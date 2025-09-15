Τσάρλι Κερκ: Το FBI βρήκε το DNA του Tyler Robinson στο σημείο της δολοφονίας

Το DNA που βρέθηκε στο σημείο όπου κρυβόταν ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ ταυτίζεται με αυτό του Tyler Robinson, που είναι ο βασικός ύποπτος, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, νωρίς το πρωί της Δευτέρας μιλώντας στο Fox News.

Η ταυτοποίηση βασίστηκε σε δείγματα DNA που εντοπίστηκαν σε μια πετσέτα - η οποία είχε χρησιμοποιηθεί για να καλυφθεί το όπλο του εγκλήματος - καθώς και σε ένα κατσαβίδι που βρέθηκε στο αυτοσχέδιο «παρατηρητήριο» του ελεύθερου σκοπευτή, σε ταράτσα κοντά στο σημείο της δολοφονίας.

Το κυνηγετικό τουφέκι που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο κοντά στο σημείο εξακολουθεί να εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ αναμένεται νέα ανακοίνωση για τα ευρήματα.

Ο Πατέλ τόνισε ότι ο Robinson είχε εκφράσει ρητά τις προθέσεις του, δηλώνοντας σε γραπτό μήνυμα προς άλλο άτομο πως είχε την ευκαιρία να δολοφονήσει τον Τσάρλι Κερκ και πως σκόπευε να το κάνει, επειδή «μισούσε» τις ιδέες του.

Ανέφερε επίσης ότι οι αρχές έχουν στοιχεία για την ύπαρξη γραπτού σημειώματος με παρόμοιο περιεχόμενο, το οποίο φέρεται να γράφτηκε πριν από τη δολοφονία και εντοπίστηκε - ή τουλάχιστον καταγράφηκε ιατροδικαστικά - στο σπίτι που ο Robinson μοιραζόταν με την τρανς σύντροφό του.

Παρότι ο Robinson δεν συνεργάζεται με τις αρχές, πολλοί από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον - συμπεριλαμβανομένης της οικογένειάς του - έχουν καταθέσει στους ερευνητές, αναφέροντας πως τα τελευταία χρόνια είχε ριζοσπαστικοποιηθεί και υιοθετήσει έντονα αριστερή ιδεολογία.

Ο 22χρονος Tyler Robinson παραμένει υπό κράτηση και πρόκειται να του απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες για ανθρωποκτονία την Τρίτη.

Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών και πατέρας δύο παιδιών, δολοφονήθηκε με μία και μόνο σφαίρα από ελεύθερο σκοπευτή, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της οργάνωσης Turning Point USA στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, στην πόλη Ορέμ της Γιούτα, στην οποία παρευρίσκονταν περίπου 3.000 άτομα.

Ο Κας Πατέλ, προσωπικός φίλος του Κερκ, αποχαιρέτησε τον εκλιπόντα με λόγια συγκίνησης σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα παρουσιάσει ο ίδιος την εκπομπή του Κερκ από τον Λευκό Οίκο, ως προσωπικό φόρο τιμής στον δολοφονημένο φίλο του.