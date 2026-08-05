Tupac: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε επερχόμενη δίκη

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Τούπακ Σακούρ (Tupac Shakur) το 1996 ενδέχεται να έρθουν στο φως στη δίκη του Ντουέιν «Κεφ Ντι» Ντέιβις.

Ο Ντέιβις, 63 ετών, κατηγορείται ότι οργάνωσε την επίθεση με πυροβολισμούς από διερχόμενο αυτοκίνητο κοντά στη λεωφόρο του Λας Βέγκας, κατά την οποία τραυματίστηκε επίσης ο μεγαλοπαράγοντας της ραπ Μάριον «Σαγκ» Νάιτ.

Η δίκη ξεκινά στις 10 Αυγούστου, σχεδόν τρία χρόνια μετά τη σύλληψή του το 2023. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος.

Το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου 1996, ο Σακούρ βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού σε μια μαύρη BMW που οδηγούσε ο Νάιτ, όταν μια λευκή Cadillac πλησίασε από τη δεξιά πλευρά και άνοιξε πυρ. Ο Νάιτ τραυματίστηκε, αλλά επέζησε. Ο Tupac πέθανε μία εβδομάδα αργότερα, σε ηλικία 25 ετών.

Οι αστυνομικές αρχές και οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η επίθεση προκλήθηκε από την έντονη αντιπαλότητα για την κυριαρχία στη μουσική σκηνή, η οποία είχε φέρει αντιμέτωπα μέλη μιας ομάδας των Bloods από την Ανατολική Ακτή με μέλη των Crips από τη Δυτική Ακτή - μιας συμμορίας που ο Ντέιβις έχει πει ότι ηγούνταν στο Κόμπτον της Καλιφόρνια.

Εκείνο το βράδυ, άλλοι τρεις άνθρωποι βρίσκονταν μαζί με τον Ντέιβις στην Cadillac, όμως κανείς από αυτούς δεν κατηγορήθηκε ποτέ για τη δολοφονία του Tupac, πριν πεθάνουν.

Ακολουθούν όσα γνωρίζουμε για τα πρόσωπα που βρίσκονταν στα δύο οχήματα, σύμφωνα με τις αρχές, δικαστικά έγγραφα, καταθέσεις ενώπιον μεγάλου ορκωτού δικαστηρίου, συνεντεύξεις και την αυτοβιογραφία του Ντέιβις το 2019 με τίτλο «Compton Street Legend».

Τούπακ Σακούρ (Tupac Shakur)

Ο Tupac θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς ράπερ όλων των εποχών. Είχε πέντε άλμπουμ που έφτασαν στο Νο1, ήταν υποψήφιος για έξι βραβεία Grammy και μπήκε στο Rock & Roll Hall of Fame το 2017. Το 2023 απέκτησε μετά θάνατον αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ και πρόκειται να εμφανιστεί στο επερχόμενο βιντεοπαιχνίδι «Stranger than Heaven».

Ο θάνατός του σημειώθηκε ενώ το τέταρτο προσωπικό του άλμπουμ, «All Eyez on Me», παρέμενε στα charts, έχοντας πουλήσει περίπου 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Χρησιμοποιούσε επίσης τα καλλιτεχνικά ονόματα 2Pac και Makaveli. Ως ηθοποιός, πρωταγωνίστησε σε αρκετές ταινίες.

Γεννήθηκε ως Lesane Parish Crooks στη Νέα Υόρκη το 1971 και το όνομά του άλλαξε έναν χρόνο αργότερα. Η μητέρα του, Αφέινι Σακούρ, και ο θετός του πατέρας, Μουτουλού Σακούρ, που έχουν φύγει από τη ζωή, ήταν ενεργά μέλη του Κόμματος των Μαύρων Πανθήρων στη Νέα Υόρκη. Ο Τούπακ δεν είχε στενή σχέση με τον βιολογικό του πατέρα, Γουίλιαμ «Μπίλι» Γκάρλαντ.

Δύο από τα αδέλφια του, η Σέκιουα «Σετ» Σακούρ και ο Μορίς «Μόπριμ» Σακούρ, έχουν επικρίνει τις αρχές για την καθυστέρηση και την αδράνεια στην απόδοση ευθυνών για τον θάνατο του αδελφού τους.

Μάριον «Σαγκ» Νάιτ

Ο Νάιτ ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία Death Row Records από το Λος Άντζελες, η οποία εκπροσωπούσε τον Tupac την περίοδο του θανάτου του. Το παρατσούκλι του προερχόταν από το «Sugar Bear», το όνομα με το οποίο ήταν γνωστός όταν μεγάλωνε στο Κόμπτον.

Ο Νάιτ και ο Tupac κατευθύνονταν σε ένα νυχτερινό κέντρο όταν δέχθηκαν πυρά κοντά στη λεωφόρο του Λας Βέγκας. Ο Νάιτ τραυματίστηκε ελαφρά από σφαίρα ή θραύσματα.

Σήμερα, σε ηλικία 61 ετών, εκτίει ποινή φυλάκισης 28 ετών στην Καλιφόρνια για τον θάνατο ενός επιχειρηματία από το Κόμπτον, τον οποίο παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έξω από ένα περίπτερο με μπέργκερ τον Ιανουάριο του 2015. Η υπόθεση σηματοδότησε την πτώση του πρώην μεγιστάνα της ραπ, ο οποίος κάποτε ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας.

Ο Ντέιβις έχει πει ότι γνώριζε τον Νάιτ από μικρός και ότι είχαν παίξει στην ίδια παιδική ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου στο Κόμπτον. Ο Νάιτ αργότερα έπαιξε κολεγιακό ποδόσφαιρο στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα στο Λας Βέγκας. Για λίγο, κατά τη διάρκεια της απεργίας των παικτών του NFL το 1987, αγωνίστηκε ως αντικαταστάτης στους Los Angeles Rams.

