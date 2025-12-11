Τσάρλι Κερκ: Ο φερόμενος ως δολοφόνος του εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον από τη Γιούτα που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έκανε την πρώτη του εμφάνιση αυτοπροσώπως στο δικαστήριο την Πέμπτη (11/12).

Οι εισαγγελείς έχουν απαγγείλει στον Ρόμπινσον κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, ενώ σκοπεύουν να ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής.

Ο 22χρονος έφτασε στο δικαστήριο με χειροπέδες στα χέρια και στα πόδια του, φορώντας πουκάμισο, γραβάτα και παντελόνι. Χαμογέλασε στα μέλη της οικογένειάς του που κάθονταν στην πρώτη σειρά της αίθουσας του δικαστηρίου.

Η νομική ομάδα του κατηγορούμενου και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γιούτα ζήτησαν από τον δικαστή Τόνι Γκραφ να απαγορεύσει τις κάμερες στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Φωτογραφία: EPA

Ο κατηγορούμενος είχε προηγουμένως εμφανιστεί στο δικαστήριο μέσω βίντεο ή ηχητικής μετάδοσης από τη φυλακή.

Η παρουσία των μέσων ενημέρωσης στις ακροάσεις στη Γιούτα είναι ήδη περιορισμένη, με τους δικαστές να ορίζουν συχνά έναν φωτογράφο και έναν εικονολήπτη για να καταγράψουν την ακρόαση και να μοιραστούν το υλικό με άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η χήρα του Κερκ, Έρικα, έχει ζητήσει πλήρη διαφάνεια, λέγοντας: «Αξίζουμε να υπάρχουν κάμερες εκεί μέσα». Ο σύζυγός της ήταν σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ και εργαζόταν για να προσελκύσει νεότερους ψηφοφόρους.

Με πληροφορίες από Guardian