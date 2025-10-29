Τυφώνας Μελίσα: Ενισχύθηκε σε κατηγορία 4 και κατευθύνεται στην Κούβα - Ιστορική καταστροφή στην Τζαμάικα

Ο τυφώνας Μελίσα κατευθύνεται προς την Κούβα, αφού έπληξε την Τζαμάικα ως τυφώνας κατηγορίας 5, χτυπώντας βάναυσα τη χώρα με σφοδρούς ανέμους, ισχυρές πλημμύρες και κατολισθήσεις, ως ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες του Ατλαντικού στην ιστορία.

Η πιο πρόσφατη προειδοποίηση του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων (NHC) στις 11 μ.μ. ET προειδοποίησε ότι o τυφώνας Μελίσα «ενισχύεται εκ νέου καθώς πλησιάζει την ανατολική Κούβα».

Ο τυφώνας αναμένεται να φτάσει στην ξηρά «ως εξαιρετικά επικίνδυνα μεγάλος τυφώνας τις επόμενες ώρες», ανέφερε η ανακοίνωση. «Στην περιοχή προειδοποίησης στην Κούβα, οι κάτοικοι πρέπει να αναζητήσουν αμέσως ασφαλές καταφύγιο». Το NHC προειδοποίησε τις Μπαχάμες ότι «οι προετοιμασίες για την προστασία της ζωής και της περιουσίας πρέπει να ολοκληρωθούν επειγόντως».

Το NHC δήλωσε: «Ο τυφώνας Μελίσα αναμένεται να φτάσει σύντομα στις νότιες ακτές της ανατολικής Κούβας ως εξαιρετικά επικίνδυνος μεγάλος τυφώνας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το μάτι του τυφώνα Μελίσα αναμένεται να κινηθεί πάνω από την ανατολική Κούβα σήμερα το πρωί, να περάσει από τις νοτιοανατολικές ή κεντρικές Μπαχάμες αργότερα σήμερα και να πλησιάσει τις Βερμούδες την Πέμπτη και την Πέμπτη το βράδυ. Οι μέγιστοι άνεμοι φτάνουν τα 205 χλμ/ώρα με ισχυρότερες ριπές.

Αν και ο τυφώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε προσωρινά σε τυφώνα κατηγορίας 3, σύμφωνα με το NHC, επίσημα επανήλθε στην κατηγορία 4.

Προειδοποιήσεις για τυφώνα ισχύουν για:

Τις κουβανικές επαρχίες Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin και Las Tunas

Νοτιοανατολικές και κεντρικές Μπαχάμες

Προειδοποίηση για τυφώνα, που συνήθως εκδίδεται 48 ώρες πριν από την αναμενόμενη πρώτη εμφάνιση ανέμων με δύναμη τροπικής καταιγίδας, ισχύει για:

Βερμούδες

Προειδοποιήσεις για τροπική καταιγίδα ισχύουν για:

Τζαμάικα

Αϊτή

Κουβανική επαρχία Καμαγκέι

Νήσοι Τερκς και Κέικος

Σε ανάρτησή του στο X, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ Μπερμούδεζ ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί 735.000 άτομα.

Νωρίτερα, σε τηλεοπτική ομιλία προς τον λαό, φορώντας μια ελαιόχρωμη στολή, ο Ντίαζ-Κανέλ προέτρεψε τον πληθυσμό της χώρας να μην υποτιμήσει τη δύναμη της καταιγίδας, χαρακτηρίζοντάς την ως «την ισχυρότερη που έχει πλήξει ποτέ το εθνικό έδαφος». Ζήτησε από τους κατοίκους να αποφύγουν να κολυμπήσουν σε πλημμυρισμένους ποταμούς και τους προέτρεψε να μην εγκαταλείψουν τους χώρους εκκένωσης «μέχρι να δοθεί η εντολή». «Θα υπάρχει πολλή δουλειά να κάνουμε. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν πολλές ζημιές».

Τυφώνας Μελίσα: Το καταστροφικότερο χτύπημα στην Τζαμάικα στην ιστορία

Στην Τζαμάικα, ο υπουργός τοπικής αυτοδιοίκησης Desmond Mckenzie δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης ότι η νοτιοδυτική ενορία της Αγίας Ελισάβετ ήταν «υπό το νερό» και ότι τουλάχιστον τρεις οικογένειες είχαν παγιδευτεί στα σπίτια τους στην κοινότητα Black River στη δυτική Τζαμάικα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δυσκολεύονταν να φτάσουν σε αυτές λόγω των επικίνδυνων συνθηκών, είπε. Αρνήθηκε να επιβεβαιώσει αν υπήρχαν θύματα.

Περιγράφοντας τον τυφώνα ως «μία από τις χειρότερες εμπειρίες που έχει βιώσει ποτέ η [Τζαμάικα]», ο Mckenzie είπε ότι περισσότεροι από 530.000 άνθρωποι ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και σχεδόν 15.000 άνθρωποι βρίσκονταν σε καταφύγια για καταιγίδες.

«Η ζημιά στο St Elizabeth είναι εκτεταμένη, με βάση όσα έχουμε δει. Τμήματα του Clarendon βιώνουν επίσης σοβαρές συνθήκες», είπε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη. «Οι υποδομές μας έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το St Elizabeth είναι ο σιτοβολώνας της χώρας και έχει πληγεί σοβαρά. Ολόκληρη η Τζαμάικα έχει υποστεί τις συνέπειες της Melissa», πρόσθεσε.

Προειδοποίησε επίσης ότι η Τζαμάικα δεν έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο και ότι το σύστημα είναι ακόμα ενεργό.

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τοπικές εφημερίδες παρουσίασαν μια καταστροφική εικόνα των επιπτώσεων: δρόμοι που μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, κατεστραμμένα ηλεκτροφόρα καλώδια και δέντρα, και στέγες που ξεριζώθηκαν από κτίρια από τη δύναμη των ανέμων. «Ο τυφώνας Μελίσα προκαλεί απόλυτη καταστροφή στην καρδιά της Τζαμάικα», ανέφερε η Jamaica Observer από το St Elizabeth στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα δήλωσε ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να προετοιμαστεί, εκδίδοντας υποχρεωτική εντολή εκκένωσης των χαμηλών περιοχών, καθώς προειδοποίησε για σοβαρές επιπτώσεις για τα 2,8 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας.

Οι δρόμοι της πρωτεύουσας Κίνγκστον παρέμειναν σχεδόν άδειοι την Τρίτη, με βίντεο να δείχνουν δέντρα να λυγίζουν από τη δύναμη του ανέμου.

«Δεν υπάρχει υποδομή στην περιοχή που να μπορεί να αντέξει έναν τυφώνα κατηγορίας 5», δήλωσε ο Χολνές. «Το ερώτημα τώρα είναι η ταχύτητα της ανάκαμψης. Αυτή είναι η πρόκληση».