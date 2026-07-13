Τυφώνας Μπάβι: Σφοδρές πλημμύρες στη βόρεια Κίνα

Σοβαρές πλημμύρες προκλήθηκαν στις επαρχίες Χεμπέι και Λιαονίνγκ της βορειοανατολικής Κίνας, μετά το πέρασμα του τυφώνα Μπάβι.

Στην Κουαντσένγκ, μια κομητεία της Χεμπέι, τα νερά στους δρόμους ξεπέρασαν τα 2 μέτρα, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου που μεταδόθηκε από τοπικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Κουαντσένγκ φιλοξενεί περίπου 240.000 κατοίκους και βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Λουάν.

Αρκετά αυτοκίνητα καταγράφηκαν σε βίντεο να συγκρούονται μεταξύ τους καθώς επέπλεαν σε έναν πλημμυρισμένο δρόμο, πριν παρασυρθούν από την ισχύ του ρεύματος.

Οι πλημμύρες σημειώθηκαν μετά τον τυφώνα Μπαβί, την ισχυρότερη καταιγίδα που έπληξε την ηπειρωτική Κίνα φέτος, ο οποίος έφερε ισχυρές βροχοπτώσεις στις ανατολικές ακτές και θυελλώδεις ανέμους στις πυκνοκατοικημένες πόλεις της περιοχής, δοκιμάζοντας την ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίσει ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι η καταιγίδα θα προκαλέσει καταρρακτώδεις βροχές στις επαρχίες Τζιλίν, Λιαονίνγκ, Χεμπέι, Σαντόνγκ, Τζιανγκσού και Ανχούι, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών σε περιοχές που είχαν ήδη κορεστεί από προηγούμενες έντονες βροχοπτώσεις.

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Περίπου 1.800 κάτοικοι της Κουαντσένγκ παρέμεναν εγκλωβισμένοι, μετέδωσε ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός CCTV, ενώ οι αρχές δήλωσαν ότι η μετακίνηση και η προσωρινή εγκατάσταση των κατοίκων αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά τους. Στη Λιαονίνγκ, οι αρχές εξέδωσαν κόκκινο συναγερμό για αιφνίδιες πλημμύρες, προειδοποιώντας για πολύ υψηλό κίνδυνο.

Βίντεο στην εφαρμογή RedNote, γνωστή στην Κίνα ως Xiaohongshu, έδειξαν έναν άνθρωπο να κολυμπά σε δρόμο στη Λιαονίνγκ, με σειρές σταθμευμένων αυτοκινήτων να έχουν σχεδόν βυθιστεί εντελώς από τα νερά. Ένα άλλο βίντεο έδειχνε κάποιον να χρησιμοποιεί σανίδα SUP για να μετακινηθεί στους πλημμυρισμένους δρόμους.

Ένας άνδρας καταγράφηκε επίσης να κάνει wake surfing πίσω από ένα αυτοκίνητο σε έναν μεγάλο δρόμο της Σενγιάνγκ που είχε καλυφθεί από νερά, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στο WeChat.

Σε ξεχωριστό βίντεο, αστυνομικοί φαίνονταν να σπρώχνουν ένα βυθισμένο αυτοκίνητο μέσα από τα πλημμυρισμένα σημεία της πόλης. Πολλά δρομολόγια τρένων στη Σενγιάνγκ ανεστάλησαν επίσης τη Δευτέρα, σύμφωνα με την China Railway, με περισσότερα από 30 τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου να επηρεάζονται.

Σχολεία έκλεισαν επίσης σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βορειοανατολικής επαρχίας Τζιλίν.

Ορισμένες περιοχές στη βορειοανατολική Κίνα θα αντιμετωπίσουν καταιγίδες ή χαλαζοπτώσεις έντασης 8 μποφόρ ή και υψηλότερης, ανέφερε το CCTV, επικαλούμενο το Κεντρικό Μετεωρολογικό Παρατηρητήριο της χώρας.

«Σε ορισμένες περιοχές της κεντρικής και βόρειας Τζιανγκσού θα σημειωθούν άνεμοι από καταιγίδες έντασης 10 μποφόρ ή μεγαλύτερης, με τις μέγιστες ριπές να φτάνουν τα 11 μποφόρ ή και περισσότερο, ενώ τοπικά ενδέχεται να σημειωθούν ανεμοστρόβιλοι», ανέφερε η υπηρεσία. Οι άνεμοι έντασης 11 μποφόρ μπορούν να φτάσουν ταχύτητες έως και 117 χλμ./ώρα.

Ο τυφώνας Μπάβι, που κάλυπτε έκταση περίπου ίση με αυτή της Γαλλίας, σχηματίστηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό πριν από 13 ημέρες.

Το μέγεθός του παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ίδιο τη Δευτέρα (13/7), ακόμη και μετά την προσγείωσή του στην ανατολική Κίνα το βράδυ του Σαββάτου, γεγονός που τον κατέστησε τον τροπικό κυκλώνα με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού φέτος. Σύμφωνα με Κινέζους μετεωρολόγους, η μεγάλη διάρκεια ζωής του οφείλεται κυρίως στον ασυνήθιστα καλά διατηρημένο θερμό πυρήνα του, που του επέτρεψε να διατηρήσει μεγάλο μέρος της υγρασίας του καθώς κινείται προς βορρά, με κατεύθυνση την Κορεατική Χερσόνησο.

Αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις όταν ο Μπάβι, που αυτή τη στιγμή έχει υποβαθμιστεί σε τροπική καταιγίδα, εξασθενήσει περαιτέρω και αρχίσει να απελευθερώνει όλη την υγρασία που έχει συγκρατήσει.

Με πληροφορίες από The Japan Times