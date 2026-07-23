Τσεχία: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αεροπορική βάση

Το αεροσκάφος που συνετρίβη νοτιοανατολικά της Τσεχίας, ήταν στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου UH-1Y Venom

Ένας στρατιώτης έχασε τη ζωή του και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν όταν στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη την Πέμπτη σε αεροπορική βάση νοτιοανατολικά της Τσεχίας.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στην 22η Αεροπορική Βάση Ελικοπτέρων στο Νάμεστ ναντ Οσλάβου (Náměšť nad Oslavou). Το αεροσκάφος που συνετρίβη ήταν στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου UH-1Y Venom.

«Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, εκφράζουμε τα βαθύτερα και πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους αγαπημένους, τους φίλους και τους συναδέλφους του εκλιπόντος», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

«Βασική προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε κάθε δυνατή φροντίδα και στήριξη στους τραυματισμένους στρατιώτες και στους οικείους τους».

At least one dead as military helicopter crashes near Czech Republic town https://t.co/Naq1Rt1hJJ — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) July 23, 2026

Τσεχία: Διεξάγεται έρευνα από τις αρχές

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, όλα τα στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου H-1 έχουν καθηλωθεί στο έδαφος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο υπουργός Άμυνας της Τσεχίας, Jaromír Zůna, χαρακτήρισε το περιστατικό «ανείπωτη τραγωδία», τονίζοντας ότι «μας έχει συγκλονίσει όλους».

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η επιτροπή διερεύνησης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο και εργάζονται για να διαπιστώσουν τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος», πρόσθεσε.

Εικόνες που δημοσίευσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν αυτό που φαίνεται να είναι το σημείο της συντριβής, με διασώστες να έχουν περικυκλώσει τη συντριμμένη άτρακτο και την ουρά του ελικοπτέρου.

Με πληροφορίες από Euronews