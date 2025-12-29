Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: «Στόχος μου ήταν απλώς να αρπάξω το όπλο» λέει ο Άχμεντ αλ-Άχμεντ

Ο Άχμεντ αλ-Άχμεντ, ο άνδρας που αφοπλίσε έναν από τους δράστες στην τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ, πριν δεχθεί πέντε πυροβολισμούς, δηλώνει ότι γνωρίζει πως η γενναιότητά του έσωσε πολλές ζωές, αλλά λυπάται για όσους σκοτώθηκαν.

Σε νέα συνέντευξή του στο CBS News, ενθυμούμενος τη μοιραία ημέρα της επίθεσης στο Σίδνεϊ, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «δεν ανησυχούσε για τίποτα άλλο» εκτός από τις ζωές που μπορούσε να σώσει. Η πράξη του καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο.

«Στόχος μου ήταν απλώς να του πάρω το όπλο και να τον σταματήσω από το να σκοτώσει ανθρώπους και αθώους πολίτες. Ξέρω ότι έσωσα πολλούς, αλλά λυπάμαι για αυτούς που χάθηκαν», συνέχισε.

Το βίντεο από την επίθεση, δείχνει τον Άχμεντ αλ-Άχμεντ να πηδά από πίσω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο για να ακινητοποιήσει τον ένα δράστη, του οποίου το όπλο έπεσε στο έδαφος. Ο Αχμέντ το πήρε και το στράφηκε προς τον δράστη, ο οποίος υποχώρησε προς τον γιο του σε μια γέφυρα κοντά. «Πήδηξα στην πλάτη του, τον χτύπησα, τον κρατάω με το δεξί μου χέρι και αρχίζω να λέω μια λέξη, σαν προειδοποίηση: ‘Άφησε το όπλο, σταμάτα ό,τι κάνεις’», περιέγραψε ο Αχμέντ.

«Συναισθηματικά, ένιωθα κάτι, μια δύναμη στο σώμα και το μυαλό μου. Δεν ήθελα να δω ανθρώπους να σκοτώνονται μπροστά μου, δεν ήθελα να ακούσω πυροβολισμούς, δεν ήθελα να βλέπω ανθρώπους να φωνάζουν και να ζητούν βοήθεια, αυτή ήταν η ψυχή μου που μου έλεγε να δράσω», συνέχισε.

Ο 44χρονος δέχθηκε πέντε πυροβολισμούς λίγο μετά τη συμπλοκή και ανάρρωσε μετά από τρεις χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε. Όπως είπε στο CBS, «όλα στην καρδιά μου, στο μυαλό μου, όλα δούλεψαν για να καταφέρω να σώσω ανθρώπινες ζωές».

Οι ενέργειές του έχουν κερδίσει ευρεία αναγνώριση. Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζε, τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και του είπε: «Η καρδιά σου είναι δυνατή και το θάρρος σου εμπνέει».

Στο κατάστημά του στο Σάδερλαντ, εκατοντάδες άφησαν σημειώματα και λουλούδια ως φόρο τιμής, ενώ τα μέλη της οικογένειάς του τον φρόντισαν κατά την ανάρρωσή του και δέχθηκε επισκέψεις από ανθρώπους που ήθελαν να του εκφράσουν την υποστήριξή τους.

Μεταξύ των επισκεπτών ήταν ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, η γενική κυβερνήτης της Αυστραλίας, Σαμ Μόστιν, που μετέφερε προσωπικές ευχαριστίες από τον βασιλιά Κάρολο, καθώς και ο Ντέιβιντ Όσιπ, πρόεδρος της Εβραϊκής Επιτροπής της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Μάλιστα μια διαδικτυακή καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για τον Αχμέντ μέσω GoFundMe, έχει συγκεντρώσει 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

