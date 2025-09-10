Τσάρλι Κερκ: Πυροβόλησαν τον οπαδό του Τραμπ και ακροδεξιό σχολιαστή

Ο Αμερικανός ακροδεξιός πολιτικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ δέχθηκε πυροβολισμό την Τετάρτη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε δημόσιο πανεπιστήμιο της Γιούτα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Κερκ είναι συνιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA, που προωθεί συντηρητικές πολιτικές στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Η οργάνωση και ο πολιτικός της βραχίονας, Turning Point Action, έχουν πιστωθεί με την κινητοποίηση νεαρών ψηφοφόρων υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών τα τελευταία χρόνια.

Ο Κερκ βρισκόταν την Τετάρτη στο Utah Valley University, στο Όρεμ της Γιούτα, όπου μιλούσε σε φοιτητές. Λίγα λεπτά πριν τον πυροβολισμό είχε αναρτήσει φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση στα κοινωνικά δίκτυα, γράφοντας στο Χ: «WE. ARE. SO. BACK. Το Utah Valley University είναι ενθουσιασμένο και έτοιμο για την πρώτη στάση της American Comeback Tour».

Εκπρόσωπος της πανεπιστημιακής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί στον χώρο του ιδρύματος. «Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι ο Τσάρλι Κερκ βρισκόταν περίπου 20 λεπτά στην παρουσίασή του, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί από κοντινό κτίριο. Στο καλύτερο της γνώσης μας, επλήγη και απομακρύνθηκε με την ομάδα ασφαλείας του, ενώ ο χώρος εκκενώθηκε», ανέφερε εκπρόσωπος του UVU στο CNBC.

Λίγο αργότερα, η πανεπιστημιακή αστυνομία δημοσίευσε ενημέρωση στο Χ, επιβεβαιώνοντας ότι ο Κερκ χτυπήθηκε από σφαίρα και ότι ο δράστης συνελήφθη. «Σήμερα, περίπου στις 12:10, ερρίφθη πυροβολισμός εναντίον του προσκεκλημένου ομιλητή, Τσάρλι Κερκ. Χτυπήθηκε και απομακρύνθηκε από τον χώρο από την ομάδα ασφαλείας του. Η πανεπιστημιακή αστυνομία διεξάγει έρευνα, ενώ ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Η είδηση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στενός σύμμαχος του Κερκ, αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας Truth Social: «Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, που πυροβολήθηκε. Ένας υπέροχος άνθρωπος από κάθε άποψη. Ο Θεός να τον ευλογεί».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ.Ντ. Βανς, έγραψε: «Προσευχηθείτε για τον Τσάρλι Κερκ, έναν πραγματικά καλό άνθρωπο και νέο πατέρα».

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, σημείωσε: «Προσευχές για τον Τσάρλι Κερκ. Έναν σπουδαίο Χριστιανό, Αμερικανό και άνθρωπο. Είθε το θεραπευτικό χέρι του Ιησού Χριστού να είναι πάνω του». Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανέφερε ότι η υπηρεσία «παρακολουθεί στενά τις αναφορές για τον τραγικό πυροβολισμό στο Utah Valley University» και ότι πράκτορες θα βρεθούν σύντομα στο σημείο, «σε πλήρη στήριξη της έρευνας». Ακόμη και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «αποτρόπαια, αηδιαστική και καταδικαστέα». «Στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απορρίπτουμε τη βία με πολιτικά κίνητρα σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ μορφή», τόνισε.

Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για τον δράστη ή τα κίνητρά του.

Ποιος είναι ο Τσάρλι Κερκ

Ο Κερκ είναι συνιδρυτής της Turning Point USA, μιας οργάνωσης με έντονη παρουσία σε εκατοντάδες πανεπιστημιουπόλεις στις ΗΠΑ, που έχει ταυτιστεί με το κίνημα του Ντόναλντ Τραμπ. Για πολλούς, ο όρος «φλογερός» δεν αρκεί για να περιγράψει το ύφος του: είναι αφοσιωμένος στον Τραμπ, έχει χτίσει τεράστιο κοινό μέσω των κοινωνικών δικτύων και των podcasts, και η ικανότητά του να κινητοποιεί νέους τον ανέδειξε σε κεντρικό πρόσωπο του κινήματος MAGA.

Η Turning Point έριξε χρήμα και ανθρώπινο δυναμικό στις κρίσιμες πολιτείες-κλειδιά στις εκλογές του περασμένου έτους. Ο Κερκ έχει μιλήσει σε συνέδρια των Ρεπουμπλικανών, ενώ πέρυσι ο ίδιος ο Τραμπ ανταπέδωσε με μια μεγάλη ομιλία σε εκδήλωση της Turning Point στην Αριζόνα.

Η ευαγγελική του πίστη και η οικογένειά του βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας εικόνας του. Είναι παντρεμένος με πρώην Μις Αριζόνα και έχουν δύο παιδιά. Στα μάτια των υποστηρικτών του, ενσαρκώνει το μέλλον του συντηρητικού ακτιβισμού στις ΗΠΑ, ενώ για τους επικριτές του, είναι μια εξαιρετικά διχαστική φιγούρα.

Με πληροφορίες από Guardian, Financial Times