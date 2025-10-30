Τυφώνας Μελίσα: Καταστροφή άνευ προηγουμένου στην Τζαμάικα – Ισοπεδώθηκαν σπίτια και νοσοκομεία

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την Τετάρτη, ότι ο τυφώνας Μελίσα προκάλεσε «τεράστια, άνευ προηγουμένου καταστροφή» στην Τζαμάικα, καλώντας τις χώρες να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της χώρας.

Η Τζαμάικα μετρά ανυπολόγιστες ζημιές μετά το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα, που χτύπησε το νησί με ανέμους έως και 300 χλμ/ώρα και βροχοπτώσεις που ξεπέρασαν το ένα μέτρο, επηρεάζοντας σπίτια, νοσοκομεία και υποδομές.

Με το πρώτο φως της Τετάρτης, τα παράκτια χωριά στα νοτιοδυτικά έμοιαζαν ισοπεδωμένα. Αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα, ξεριζωμένα δέντρα, πεσμένες κολώνες και σπίτια χωρίς στέγη συνθέτουν εικόνες απόλυτης καταστροφής.

Η κωμόπολη Black River φαίνεται να δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα. Δεκάδες επιχειρήσεις και κατοικίες ισοπεδώθηκαν, ενώ το τοπικό νοσοκομείο και το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης υπέστησαν σοβαρές ζημιές, «παραλύοντας» τις προσπάθειες διάσωσης.

«Είμαστε εντελώς ακινητοποιημένοι, δεν μπορούμε να μετακινηθούμε ούτε να σώσουμε ανθρώπους», δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας Coleridge Minto, περιγράφοντας σκηνές χάους. «Η κατάσταση είναι συγκλονιστική».

Όπως σημείωσε, όλα τα κτίρια της πόλης έχουν πληγεί, ενώ ακόμη και τα κοντέινερ με τα είδη πρώτης ανάγκης αναποδογύρισαν, καταστρέφοντας το περιεχόμενό τους.

Ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες χαρακτήρισε τη χώρα «ρημαγμένη» και κήρυξε ολόκληρη την Τζαμάικα σε κατάσταση καταστροφής. «Ξέρω ότι πολλοί νιώθουν απελπισμένοι. Τα σπίτια σας καταστράφηκαν, οι γειτονιές σας δεν μοιάζουν πια ίδιες», είπε σε μήνυμά του προς τους πολίτες.

Σύμφωνα με τις αρχές, η επαρχία St. Elizabeth, μία από τις μεγαλύτερες της Τζαμάικα, βρέθηκε σχεδόν ολόκληρη κάτω από το νερό. Το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο της περιοχής έχασε την οροφή του και εκκενώθηκε, ενώ πολλοί δρόμοι παραμένουν απροσπέλαστοι από πλημμύρες και μπάζα.

Τυφώνας Μελίσα: «Πρέπει να ξανακτίσουμε τη ζωή μας από την αρχή»

Παρά τη βιβλική καταστροφή, δεν έχουν γίνει αναφορές -τουλάχιστον επίσημα- για θύματα, σύμφωνα με τον υπουργό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Desmond McKenzie. «Ελπίζουμε να μην υπάρξουν νεκροί, όμως δεν έχουμε ακόμη πλήρη εικόνα», είπε. Ωστόσο, σύμφωνα με επίσημες πηγές, περισσότεροι από 30 θάνατοι αποδίδονται στην καταιγίδα που έπληξε την Τζαμάικα, την Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Όλα τα αεροδρόμια της χώρας, μεταξύ τους και το Norman Manley International στο Κίνγκστον, παραμένουν κλειστά, ενώ σε πολλές κοινότητες έχει διακοπεί η επικοινωνία και η παροχή καθαρού νερού.

Η εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού Τζαμάικας, Esther Pinnock, σημείωσε ότι αρκετές απομονωμένες περιοχές παραμένουν χωρίς επαφή με τις αρχές. «Μόλις αρχίζαμε να ξαναχτίζουμε τη ζωή μας μετά τον τυφώνα Beryl το 2024 -και τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή», δήλωσε συγκινημένη.

Μετά την Τζαμάικα, η Μελίσα συνέχισε την πορεία της προς την Κούβα, όπου έφτασε τα ξημερώματα της Τετάρτης ως τυφώνας κατηγορίας 3, πλήττοντας την περιοχή του Santiago de Cuba. Οι εικόνες από εκεί δείχνουν κατεστραμμένα σπίτια, πλημμυρισμένους δρόμους και κατοίκους να ψάχνουν στα ερείπια για προσωπικά αντικείμενα και επιζώντες.

Λίγες ώρες αργότερα, ο τυφώνας υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 2 και άρχισε να κινείται προς τις Μπαχάμες, με τις αρχές να παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού.

Με πληροφορίες από ABC News