Στην αυτοβιογραφία του, ο Ντέιβις περιγράφει τον ίδιο και τον Νάιτ ως «τους μοναδικούς εν ζωή αυτόπτες μάρτυρες όσων πραγματικά συνέβησαν».

«Σαν δύο κριάρια που συγκρούουν τα κέρατά τους, ο Σαγκ και εγώ κοιταχτήκαμε στα μάτια», γράφει περιγράφοντας τις στιγμές λίγο πριν από τους πυροβολισμούς.

Ορλάντο «Baby Lane» Άντερσον

Οι αρχές για χρόνια θεωρούσαν ότι ο Άντερσον ήταν ο εκτελεστής. Ήταν 22 ετών τότε. Αν και ο Ντέιβις ήταν θείος του και 12 χρόνια μεγαλύτερός του, περιέγραφε τη σχέση τους ως σχέση αδελφών, φίλων, ακόμη και πατέρα και γιου.

Λίγο πριν από την επίθεση, ο Άντερσον είχε ξυλοκοπηθεί σε συμπλοκή στο καζίνο MGM Grand, στην οποία συμμετείχαν ο Σακούρ και οι συνεργάτες του, μεταξύ αυτών και ο Νάιτ. Οι αρχές, συγγραφείς και ο ίδιος ο Ντέιβις υποστηρίζουν ότι η επίθεση ήταν πράξη εκδίκησης για τον ξυλοδαρμό του Άντερσον.

«Το ότι επιτέθηκαν στον ανιψιό μου μάς έδωσε το απόλυτο πράσινο φως για να κάνουμε κάτι», γράφει ο Ντέιβις στο βιβλίο του.

Ο Ντέιβις είπε ότι πήρε ένα όπλο από έναν συνεργάτη του και το πέταξε στο πίσω κάθισμα της Cadillac, χωρίς όμως να αποκαλύψει ποιος πυροβόλησε. Ο Άντερσον καθόταν στο πίσω κάθισμα, πίσω από τον θείο του.

Ούτε η Cadillac ούτε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία βρέθηκαν ποτέ, σύμφωνα με τον πρώην ντετέκτιβ της αστυνομίας του Λας Βέγκας, Κλίφορντ Μογκ, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση στις αρχές του 2018.

«Δεν καταφέραμε ποτέ να εντοπίσουμε ποιος νοίκιασε το αυτοκίνητο, από πού το νοίκιασε, ενώ όσον αφορά το όπλο, μέχρι σήμερα δεν έχουμε βρει το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία», είχε καταθέσει ενώπιον του μεγάλου ορκωτού δικαστηρίου.

Ο Άντερσον, ο οποίος αρνήθηκε ότι είχε εμπλοκή στη δολοφονία του Tupac, πέθανε δύο χρόνια αργότερα σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε πλυντήριο αυτοκινήτων στο Κόμπτον, το οποίο η αστυνομία χαρακτήρισε άσχετο με την υπόθεση.

Ντεάντρε «Freaky» Σμιθ

Γνωστός και ως «Big Dre», ο Σμιθ βρισκόταν στο πίσω κάθισμα της Cadillac εκείνο το βράδυ, δίπλα στον Άντερσον.

Παρότι οι αρχές έχουν δηλώσει ότι πιστεύουν πως ο Άντερσον τράβηξε τη σκανδάλη, η κατάθεση στο μεγάλο ορκωτό δικαστήριο αμφισβήτησε αυτή τη θεωρία.

Ο Ντεβόντα Λι, πρώην συνεργάτης του Ντέιβις, είπε στους ενόρκους ότι ο Σμιθ ήταν αυτός που πυροβόλησε τον Tupac και τον Νάιτ. Υποστήριξε ότι ο Άντερσον προσπάθησε να πυροβολήσει πάνω από τον Σμιθ, αλλά δεν είχε «καθαρό στόχο» από το πίσω αριστερό παράθυρο του αυτοκινήτου.

Ο πρώην συνεργάτης, ο οποίος δεν βρισκόταν στο αυτοκίνητο, αλλά μετέφερε μια συζήτηση που είχε με τον Σμιθ λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία, είπε ότι ο Σμιθ πήρε το όπλο από τον Άντερσον, πυροβόλησε και άφησε τον Άντερσον να πάρει τα εύσημα για τον θάνατο του Tupac.

Ο Σμιθ ήταν 30 ετών όταν πέθανε το 2004 από φυσικά αίτια, σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες.

Τέρι «Bubble Up» Μπράουν

Ο Μπράουν οδηγούσε την Cadillac από την οποία προήλθαν οι πυροβολισμοί.

Ο Ντέιβις έγραψε στην αυτοβιογραφία του ότι εκείνο το βράδυ κινούνταν προς τη λεωφόρο του Λας Βέγκας, αλλά είδαν τον Tupac «να κρέμεται έξω από το παράθυρο» της BMW και να χαιρετά τους θαυμαστές του. Ο Ντέιβις είπε στον Μπράουν να κάνει αναστροφή και στη συνέχεια οδήγησαν αργά δίπλα από την ομάδα του ράπερ, μέχρι που, όπως γράφει, «βρήκαμε αυτόν που ψάχναμε».

Ο Μπράουν σκοτώθηκε το 2015 σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε κατάστημα πώλησης ιατρικής κάνναβης στο Κόμπτον.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες ανέφερε ότι το πλήρες όνομά του ήταν Terry Tyrone Brown, αν και στα έγγραφα της έρευνας αναφέρεται επίσης ως «Terrence» και «Terrance».

Με πληροφορίες από AP News