Από την Κάιλι Τζένερ που ποζάρει ανάβοντας τσιγάρο στο εξώφυλλο του Vanity Fair μέχρι τα τασάκια στον γάμο της Ντούα Λίπα, η ποπ κουλτούρα αναδεικνύει ξανά το τσιγάρο σαν ένα αξεσουάρ της μόδας, αδιαφορώντας πλήρως για τους κινδύνους της υγείας, επισημαίνει το AFP σε δημοσίευμά του.

Στους Αμερικανούς ενηλίκους, το ποσοστό των καπνιστών βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 60 ετών, ενώ στους νέους καταγράφει χαμηλό 25ετίας. Κι όμως, οι αναζητήσεις για τον όρο «smoking pose» στην πλατφόρμα του Pinterest εκτοξεύτηκαν κατά 70% στις ηλικίες 18 έως 24 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων της μόδας Style Analytics.

Στο Instagram, ο λογαριασμός «Cigfluencers» δημοσιεύει φωτογραφίες διασημοτήτων να καπνίζουν. Ανάμεσα στις αναρτήσεις ξεχωρίζουν στιγμιότυπα από το Met Gala, το ετήσιο λαμπερό ραντεβού των αστέρων στη Νέα Υόρκη.

Παρότι τα επίσημα στοιχεία στις ΗΠΑ δεν δείχνουν πραγματική αύξηση της βλαβερής συνήθειας, η προσπάθεια να γίνουν ξανά «μόδα» τα τσιγάρα προκαλεί έντονη ανησυχία στους φορείς κατά του καπνίσματος.

«Η ωραιοποίηση του καπνίσματος από την ποπ κουλτούρα πυροδοτεί εκ νέου τον εθισμό στους νέους, ενώ αποθαρρύνει όσους προσπαθούν να το κόψουν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων η Τζέσικα Ραθ, αντιπρόεδρος της οργάνωσης Truth Initiative.

Ο ρόλος της βιομηχανίας του θεάματος

Η οργάνωση επισημαίνει ότι οκτώ από τις δέκα ταινίες που προτάθηκαν φέτος για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας περιείχαν σκηνές με χρήση καπνού. Αυτού του είδους η προβολή τριπλασιάζει τις πιθανότητες να ξεκινήσουν οι νέοι προϊόντα καπνού, εξηγεί η Ραθ.

Ο Μπράιαν Κινγκ, επικεφαλής των αμερικανικών προγραμμάτων της οργάνωσης Campaign for Tobacco-Free Kids, υπογραμμίζει ότι η τάση αυτή είναι «ιδιαίτερα ανησυχητική από σκοπιά δημόσιας υγείας».

Μία εξήγηση για αυτή την επιστροφή είναι η αναβίωση της αισθητικής των '90s και των early '00s, μιας εποχής που το κάπνισμα ήταν ακόμη εξαιρετικά διαδεδομένο στις ΗΠΑ.

Η συγκεκριμένη αισθητική κυριάρχησε και στη δημοφιλή σειρά «Love Story», που κατέγραψε τη πολυσυζητημένη σχέση του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της Κάρολιν Μπεσέτ, η οποία κάπνιζε συστηματικά, κάτι που αποτυπώθηκε πιστά στην οθόνη.

Ο Κινγκ σημειώνει επίσης ότι η προσοχή της κοινής γνώμης έχει απομακρυνθεί από τους κινδύνους του παραδοσιακού τσιγάρου, καθώς κερδίζουν έδαφος τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού και τα φακελάκια νικοτίνης.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, ως κοινωνία έχουμε δείξει κωλυσιεργία στο να θυμόμαστε αυτούς τους κινδύνους, αλλά και στο να εφαρμόζουμε πολιτικές που αποδεδειγμένα αποτρέπουν τη χρήση αυτών των προϊόντων», τόνισε ο Κινγκ.

«Να πάψει το κάπνισμα να θεωρείται φυσιολογικό»

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε σημαντικές περικοπές στα προγράμματα πρόληψης και υποστήριξης διακοπής του καπνίσματος.

Παράλληλα, η προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν έκανε πίσω στο σχέδιό της για απαγόρευση των τσιγάρων με μέντα, τα οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους νέους.

Σύμφωνα με τον Κινγκ, η βιομηχανία καπνού στις ΗΠΑ δαπανά περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια την ώρα για ενέργειες μάρκετινγκ και προώθησης.

Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και οι φορείς κατά του καπνίσματος δεν διαθέτουν στοιχεία που να αποδεικνύουν αν και πώς οι καπνοβιομηχανίες τροφοδοτούν το φαινόμενο των «cigfluencers».

Ωστόσο, ο Κινγκ υπογραμμίζει ότι είναι κρίσιμο οι ΗΠΑ να εργαστούν ώστε να «αποδομηθεί η εικόνα του καπνίσματος ως κάτι φυσιολογικό» απέναντι σε αυτές τις τάσεις.

Η κοινωνία «δεν πρέπει να κάνει τίποτα που θα μπορούσε να ανατρέψει τη σημαντική πρόοδο που πετύχαμε στη μείωση του καπνίσματος εδώ και δεκαετίες», κατέληξε.

Πέρα από τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως οι εκστρατείες ενημέρωσης, η υποστήριξη διακοπής, οι αυξήσεις τιμών και οι απαγορεύσεις καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, η Ραθ προτείνει τη συνεργασία με τις ψηφιακές πλατφόρμες και το Χόλιγουντ.

Συνιστά την προβολή γραπτών μηνυμάτων στην οθόνη που θα παραπέμπουν σε γραμμές υποστήριξης, στα πρότυπα των ειδοποιήσεων που χρησιμοποιούνται ήδη για την πρόληψη των αυτοκτονιών ή τη βοήθεια σε θύματα έμφυλης βίας.

«Οι παραγωγές έχουν τη δύναμη να περιορίσουν τις σκηνές καπνίσματος και να εντάξουν στα σενάριά τους ρεαλιστικά παραδείγματα ανθρώπων που προσπαθούν να το κόψουν», αναφέρει η Truth Initiative, φέρνοντας ως παράδειγμα τη δημοφιλή σειρά «The Bear», όπου ο πρωταγωνιστής προσπαθεί να κόψει το κάπνισμα χρησιμοποιώντας θεραπείες υποκατάστασης νικοτίνης.

Με πληροφορίες από το AFP