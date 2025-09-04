Τρόμος στον αέρα: Ρώσοι αιτούντες άσυλο περιγράφουν την απάνθρωπη πτήση από ΗΠΑ προς Μόσχα

Οι αμερικανικές αρχές μετανάστευσης έχουν απελάσει δεκάδες Ρώσους αιτούντες άσυλο στη Μόσχα, μεταξύ των οποίων και έναν στρατιώτη που αναζητούνταν για λιποταξία και έχει ήδη τεθεί υπό κράτηση, όπως αποκαλύπτει η Guardian.

Τουλάχιστον δύο πτήσεις απέλασης που εκτελέστηκαν από το ICE (Immigration and Customs Enforcement) αναχώρησαν από τον κύριο σταθμό κράτησης της υπηρεσίας στην Αλεξάνδρεια της Λουιζιάνας και προσγειώθηκαν στο Κάιρο της Αιγύπτου. Εκεί, οι αιτούντες άσυλο μεταφέρθηκαν σε πτήσεις προς τη Μόσχα, σε συνεργασία με αιγυπτιακές και ρωσικές αρχές, σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η πρώτη πτήση, στα μέσα Ιουνίου, μετέφερε περίπου 30 Ρώσους πολίτες, ενώ η πιο πρόσφατη, στις 27 Αυγούστου, μετέφερε περίπου 50 άτομα. Οι επιβάτες αναφέρουν ότι τους έδεσαν χειροπόδαρα και τους οδήγησαν αναγκαστικά στο αεροπλάνο προς το Κάιρο. Εκεί, οι αιγυπτιακές αρχές τους ανάγκασαν να επιβιβαστούν σε πτήση προς τη Μόσχα.

Στη Μόσχα, οι επιβάτες υποβλήθηκαν σε «φιλτράρισμα» από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας. Όσοι δεν είχαν ποινικό μητρώο απελευθερώθηκαν.

Μεταξύ αυτών που απελάθηκαν στις 27 Αυγούστου ήταν ο Αντρέι Βοβτσένκο, 25 ετών, πρώην Ρώσος στρατιώτης που είχε λιποτακτήσει τον Οκτώβριο του 2022 και συνελήφθη αμέσως κατά την άφιξή του. Οι κατηγορίες λιποταξίας επισύρουν ποινή έως και 10 χρόνια φυλάκισης.

Οι συνθήκες κράτησης και απελάσεων περιγράφονται ως εξαιρετικά σκληρές και απάνθρωπες. Οι αιτούντες άσυλο αναφέρουν βασανιστήρια, στέρηση ιατρικής περίθαλψης και άγνοια για τη νομική τους κατάσταση. Ορισμένοι κατήγγειλαν ότι αντιμετωπίστηκαν σαν εγκληματίες, αντί για ανθρώπους που αναζητούν προστασία από τη ρωσική καταστολή.

Η πρακτική των απελάσεων εντάθηκε τα τελευταία χρόνια, με πολλούς Ρώσους να βρίσκονται σε μακρόχρονη κράτηση και να ζουν με φόβο. Ο αριθμός των Ρώσων που έχουν αιτηθεί άσυλο αυξήθηκε σημαντικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ περίπου το 85% των αιτούντων έλαβε άσυλο το 2024.

Ο ρόλος των αιγυπτιακών και ρωσικών αρχών εγείρει ερωτήματα για το αν οι αμερικανικές αρχές γνώριζαν ότι οι Ρώσοι πολίτες θα επιστρέφονταν τελικά στη Μόσχα. Η κοινή δήλωση κορυφαίων Ρώσων αντιπολιτευόμενων ζητάει από τον Καναδά να παρέχει άσυλο σε Ρώσους που κινδυνεύουν από καταστολή στη χώρα τους.

Με πληροφορίες από Guardian