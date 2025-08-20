Τσεχία: Bουλευτής του Μπάμπις ήθελε να προσλάβει δολοφόνο για τον σκύλο της συντρόφου του πρώην της

Σε σοκ βρίσκεται η Τσεχία. Τι κάνεις όταν ένα μέλος του κόμματός σου κατηγορείται ότι προσπάθησε να προσλάβει δολοφόνο για να σκοτώσει τον σκύλο της νέας συντρόφου του πρώην συζύγου της, αλλά εσύ θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός;

Ο Αντρέι Μπάμπις, επικεφαλής του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος ANO της Τσεχίας και έμπειρος χειριστής σκανδάλων, έχει σχέδιο: να δείξει αγάπη στα σκυλιά. Και μάλιστα πριν τις βουλευτικές εκλογές στις αρχές Οκτωβρίου.

Το σκάνδαλο ξέσπασε μετά από ηχογραφημένα μηνύματα που δημοσίευσε το τσέχικο μέσο Seznam Zprávy, όπου η βουλευτής Margita Balaštíková φαινόταν να συζητά για καταστροφή της επιχείρησης του πρώην συζύγου της και για πρόσληψη κάποιου για να σκοτώσει τον σκύλο. Η Balaštíková αρνήθηκε τις κατηγορίες και ανέστειλε τη συμμετοχή της στο κόμμα.

Ο Μπάμπις αντέδρασε άμεσα, κατηγορώντας τη βουλευτή αλλά εκμεταλλευόμενος την αγάπη των Τσέχων για τα ζώα. Συγκέντρωσε υποστηρικτές του σε πεζοπορία με σκύλους στα βουνά, δημοσίευσε φωτογραφίες με σκύλους σε συναντήσεις με ψηφοφόρους και χρησιμοποίησε τα ζώα για να δείξει μια ανθρώπινη πλευρά και να μειώσει τις πολιτικές συνέπειες του σκανδάλου.

Η στρατηγική αυτή ταιριάζει στο προφίλ του Μπάμπις, ο οποίος έχει διαφύγει και από πολύ μεγαλύτερα σκάνδαλα στο παρελθόν, όπως οι κατηγορίες απαγωγής του ίδιου του γιου του και μια υπόθεση απάτης με ευρωπαϊκά κονδύλια αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Τσεχία, όπου το 42% των νοικοκυριών έχουν σκύλο, η τακτική αυτή φαίνεται να λειτουργεί, ενώ η αντιπολίτευση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το σκάνδαλο για να πλήξει την εκλογική δυναμική του ANO.

Με πληροφορίες από Politico