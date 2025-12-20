Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Πολιτεία απαγορεύει τα συνθήματα για «ιντιφάντα»

Η πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας σχεδιάζει να απαγορεύσει το σύνθημα για «παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα» (σύνθημα που καθιερώθηκε στις εξεγέρσεις των Παλαιστινίων κατά του Ισραήλ στα τέλη της δεκαετίας του 1980), στο πλαίσιο αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τη ρητορική μίσους, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.

Ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Chris Minns, ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει εκτάκτως το τοπικό κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να περάσουν αυστηρότεροι νόμοι για τα εγκλήματα μίσους και τους περιορισμούς στην οπλοκατοχή. Παράλληλα, ζήτησε τη σύσταση Βασιλικής Εξεταστικής Επιτροπής για την επίθεση στην παραλία Μπόντι, τη φονικότερη μαζική επίθεση με όπλα στην Αυστραλία εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.

Σύμφωνα με τις αρχές, 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν την περασμένη Κυριακή, όταν δύο ένοπλοι, που φέρονται να είχαν κίνητρα συνδεδεμένα με την ιδεολογία του «Ισλαμικού Κράτους», άνοιξαν πυρ σε εβραϊκό φεστιβάλ σε μία από τις πιο εμβληματικές παραλίες της χώρας.

Σίδνεϊ: «Ρητορική μίσους τα συνθήματα για ιντιφάντα»

Ο Minns επιβεβαίωσε ότι επιδιώκει να χαρακτηριστεί το σύνθημα «globalise the intifada» ως ρητορική μίσους. Ο όρος «ιντιφάντα» καθιερώθηκε διεθνώς κατά την παλαιστινιακή εξέγερση του 1987 εναντίον της ισραηλινής κατοχής στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Για κάποιους αποτελεί κάλεσμα σε βία κατά των Εβραίων, ενώ άλλοι τον ερμηνεύουν ως έκφραση αντίστασης ή πολιτικής διαμαρτυρίας.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε και εκτός Αυστραλίας, καθώς δύο φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα στο Λονδίνο, κατηγορούμενοι ότι φώναζαν συνθήματα με αναφορές στην ιντιφάντα.

Την ίδια ώρα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα κατά του εξτρεμισμού. Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι γνωστοποίησε την έναρξη νέου προγράμματος επαναγοράς όπλων, με στόχο την απόσυρση και καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων παράνομων ή πρόσφατα απαγορευμένων πυροβόλων.

Την Κυριακή, η Αυστραλία θα τηρήσει εθνική ημέρα περισυλλογής με θέμα «φως απέναντι στο σκοτάδι», ακριβώς μία εβδομάδα μετά την επίθεση. Στις 18:47 τοπική ώρα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες και οι πολίτες καλούνται να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων.

«Εξήντα δευτερόλεπτα σιωπής μέσα στον θόρυβο της καθημερινότητας, αφιερωμένα σε 15 Αυστραλούς που θα έπρεπε να είναι σήμερα μαζί μας», δήλωσε ο Αλμπανέζι, τονίζοντας ότι «το μίσος και η βία δεν θα μας ορίσουν ποτέ ως κοινωνία».

Με πληροφορίες από BBC