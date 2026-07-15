Chesley «Sully» Sullenberger: Ο ήρωας-πιλότος του Χάντσον ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ

Ο Chesley «Sully» Sullenberger, ο συνταξιούχος πιλότος που κατάφερε να προσθαλασσώσει με επιτυχία ένα επιβατικό αεροσκάφος στον ποταμό Χάντσον το 2009, όταν και οι δύο κινητήρες του έχασαν την ισχύ τους, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι διαγνώστηκε με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

«Βρίσκομαι σε πρώιμο στάδιο. Προς το παρόν, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δυσκολεύομαι να θυμηθώ ένα όνομα, να ξεχνώ μια ιστορία που μόλις έχω διηγηθεί ή να μην κοιμάμαι τόσο καλά. Όμως βρίσκομαι στην αρχή αυτού του μακρινού ταξιδιού», ανέφερε ο 75χρονος Sullenberger σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στην προσωπική του ιστοσελίδα.

Ο ίδιος εξήγησε ότι αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια τη διάγνωσή του με την ελπίδα πως «και άλλες οικογένειες που ζουν στη σκιά αυτής της ασθένειας θα νιώσουν ότι μπορούν επίσης να βγουν μπροστά».

«Αν και η ασθένεια μπορεί να επηρεάσει τις αναμνήσεις μου από το παρελθόν, αυτή η διάγνωση δεν θα με εμποδίσει να προσβλέπω στο μέλλον και να το εκτιμώ», δήλωσε. «Θα διανύσω αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου έχοντας δίπλα μου την υπέροχη οικογένειά μου».

Ο Sullenberger έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο στις 15 Ιανουαρίου 2009, όταν κατάφερε να προσθαλασσώσει με ασφάλεια την πτήση 1549 της US Airways στον ποταμό Χάντσον, αφού και οι δύο κινητήρες του αεροσκάφους τέθηκαν εκτός λειτουργίας έπειτα από πρόσκρουση σε σμήνος πουλιών. Και οι 155 επιβαίνοντες επέζησαν.

Η επιτυχημένη προσθαλάσσωση έμεινε στην ιστορία ως το «Θαύμα στον Χάντσον» (Miracle on the Hudson). Το 2016, ο Κλιντ Ίστγουντ μετέφερε την ιστορία στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Sully», στην οποία τον Sullenberger υποδύθηκε ο Τομ Χανκς.

Ο Sullenberger αποσύρθηκε από την ενεργό δράση τον Μάρτιο του 2010, ύστερα από τρεις δεκαετίες ως επαγγελματίας πιλότος. Τα τελευταία χρόνια είχε αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της ασφάλειας των αερομεταφορών.

«Όλα αυτά τα χρόνια, όταν με ρωτούσαν πώς είχε αυτή την επιτυχή κατάληξη η πτήση 1549, συνήθιζα να λέω ότι "το θάρρος μπορεί να είναι μεταδοτικό". Εκείνη την ημέρα βοήθησε όλους να ενωθούν και να αποβιβαστούν με ασφάλεια από το αεροσκάφος», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

«Τώρα χρειαζόμαστε αυτό το ίδιο θάρρος για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ασθένεια. Πλέον ανήκω σε μια πολύ μεγαλύτερη κοινότητα, μαζί με πολλούς από εσάς, και θα δείξουμε θάρρος όλοι μαζί», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από nbcnews.com