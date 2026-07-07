Τσάρλι Κερκ: Άρχισε η ακροαματική διαδικασία για τον δράστη – Οι εισαγγελείς ζητούν θανατική ποινή

Η εισαγγελία της πολιτείας της Γιούτα παρουσίασε τη Δευτέρα (6/7) τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει σε βάρος του 23χρονου Τάιλερ Τζέιμς Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ, σε μια προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία που θα κρίνει εάν η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε δίκη.

Οι εισαγγελικές αρχές έχουν δηλώσει ότι διαθέτουν «πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων» και έχουν ήδη γνωστοποιήσει πως θα επιδιώξουν την επιβολή της θανατικής ποινής για τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

Η αρχική διαδικασία διεξήχθη στο 4ο Περιφερειακό Δικαστήριο του Πρόβο της Γιούτα και αναμένεται να διαρκέσει, περίπου, πέντε ημέρες.

Tyler Robinson, the 23-year-old man accused of killing conservative activist Charlie Kirk, will appear in court this week for a multiday hearing where Utah prosecutors are poised to preview some of their evidence in the case, including a videotaped statement by Robinson's former… pic.twitter.com/xyGnjipx2z — CNN (@CNN) July 6, 2026

Τσάρλι Κερκ: Το χρονικό της διαδικασίας για τον Ρόμπινσον

Ο δικαστής Τόνι Γκραφ εξέτασε τα στοιχεία που θα παρουσιάσουν οι εισαγγελείς, προκειμένου να αποφασίσει αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ώστε ο Ρόμπινσον να παραπεμφθεί σε δίκη και αν η εισαγγελία μπορεί να προχωρήσει στο αίτημα για επιβολή της θανατικής ποινής.

Σε αυτό το στάδιο, οι εισαγγελείς δεν χρειάζεται να αποδείξουν την ενοχή του κατηγορουμένου, αλλά μόνο ότι υπάρχουν εύλογες ενδείξεις που δικαιολογούν τη διεξαγωγή δίκης. Εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί, θα πρέπει στη συνέχεια να αποδείξουν πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ότι ο Ρόμπινσον δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ.

Υπενθυμίζεται πως ο 23χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου με πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, δύο περιπτώσεις επηρεασμού μαρτύρων και διάπραξη βίαιου εγκλήματος παρουσία ανηλίκου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δηλώσει αν αποδέχεται ή αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι συνήγοροί του δεν έχουν προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την ενοχή ή την αθωότητά του.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα Κερκ, καθώς και οι γονείς του, Ρόμπερτ και Κάθριν Κερκ, έδωσαν το «παρών» στην ακροαματική διαδικασία, όπως περιγράφουν διεθνή ΜΜΕ.

Prosecutors will present their case this week against Tyler Robinson, the man accused of killing conservative activist Charlie Kirk. https://t.co/XarmVRcsze — CBS News (@CBSNews) July 6, 2026

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ, ιδρυτής της Turning Point USA και στενός πολιτικός σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στο Utah Valley University, στην πόλη Όρεμ της Γιούτα.

Εκείνη την ημέρα πραγματοποιούσε την πρώτη στάση της περιοδείας του με τίτλο «The American Comeback Tour», κατά την οποία καλούσε φοιτητές να συζητήσουν μαζί του για ζητήματα που «διχάζουν την αμερικανική κοινωνία».

Την ώρα που απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με την ένοπλη βία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακούστηκε ένας πυροβολισμός από απόσταση. Η σφαίρα τον χτύπησε στην αριστερή πλευρά του λαιμού.

Οι άνδρες της ασφάλειάς του τον μετέφεραν αμέσως σε όχημα και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο πυροβολισμός προήλθε από την ταράτσα κτιρίου που βρισκόταν περίπου 60 μέτρα από το σημείο όπου μιλούσε ο Κερκ.

Με πληροφορίες από ABC News