχε ασχοληθεί με τα πολιτικά τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει στην κατάθεσή του ένας συγγενής του.

Σε ένα οικογενειακό δείπνο, ο Robinson είχε πει στους συγγενείς του ότι ο Κερκ θα μιλούσε στο UVU και ότι δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του, σύμφωνα με τον ίδιο συγγενή που μίλησε στους ερευνητές.

Ο Robinson δεν είχε σχέση με κόμματα και δεν ψήφισε στις δύο πιο πρόσφατες εκλογές, σύμφωνα με τα αρχεία εγγραφής ψηφοφόρων.

Τα μηνύματα που πιστεύεται ότι έστειλε ο Robinson στο Discord έκαναν αναφορές στο τουφέκι, αφήνοντας το όπλο σε έναν θάμνο, παρακολουθώντας την περιοχή και έχοντας τυλίξει το τουφέκι σε μια πετσέτα, όπως αναφέρεται στις καταθέσεις.

Στα μηνύματα, τα οποία έδειξε ο συγκάτοικός του Robinson στους ερευνητές, γίνονται επίσης αναφορές στις σφαίρες και όσα είχε χαράξει πάνω τους.

Οι ερευνητές βρήκαν το τουφέκι τυλιγμένο σε μια πετσέτα και στους κάλυκες είχε γράψει «Έι, φασίστα! Πιάσε!» και «Αν το διαβάσετε αυτό, είστε ομοφυλόφιλος. Χαχαχα».

Μέχρι στιγμής, ο Robinson κρατείται στις φυλακές της κομητείας της Γιούτα με κάποιες πρώτες κατηγορίες να τον βαραίνουν, όπως φόνο, κακούργημα για χρήση πυροβόλου όπλου και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Αναμένεται να αντιμετωπίσει επίσημες κατηγορίες και θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο δικαστήριο την Τρίτη.

Μετά τη σύλληψή του, ο Robinson αρχικά μίλησε σε ορισμένους αξιωματούχους αλλά στη συνέχεια «αποφάσισε να σιωπήσει» και προσέλαβε δικηγόρο.

Με πληροφορίες από CNN