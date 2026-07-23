ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Τσεχία: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αεροπορική βάση

Το αεροσκάφος που συνετρίβη νοτιοανατολικά της Τσεχίας, ήταν στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου UH-1Y Venom

ΤΣΕΧΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ Facebook Twitter
Φωτ: X
The LiFO team
The LiFO team
0

Ένας στρατιώτης έχασε τη ζωή του και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν όταν στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη την Πέμπτη σε αεροπορική βάση νοτιοανατολικά της Τσεχίας.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στην 22η Αεροπορική Βάση Ελικοπτέρων στο Νάμεστ ναντ Οσλάβου (Náměšť nad Oslavou). Το αεροσκάφος που συνετρίβη ήταν στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου UH-1Y Venom.

«Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, εκφράζουμε τα βαθύτερα και πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους αγαπημένους, τους φίλους και τους συναδέλφους του εκλιπόντος», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

«Βασική προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε κάθε δυνατή φροντίδα και στήριξη στους τραυματισμένους στρατιώτες και στους οικείους τους».

Τσεχία: Διεξάγεται έρευνα από τις αρχές

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, όλα τα στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου H-1 έχουν καθηλωθεί στο έδαφος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο υπουργός Άμυνας της Τσεχίας, Jaromír Zůna, χαρακτήρισε το περιστατικό «ανείπωτη τραγωδία», τονίζοντας ότι «μας έχει συγκλονίσει όλους».

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η επιτροπή διερεύνησης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο και εργάζονται για να διαπιστώσουν τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος», πρόσθεσε.

Εικόνες που δημοσίευσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν αυτό που φαίνεται να είναι το σημείο της συντριβής, με διασώστες να έχουν περικυκλώσει τη συντριμμένη άτρακτο και την ουρά του ελικοπτέρου.

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΗΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΙΡΑΝ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΧΟΥΘΙ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθι

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, έγιναν αφότου οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν νωρίτερα την Πέμπτη ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων
THE LIFO TEAM
Ο Άντριου Τέιτ συνελήφθη στο Μαϊάμι και το ίντερνετ ξήλωσε την “alpha male” εικόνα του

Διεθνή / Ο Άντριου Τέιτ συνελήφθη στο Μαϊάμι και το ίντερνετ ξήλωσε την “alpha male” εικόνα του

Η ανδρόσφαιρα φόρεσε μωβ, ξέχασε τις κάλτσες και μπήκε με χειροπέδες στο timeline. Η viral εικόνα του Άντριου Τέιτ δεν γελοιοποίησε τη θηλυκότητα· γελοιοποίησε την τοξική αρρενωπότητα που παριστάνει ότι δεν μπορεί ποτέ να γίνει ρεζίλι.
THE LIFO TEAM
Η Γαλλία κλείνει sex club στο Παρίσι επειδή τα gang bangs «προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια»

Διεθνή / Η Γαλλία κλείνει sex club στο Παρίσι επειδή τα gang bangs «προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια»

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε το κλείσιμο ενός παρισινού sex club, ανοίγοντας μια δύσκολη συζήτηση για τη συναίνεση, την κρατική ηθική και τα όρια της σεξουαλικής ελευθερίας.
THE LIFO TEAM
 
 