TrumpRx: Ο Τραμπ λανσάρει ιστοσελίδα για την πώληση φαρμάκων σε μειωμένες τιμές

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει απόψε την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας TrumpRx, σύμφωνα με συμβούλους του που μίλησαν στο Axios.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της κυβέρνησής του με στόχο τη διάθεση φαρμάκων σε μειωμένες τιμές, μέσω ειδικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με φαρμακευτικές εταιρείες.

Η νέα κυβερνητική πλατφόρμα θα επιτρέπει στους πολίτες να αγοράζουν φάρμακα απευθείας, επωφελούμενοι από τις εκπτώσεις που έχει διαπραγματευτεί ο Λευκός Οίκος με τους κατασκευαστές. Η επίσημη ανακοίνωση έχει προγραμματιστεί για τις 7 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ιστοσελίδα θα προσφέρει εκπτώσεις σε φάρμακα μεγάλων φαρμακευτικών ομίλων, όπως οι Pfizer, AstraZeneca, EMD Serono, Eli Lilly και Novo Nordisk.

Οι ασθενείς θα πρέπει να πληρώνουν με μετρητά, γεγονός που σημαίνει ότι το μέτρο αναμένεται να ωφελήσει κυρίως όσους δεν χρησιμοποιούν ιδιωτική ή δημόσια ασφάλιση υγείας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για τη μείωση του κόστους ζωής για τους Αμερικανούς, οι οποίοι εξακολουθούν να πιέζονται οικονομικά από τον πληθωρισμό της μετα-COVID εποχής.

Στην ανακοίνωση αναμένεται να συμμετάσχει και ο Mehmet Oz, πρώην τηλεοπτικός γιατρός και νυν επικεφαλής των Centers for Medicare and Medicaid Services, καθώς και ο Joe Gebbia, συνιδρυτής της Airbnb και διευθυντής του National Design Studio, ο οποίος έχει συμμετάσχει στην ομάδα εργασίας του Τραμπ για την Αποδοτικότητα της Κυβέρνησης.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε στο Axios: «Αυτή η ιστορική ανακοίνωση θα επηρεάσει εκατομμύρια Αμερικανούς. Δεν θα θέλετε να τη χάσετε. Συντονιστείτε».

Με πληροφορίες από Axios