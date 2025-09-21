Τσάρλι Κερκ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην Αριζόνα λίγες ώρες πριν την κηδεία

Ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλες αμερικανικές πολιτικές προσωπικότητες κατευθύνονται στην Αριζόνα για να μιλήσουν στην επιμνημόσυνη δέηση του Τσάρλι Κερκ, του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή που σκοτώθηκε πριν από δύο εβδομάδες.

Η τελετή, που διοργανώνεται από την Turning Point USA (TPUSA), θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ και ενδέχεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 100.000 ανθρώπους.

Αναμένονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων «ελέγχων επιπέδου TSA», δηλαδή όπως στα αεροδρόμια.

Ο Κερκ, ο οποίος συνίδρυσε την Turning Point USA όταν ήταν 18 ετών, πυροβολήθηκε σε ομιλία σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για πολιτική βία στις ΗΠΑ.

Εκτός από τον Τραμπ, μεταξύ των ομιλητών στην τελετή αναμένεται να είναι η χήρα του Κερκ, Έρικα, που ανέλαβε τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου της TPUSA, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο δεξιός πολιτικός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον, ο σύμβουλος εσωτερικής ασφάλειας και αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου για θέματα πολιτικής, Στίβεν Μίλερ.

Οι δημόσιες επιθέσεις με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ συνήθως συνοδεύονται από εκκλήσεις πολιτικών ηγετών για ηρεμία, προσευχή και ενότητα.

Όμως, η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να επιρρίψει ευθύνες και να καταστείλει την «ριζοσπαστική αριστερά», γεγονός που με τη σειρά του έχει προκαλέσει κατηγορίες για κυβερνητική υπερβολή και ισχυρισμούς ότι ο θάνατος του Κερκ χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για παραβίαση των πολιτικών ελευθεριών.

Οι πόρτες του State Farm Stadium ανοίγουν στις 08:00 τοπική ώρα,(6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος) με το επίσημο πρόγραμμα να ξεκινά στις 11:00.

Το στάδιο χωρά λίγο πάνω από 63.000 άτομα, ενώ η ιστοσελίδα της TPUSA αναφέρει ότι η είσοδος την Κυριακή θα είναι «με σειρά προτεραιότητας». Ένα γειτονικό στάδιο χωρητικότητας 20.000 ατόμων έχει διατεθεί ως χώρος υπερχείλισης.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά και στον λογαριασμό Rumble του Τσάρλι Κερκ, όπως ανακοίνωσε η TPUSA.

Ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας είπε στο CBS ότι η κηδεία θα έχει την ίδια βαθμίδα ασφαλείας με υψηλού προφίλ εκδηλώσεις όπως το Super Bowl.

Η Μυστική Υπηρεσία είπε στο δίκτυο ότι την Παρασκευή «παρατήρησαν έναν άνδρα που επέδειξε ύποπτη συμπεριφορά» στο στάδιο. Οι πράκτορες πλησίασαν τον άνδρα, ο οποίος ήταν οπλισμένος και ισχυρίστηκε ότι ήταν μέλος των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με το CBS.

Με πληροφορίες από BBC