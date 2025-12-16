Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ζευγάρι σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να αφοπλίσει τον έναν από τους δύο δράστες

Νέα πλάνα από την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ έρχονται στο φως της δημοσιότητας, τη στιγμή που η χώρα θρηνεί για τους 16 πολίτες της που δολοφονήθηκαν την Κυριακή (14/12) στην παραλία Bondi.

Το νέο βίντεο αφορά δύο από τα θύματα της επίθεσης, συγκεκριμένα ζευγάρι το οποίο προσπάθησε να αφοπλίσει τον έναν από τους δύο δράστες.

Το ζευγάρι ταυτοποιήθηκε ως ο Μπόρις Γκούρμαν, 69 ετών, και η Σοφία Γκούρμαν, 61 ετών, αφού μέλη της οικογένειά τους μίλησαν στην εκπομπή Sydney Morning Herald.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την ξαφνική και ανούσια απώλεια των αγαπημένων μας Μπόρις και Σοφίας Γκούρμαν», ανέφερε η οικογένεια.

«Ήταν παντρεμένοι εδώ και 34 χρόνια, με την 35η επέτειο του γάμου τους να πλησιάζει τον Ιανουάριο. Ανυπομονούσαμε να γιορτάσουμε τα 62α γενέθλια της Σοφίας την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου».

Πλάνα από κάμερα αυτοκινήτου (dashcam), που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν τη στιγμή που ο Μπόρις Γκούρμαν, φορώντας μωβ πουκάμισο, ορμά στον δράστη Σατζίντ Άκραμ, τη στιγμή που εκείνος βγαίνει από το αυτοκίνητό του.

Ο Μπόρις φαίνεται να σπρώχνει τον Άκραμ στο οδόστρωμα και να παλεύει μαζί του, αποσπώντας το όπλο από τα χέρια του. Στην αντιπαράθεση συμμετείχε και η Σοφία.

Το βίντεο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κάτοικο του Σίδνεϊ, του οποίου η κάμερα αυτοκινήτου κατέγραψε απρόσμενα το περιστατικό.

Ξεχωριστά πλάνα από drone, που τραβήχτηκαν αργότερα, δείχνουν το ζευγάρι να κείται ακίνητο μαζί στο πεζοδρόμιο.

Το ζευγάρι συγκαταλέγεται στα 16 θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Bondi.

Οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους συμμετείχαν σε εκδήλωση για την πρώτη ημέρα της Χάνουκα, όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί. Η επίθεση είναι η χειρότερη ένοπλη επίθεση στην Αυστραλία μετά τη σφαγή του Port Arthur το 1996. Συνολικά 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ 24, ανάμεσά τους και δύο αστυνομικοί, παρέμεναν νοσηλευόμενοι μέχρι το απόγευμα της Τρίτης.

Με πληροφορίες από Guardian