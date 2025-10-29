Τυφώνας Μελίσα: Έφτασε στην Κούβα - Δείτε live την κίνησή του φαινομένου

Από τη στιγμή που έπληξε τις ακτές κοντά στην πόλη Chivirico στη νοτιοανατολική Κούβα, ο τυφώνας Μελίσα κινείται προς τα βορειοανατολικά πάνω από την ανατολική Κούβα.

Λόγω του ανώμαλου εδάφους της Κούβας και μετά από την επαφή με ξηρότερο αέρα και αλλαγές στην ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου ανάλογα με το ύψος, o τυφώνας Μελίσα έχει εξασθενήσει ελαφρώς. Ωστόσο, με ανέμους ταχύτητας 193 χιλιόμετρα ανά ώρα, παραμένει τυφώνας κατηγορίας 3 και συνεχίζει να φέρνει καταστροφικούς ανέμους και επικίνδυνες συνθήκες. Θα επιστρέψει στη θάλασσα γύρω στις 08:00 τοπική ώρα.

Ο τυφώνας Μελίσα κινείται αργά, με ταχύτητα 5 μίλια/ώρα, που είναι περίπου η ταχύτητα του περπατήματος, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εντατικοποίησής του σε κατηγορία 5 πριν χτυπήσει την Τζαμάικα. Τώρα έχει επιταχύνει και κινείται με ταχύτητα 10-15 μίλια/ώρα, που είναι πιο τυπική για έναν τυφώνα. Ο τυφώνας θα περάσει από τις κεντρικές Μπαχάμες αργότερα, πριν πλησιάσει τις Βερμούδες αργά την Πέμπτη, ως τυφώνας κατηγορίας 1.

Πώς αναμένεται να κινηθεί ο τυφώνας Μελίσα

Ο τυφώνας Μελίσα, κατηγορίας 3 πλήττει τη νοτιοανατολική ακτή της Κούβας με ανέμους που φτάνουν τα 193 χλμ/ώρα.

Στην Τζαμάικα, η οποία χθες επλήγη από τον τυφώνα κατηγορίας 5, οι ντόπιοι περιμένουν το φως της ημέρας για να εκτιμήσουν τις ζημιές.

Αφού χτυπήσει την Κούβα, ο τυφώνας αναμένεται να εξασθενήσει καθώς κινείται βορειοανατολικά προς τις Μπαχάμες και τις Βερμούδες.

Στην Αϊτή, ανατολικά της Κούβας, οι άνθρωποι αναζητούν καταφύγιο σε κτίρια όπως σχολεία. Δεν πιστεύεται ότι το μάτι του τυφώνα θα περάσει πάνω από την Αϊτή.

Ακολουθεί μια ματιά στην πορεία του τυφώνα, ο οποίος αναμένεται να απομακρυνθεί από τα νησιά της Καραϊβικής αργότερα απόψε.

Η Κούβα υπερηφανεύεται για την ετοιμότητά της, αλλά οι βασικές υποδομές έχουν καταρρεύσει

Η πρόωρη άφιξη του τυφώνα Μελίσα στο κομμουνιστικό νησί της Κούβας προκάλεσε την αντίδραση του 94χρονου πρώην ηγέτη του νησιού, Ραούλ Κάστρο. Ο Ραούλ Κάστρο, που διαδέχθηκε τον μεγαλύτερο αδελφό του Φιντέλ στην εξουσία, δήλωσε στο Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας ότι «θα βγούμε και πάλι νικητές από αυτή την τελευταία πρόκληση». Ο Κάστρο, ο οποίος παραιτήθηκε από τη ισχυρή θέση του Πρώτου Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος το 2021, δήλωσε ότι θα χρειαστεί «μέγιστη πειθαρχία» για να ξεπεραστεί η καταιγίδα.

Η προετοιμασία της Κούβας για τυφώνες (η χώρα διεξάγει ετήσιες ασκήσεις για την προετοιμασία για καταστροφές) έχει ως αποτέλεσμα να έχει υποστεί στο παρελθόν συγκριτικά λιγότερους θανάτους από τυφώνες σε σύγκριση με άλλες χώρες της Καραϊβικής.

Οι αρχές υπερηφανεύονταν για το γεγονός ότι, πριν από την προσέγγιση της Μελίσα, περισσότεροι από 730.000 άνθρωποι είχαν εκκενωθεί σε καταφύγια. Ωστόσο, αυτός ο τυφώνας πλήττει την Κούβα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή. Το νησί βρίσκεται στη μέση της βαθύτερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών. Το απαρχαιωμένο σύστημα ηλεκτροδότησης της χώρας κατέρρευσε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, βυθίζοντας ολόκληρη τη χώρα στο σκοτάδι.

Οι βασικές υποδομές καταρρέουν και υπάρχει έλλειψη καυσίμων που χρειάζονται για τη λειτουργία των γεννητριών και φαρμάκων, γεγονός που θα κάνει την αποκατάσταση των πιθανών ζημιών από την καταιγίδα πολύ πιο δύσκολη.

Ο τυφώνας Μελίσα μπαίνει στα βιβλία της ιστορίας

Ο τυφώνας Μελίσα είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει καταγραφεί ποτέ και έχει χτυπήσει απευθείας την Τζαμάικα.

Ωστόσο, σε ολόκληρο τον Ατλαντικό, ο τυφώνας Μελίσα ξεχώρισε για τα εξής:

Καταχωρήθηκε ως ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει χτυπήσει οπουδήποτε στην λεκάνη του Ατλαντικού, με σταθερή ταχύτητα ανέμου 185 μίλια/ώρα. Με κεντρική πίεση 892 mb, ο τυφώνας Μελίσα ισοβάθμησε επίσης με τον τυφώνα της Ημέρας της Εργασίας (Αντίστοιχη με την Πρωτομαγιά στον υπόλοιπο κόσμο) το 1935 ως ο πιο έντονος τυφώνας που έχει χτυπήσει την ξηρά

Επιπλέον, οι «κυνηγοί τυφώνων», που πετούν μέσα στους τυφώνες για να κάνουν κρίσιμες παρατηρήσεις, μέτρησαν μια στιγμιαία ριπή ανέμου 252 μίλια/ώρα ακριβώς πάνω από την επιφάνεια του ωκεανού πριν την πρόσκρουση. Για να τεθεί αυτό σε ένα πλαίσιο, αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το παγκόσμιο ρεκόρ για την υψηλότερη ριπή ανέμου που έχει παρατηρηθεί ποτέ σε τροπικό κυκλώνα, 253 μίλια/ώρα, κατά τη διάρκεια του κυκλώνα Ολίβια, που έπληξε τη Δυτική Αυστραλία τον Απρίλιο του 1996.