Τυφώνας κατηγορίας 5 περνά τον Ατλαντικό Ωκεανό - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν

Ο τυφώνας Έριν έχει ενταθεί ραγδαία και έχει εξελιχθεί σε τυφώνα κατηγορίας 5, με μέγιστες διατηρούμενες ριπές ανέμου που φτάνουν τα 260 χλμ/ώρα.

Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων (NHC) των ΗΠΑ, Μάικ Μπρέναν, δήλωσε σε ενημέρωση ότι η «εξαιρετικά ισχυρή» καταιγίδα «εμβάθυνε και ενισχύθηκε εκρηκτικά» μέσα στη νύχτα.

Ο Έριν αναμένεται να περάσει βόρεια από τις Νήσους Λιγουάρντ, τις Παρθένες Νήσους και το Πουέρτο Ρίκο το Σαββατοκύριακο, φέρνοντας βροχοπτώσεις έως και 15 εκατοστά, με πιθανότητα ξαφνικών πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Η καταιγίδα, που είναι ο πρώτος τυφώνας της Ατλαντικής περιόδου του 2025, δεν αναμένεται επί του παρόντος να πλήξει απευθείας την ηπειρωτική ακτή των ΗΠΑ.

Οι άνεμοι του Έριν ενισχύθηκαν από τα 100 μίλια/ώρα νωρίς το πρωί του Σαββάτου στα 160 μίλια/ώρα, δήλωσε ο Μπρέναν.

Την επόμενη εβδομάδα, ο τυφώνας Έριν προβλέπεται να κινηθεί σταδιακά προς βορρά, ανατολικά από τις Μπαχάμες και προς τις Εξωτερικές Ακτές (Outer Banks) της Βόρειας Καρολίνας.

Η καταιγίδα θα προκαλέσει απειλητικά για τη ζωή κύματα και επικίνδυνα ρεύματα σχεδόν σε «ολόκληρη την ανατολική ακτή» των Ηνωμένων Πολιτειών την ερχόμενη εβδομάδα, είπε ο Μπρέναν.

Η Φλόριντα και οι μεσοατλαντικές πολιτείες θα αντιμετωπίσουν τις πιο επικίνδυνες συνθήκες στη θάλασσα, πρόσθεσε.

Το Μπερμούδα θα μπορούσε επίσης να δει «απειλητικά για τη ζωή» κύματα και ισχυρές βροχοπτώσεις, σημείωσε ο Μπρέναν.

Λόγω των ανέμων θυελλώδους έντασης, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ επιβάλλει περιορισμούς σε λιμάνια των Αγίων Θωμά και Ιωάννη στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, καθώς και σε έξι δήμους του Πουέρτο Ρίκο, μεταξύ των οποίων το Σαν Χουάν.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), η κύρια μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ, έχει προβλέψει μια «υπερ-κανονική» Ατλαντική περίοδο τυφώνων φέτος.

Ο αριθμός των τροπικών καταιγίδων που φτάνουν στην κατηγορία 4 και 5 αναμένεται να αυξηθεί λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Με πληροφορίες από BBC