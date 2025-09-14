Τσάρλι Κερκ: Δεκάδες απολύσεις εργαζομένων για ρητορική μίσους μετά τη δολοφονία του

Δεκάδες απολύσεις εργαζομένων έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ, για ρητορική μίσους μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ, τουλάχιστον 30 εργαζόμενοι έχουν χάσει τη δουλειά τους ή τεθεί σε άδεια άνευ αποδοχών, λόγω αρνητικών αναρτήσεων τους κατά του Τσάρλι Κερκ στα social media, λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη δολοφονία του.

Ανάμεσα στα άτομα που έχασαν τη δουλειά τους, είναι πανεπιστημιακοί, πιλότοι, δάσκαλοι αλλά και ιδιωτικοί υπάλληλοι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες και στο Πεντάγωνο, φέρεται να έχει δοθεί εντολή για ενδελεχή έλεγχο των αναρτήσεων τόσο των στρατιωτικών όσο και των πολιτικών υπαλλήλων.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι τελευταίες αυτές εξελίξεις, φέρνουν στο προσκήνιο ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα.

Συγκεκριμένα αφορά στο που είναι το όριο, ανάμεσα στην ελευθερία του λόγου, αλλά και στο να αποτραπεί διάδοση μηνυμάτων μίσους, βίας ή ρητορικής που μπορεί να υποκινήσει ακραίες συμπεριφορές.