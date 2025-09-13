Τσάρλι Κερκ: «Δεν θα ξεχάσετε τον σύζυγό μου» - Η πρώτη ανάρτηση της χήρας του μετά τη δολοφονία του

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, προχώρησε στην πρώτη ανάρτησή της στα social media, μετά τη δολοφονία του συζύγου της.

Λίγες ώρες μετά την πρώτη δημόσια ομιλία της, όπου υποσχέθηκε μεταξύ άλλων να συνεχίσει την κληρονομιά του Τσάρλι Κερκ, η Έρικα προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας με αυτό τον τρόπο το δικό της αντίο στον σύζυγό της.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες και βίντεο, τόσο από οικογενειακές τους στιγμές πριν δολοφονηθεί, όσο και από τις τελευταίες στιγμές της μαζί του.

Συγκεκριμένα, σε μία από τις φωτογραφίες η Έρικα Κερκ διακρίνεται να κάθεται πάνω από το φέρετρο του συζύγου της, ενώ σε ένα βίντεο που ανέβασε, φαίνεται να χαϊδεύει το χέρι του.

«Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Ο Θεός να σε ευλογεί», ήταν κάποια από τα λόγια που ακούγεται να ψιθυρίζει μέσα στο βίντεο, ενώ παράλληλα κλαίει.

«Ο κόσμος είναι κακός. Αλλά ο Σωτήρας μας. Ο Κύριός μας. Ο Θεός μας, είναι τόσο καλός. Ποτέ δεν θα βρω τις λέξεις. Ποτέ. Ο ήχος αυτής της χήρας που κλαίει αντηχεί σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνουν όλα αυτά. Αλλά μωρό μου, ξέρω ότι εσύ καταλαβαίνεις και το ίδιο και ο Κύριός μας», αναφέρει αρχικά στη λεζάντα της ανάρτησης.

«Δεν έχουν ιδέα τι μόλις πυροδότησαν μέσα σε αυτήν τη σύζυγο. Αν νόμιζαν πως η αποστολή του συζύγου μου ήταν μεγάλη πριν... δεν έχετε ιδέα. Εσείς. Όλοι σας. Ποτέ. Μα ποτέ. Δεν θα ξεχάσετε τον σύζυγό μου. Θα το φροντίσω εγώ αυτό. Αναπαύσου στην αγκαλιά του Κυρίου μας, μωρό μου, καθώς σε σκεπάζει με τα λόγια που ξέρω ότι η καρδιά σου πάντα λαχταρούσε ν’ ακούσει: «Εύγε, δούλε μου αγαθέ και πιστέ», καταλήγει.