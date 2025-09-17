Τσάρλι Κερκ: 71χρονος ομολόγησε ψευδώς τη δολοφονία για να καλύψει τον πραγματικό δράστη

Ένας 71χρονος άνδρας κατηγορείται ότι προσπάθησε να βοηθήσει τον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ να διαφύγει, δηλώνοντας ψευδώς πως εκείνος είχε πυροβολήσει, ανακοίνωσαν οι αρχές της Γιούτα.

Ο σερίφης της κομητείας Γιούτα, Μάικλ Σμιθ, δήλωσε ότι ο Τζορτζ Ζιν παραδέχθηκε στους αστυνομικούς πως «φώναξε ότι ήταν ο δράστης για να δώσει την ευκαιρία στον πραγματικό ύποπτο να ξεφύγει». Ο Ζιν συνελήφθη αρχικά αμέσως μετά την επίθεση στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν ο Κερκ, ένας από τους πιο δημοφιλείς ακροδεξιούς σχολιαστές στις ΗΠΑ, έπεσε νεκρός από πυροβολισμό.

Κύριος ύποπτος για τη δολοφονία είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Ρόμπινσον φαίνεται να αναγνώρισε την αρχική σύλληψη του Ζιν, στέλνοντας μήνυμα στον συγκάτοικό του ότι η αστυνομία «έπιασε κάποιον τρελό γέρο».

Ο Ζιν κρατείται με κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, ενώ αντιμετωπίζει ξεχωριστά και βαρύτερες κατηγορίες για κατοχή υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Όπως ανέφερε ο σερίφης, πράκτορες εντόπισαν περισσότερες από 20 φωτογραφίες ανηλίκων «σε διάφορες στάσεις γυμνότητας και σεξουαλικής πόζας». Δικαστής διέταξε τη Δευτέρα την προφυλάκισή του χωρίς δυνατότητα εγγύησης, κρίνοντάς τον «σοβαρό κίνδυνο» για την κοινωνία.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της υπόθεσης, ο Ζιν άρχισε να φωνάζει στους αστυνομικούς: «Εγώ τον πυροβόλησα – τώρα πυροβολήστε με». Όταν ερωτήθηκε πού βρίσκεται το όπλο της επίθεσης, απάντησε: «Δεν πρόκειται να σας το πω». Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είχε συνεννοηθεί με τον Ρόμπινσον.

Η New York Times σημειώνουν ότι ο Ζιν είναι γνωστός στους διοργανωτές δημόσιων εκδηλώσεων στο Σολτ Λέικ Σίτι, καθώς εμφανιζόταν συχνά για να διακόψει ομιλίες ή να προκαλέσει αντιπαράθεση με προβεβλημένους καλεσμένους. Έχει επίσης ιστορικό μικροπαραβάσεων, μεταξύ των οποίων μια σύλληψη το 2013, όταν έστειλε απειλητικό email στους διοργανωτές του Μαραθωνίου της πόλης, λίγες μέρες μετά το τη βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης.

Ο Ρόμπινσον, βασικός ύποπτος για τη δολοφονία, κατηγορήθηκε την Τρίτη με επτά αδικήματα, ανάμεσά τους ανθρωποκτονία από πρόθεση. Οι αρχές χαρακτηρίζουν την επίθεση εναντίον του Κερκ ως «στοχευμένη».

Ο Κερκ, στενός πολιτικός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους σχολιαστές και ακτιβιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, γνωστός για τις σκληρές του θέσεις σε ζητήματα φύλου, φυλής και οπλοκατοχής. Ο Αμερικανός πρόεδρος τον αποκάλεσε «πατριώτη» και χαρακτήρισε τη δολοφονία του «σκοτεινή στιγμή για την Αμερική».

