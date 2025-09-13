Τσάρλι Κερκ: Η ρητορική του ακροδεξιού ακτιβιστή που ενέπνευσε υποστηρικτές και εξόργισε αντιπάλους

Λίγα λεπτά πριν τη δολοφονία του, ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τα τρανς άτομα αλλά και τις μαζικές δολοφονίες.

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν διαπράξει μαζικές δολοφονίες τα τελευταία 10 χρόνια;» ρώτησε ένας από τους παρευρισκόμενους. «Πάρα πολλοί» ήταν η απάντησή του.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο «PolitiFact» ωστόσο, τα τρανς άτομα ευθύνονται για εξαιρετικά μικρό ποσοστό μαζικών δολοφονιών. Όμως, η απάντηση του Κερκ ήταν χαρακτηριστική του ύφους του.

Ήταν ένας συντηρητικός ακτιβιστής και προκλητικός ρήτορας, που τα τελευταία χρόνια έγινε διάσημος στους κύκλους του κινήματος MAGA και ενέπνευσε μια γενιά φοιτητών να πολιτικοποιηθούν και να στηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συζητήσεις σε όλη τη χώρα, σε πανεπιστήμια, podcasts και στην πλατφόρμα Χ, επιδίωκε τη σύγκρουση, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως υπερασπιστή της ελευθερίας του λόγου και της ανοιχτής ανταλλαγής ιδεών. Στην ιστοσελίδα του οργανισμού του, Turning Point USA, μετά τη δολοφονία του δημοσιεύθηκε δήλωση που ανέφερε: «Ο Τσάρλι πίστευε στη δύναμη του επιχειρήματος και του διαλόγου για την αναζήτηση της αλήθειας και την επίτευξη, αν όχι συμφωνίας, τότε τουλάχιστον αμοιβαίας κατανόησης».

Όμως η ρητορική του, συχνά περιλάμβανε αντι-ΛΟΑΤΚΙ και αντι-μεταναστευτικές δηλώσεις, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Αν και πολλές από τις απόψεις του για τα δικαιώματα των τρανς και των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, τις αμβλώσεις, τη μετανάστευση, την ευνοϊκή μεταχείριση και τον έλεγχο της οπλοκατοχής αντικατόπτριζαν το κυρίαρχο αφήγημα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ορισμένες ήταν ακόμη πιο ακραίες, όπως το να κατηγορεί τους μαύρους για την εγκληματικότητα ή να υποστηρίζει ότι η Αριστερά χρησιμοποιεί το Ισλάμ για να καταστρέψει την Αμερική.

Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν και φορές που έδειχνε διάθεση συμφιλίωσης.

«Ο Τσάρλι Κερκ ήταν λατρεμένος από όσους συμμερίζονταν το όραμά του για μια Αμερική, όπου οι λευκοί παρουσιάζονται ως θύματα των προσπαθειών για μεγαλύτερη πολυμορφία και ισότητα. Ήταν μισητός και φόβος για όσους αποτελούσαν στόχο των απόψεών του», δήλωσε η δημοσιογράφος Kyle Spencer, συγγραφέας του βιβλίου Raising Them Right, που καταγράφει την άνοδο του κινήματος του.

Την ημέρα που η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Τράβις Κέλσι, ο Τσάρλι Κερκ της είπε «Δεν είσαι εσύ η υπεύθυνη», προτρέποντάς την να «απορρίψει τον φεμινισμό» και να «υποταχθεί στον σύζυγό της».

Σε συνέντευξή του το 2024, όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε σε περίπτωση που η 10χρονη κόρη του έπεφτε θύμα βιασμού, να φέρει το παιδί στον κόσμο, απάντησε: «Η απάντηση είναι ναι, το μωρό θα γεννιόταν». Μεταξύ άλλων, υιοθετούσε θεωρίες συνωμοσίας, όπως εκείνη που υποστηρίζει ότι οι μη λευκοί μετανάστες θα αντικαταστήσουν τους λευκούς πολίτες και ισχυριζόταν ότι το Ισλάμ «δεν είναι συμβατό με τον δυτικό πολιτισμό».

Σε ένα ακόμη παράδειγμα της ρητορικής του, τον Απρίλιο του 2024, παρομοίασε τους γιατρούς που προσφέρουν ιατρική φροντίδα για τρανς άτομα, με Ναζί που διέπρατταν θηριωδίες, ενώ επικαλούμενος ένα σημείο της Βίβλου, ανέφερε ότι μια γυναίκα που φορά αντρικά ρούχα ή ένας άντρας που φορά γυναικεία, είναι «βδέλυγμα».

Με πληροφορίες από Reuters