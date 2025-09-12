Τσάρλι Κερκ: Οι 33 κρίσιμες ώρες μέχρι τη σύλληψη του δολοφόνου του, Tyler Robinson

Η δολοφονία του 31χρονου ακροδεξιού σχολιαστή και ιδρυτή της Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, μέσα στην πανεπιστημιούπολη του Utah Valley University προκάλεσε πολιτικό σεισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Γνωστός για τις σκληρές θέσεις του και τη στενή σχέση του με το κίνημα MAGA του Ντόλαντ Τραμπ, ο Κερκ έπεσε νεκρός από μία σφαίρα στον λαιμό την ώρα που μιλούσε μπροστά σε χιλιάδες φοιτητές.

Ο 22χρονοςTyler Robinson διέφυγε από την ταράτσα του κτιρίου και συνελήφθη έπειτα από ανθρωποκυνηγητό δύο ημερών. Το παρακάτω χρονολόγιο αποτυπώνει, βήμα προς βήμα, πώς ξεδιπλώθηκε η επίθεση και τι ακολούθησε στις πρώτες ώρες της έρευνας.

10 Σεπτεμβρίου

11:52 π.μ.

Ο ύποπτος φτάνει κοντά στο πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τον Μπο Μέισον, αξιωματούχο του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα. Κινείται μέσα στο campus, ανεβαίνει σκάλες και καταλήγει σε ταράτσα, όπου παίρνει θέση.

12:05 μ.μ.

Στην αυλή του Utah Valley University συγκεντρώνονται περίπου 3.000 άτομα για την εκδήλωση της Turning Point USA.

12:09 μ.μ.

Ο Κερκ εμφανίζεται, μοιράζει καπέλα στο κοινό και αρχίζει να μιλά.

12:23 μ.μ.

Δέχεται σφαίρα στον λαιμό από γειτονικό κτίριο. Ο δράστης τρέπεται σε φυγή, κατεβαίνει από την ταράτσα και εξαφανίζεται στους γύρω δρόμους. Βίντεο δείχνει τον Κερκ να μεταφέρεται αιμόφυρτος από φοιτητές και συνεργάτες σε SUV που τον οδηγεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο Timpanogos.

12:36 μ.μ.

Πρώτες αντιδράσεις από πολιτικούς, μεταξύ αυτών ο γερουσιαστής της Γιούτα Μάικ Λι και ο Ντόναλντ Τραμπ.

12:52 μ.μ.

Το πανεπιστήμιο στέλνει ειδοποίηση στους φοιτητές για παρουσία ενόπλου και πληροφορεί ότι ύποπτος έχει προσαχθεί. Λίγο αργότερα, αφήνεται ελεύθερος.

12:59 μ.μ.

Βίντεο από κινητά δείχνουν φοιτητές κλειδωμένους μέσα σε αίθουσες την ώρα που η αστυνομία ερευνά τον χώρο.

2:22 μ.μ.

Η αστυνομία της πόλης Όρεμ ανακοινώνει ότι ο πραγματικός δράστης παραμένει ασύλληπτος.

2:40 μ.μ.

Ο Τραμπ γράφει στο Truth Social ότι ο Κερκ υπέκυψε στα τραύματά του: «Ο Μεγάλος, ο Θρυλικός Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός». Συλλυπητήρια στέλνουν πολιτικοί από όλο το φάσμα, από τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς μέχρι τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

4:00 μ.μ.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, αναφέρει ότι δεύτερο πρόσωπο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται.

4:21 μ.μ.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δηλώνει ότι ο δράστης «είναι υπό κράτηση». Τελικά αποδεικνύεται πως επρόκειτο για λάθος άτομο.

11 Σεπτεμβρίου

7:19 π.μ.

Ανακοινώνεται ότι βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος: ένα παλαιότερο γερμανικό τυφέκιο Mauser διαμετρήματος .30-06, τυλιγμένο σε πετσέτα. Οι αρχές συνέλεξαν επίσης αποτυπώματα παλάμης και άλλα ίχνη για ανάλυση.

9:56 π.μ.

Δίνονται στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου.

10:44 π.μ.

Το FBI ανακοινώνει επικήρυξη 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

12 Σεπτεμβρίου

6:03 π.μ.

Ο Τραμπ δηλώνει στο Fox & Friends: «Με υψηλό βαθμό βεβαιότητας, έχουμε τον δράστη υπό κράτηση». Λίγες ώρες αργότερα, οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος συλλαμβάνεται στη νότια Γιούτα.

Με πληροφορίες από ABC News