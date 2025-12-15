Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Μια 10χρονη ανάμεσα στα θύματα - Το «προφίλ» των δύο δραστών

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.

Μια 10χρονη, η Ματίλντα, είναι το νεότερο θύμα της επίθεσης και υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο. Το παιδί γιόρταζε την πρώτη νύχτα του Χάνουκα με την οικογένειά του όταν οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ.

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες

Οι δύο ένοπλοι που επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια εβραϊκής γιορτής στην παραλία του Σίδνεϊ ήταν ένας 50χρονος πατέρας και ο 24χρονος γιος του, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Αυστραλίας.

«Ο 50χρονος πέθανε. Ο 24χρονος νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον.

Ο 24χρονος γιος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αυστραλία, είχε προηγουμένως εξεταστεί από την υπηρεσία ασφαλείας ASIO της χώρας, η οποία αξιολόγησε ότι δεν υπήρχε απειλή εμπλοκής του σε βίαιες πράξεις.

Ο πατέρας, τον οποίο η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε επί τόπου, κατείχε άδεια κυνηγιού και ήταν μέλος μιας λέσχης όπλων. Έφτασε στην Αυστραλία το 1998.

Στο μεταξύ, η αστυνομία έκανε έφοδο σε ένα σπίτι σε προάστιο στο Σίδνεϊ αν και δεν είναι σαφές- ακόμη- ποιος έμενε στο σπίτι. «Οι γείτονες περιέγραψαν σκηνές χάους και φόβου καθώς οι αστυνομικοί κατέκλυσαν τον συνήθως ήσυχο δρόμο τους» μετέδωσε το CNN.

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Συναγερμός σε μεγάλες πόλεις για το Χάνουκα

Μεγάλες πόλεις, όπως το Βερολίνο, το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη, ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από εκδηλώσεις που γίνονται για το Χάνουκα, μετά τη φονική επίθεση στο Σίδνεϊ.

Η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι αύξησε τα μέτρα γύρω από την Πύλη του Βρανδεμβούργου της γερμανικής πρωτεύουσας, για την πρώτη νύχτα του Χάνουκα. «Έχουμε προγραμματίσει από καιρό ολοκληρωμένα μέτρα ασφάλειας για την εκδήλωση του Χάνουκα στην Πύλη του Βρανδεμβούργου - υπό το φως των γεγονότων στο Σίδνεϊ, θα εντείνουμε περαιτέρω τα μέτρα μας και θα διατηρήσουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία εκεί», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου στο X.

Η Γερμανία ακολουθεί για χρόνια μια πολιτική ειδικής ευθύνης απέναντι στους Εβραίους και το Ισραήλ- πολιτική υπέρτερης επιταγής ασφαλείας, γνωστή ως Staatsraeson- λόγω του ναζιστικού Ολοκαυτώματος. Τα μέτρα ασφαλείας σε συναγωγές και σε άλλα εβραϊκά ιδρύματα είναι κανόνας στο Βερολίνο, αλλά ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι αυτά τα μέτρα θα ενισχυθούν για την περίοδο του Χάνουκα.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, τόνισε ότι αναπτύσσονται επιπλέον μέτρα προστασίας για εκδηλώσεις της εβραϊκής εορτής αυτής και στις συναγωγές στη Νέα Υόρκη, όπου η ένοπλη ασφάλεια διπλασιάστηκε για την εκδήλωση χθες το βράδυ. «Θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι η εβραϊκή κοινότητα μπορεί να γιορτάσει με ασφάλεια- συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φωτισμών της Μενορά σε όλη την πόλη. Ας προσευχηθούμε για τους τραυματίες και ας σταθούμε ενωμένοι ενάντια στο μίσος», δήλωσε ο Άνταμς.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε επίσης ότι έχει αυξήσει την ασφάλεια, αλλά δεν θέλει να δώσει λεπτομέρειες. «Ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της επίθεσης στο Σίδνεϊ και του επιπέδου απειλής στο Λονδίνο, ενισχύουμε την αστυνομική μας παρουσία, πραγματοποιώντας πρόσθετες κοινοτικές περιπολίες και συνεργαζόμενοι με την εβραϊκή κοινότητα για να κατανοήσουμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, ζήτησε από τις τοπικές αρχές να ενισχύσουν την ασφάλεια γύρω από εβραϊκούς χώρους λατρείας κατά την περίοδο από 14 έως 22 Δεκεμβρίου, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργού. Ο Νουνιές ζήτησε αυξημένη ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, με ιδιαίτερη επαγρύπνηση γύρω από θρησκευτικές λειτουργίες και συγκεντρώσεις που προσελκύουν μεγάλα πλήθη, ειδικά όταν λαμβάνουν χώρα σε δημόσιους χώρους, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Η χειρότερη επίθεση στην Αυστραλία εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα πως τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερης νομοθεσίας όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα, μετά την επίθεση σε παγκοσμίως γνωστή παραλία στο Σίδνεϊ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ο εορτασμός του Χάνουκα, από τις σημαντικότερες ημέρες στο εβραϊκό εορτολόγιο.

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό συμπεριλαμβάνει ιδίως την ανάγκη να υιοθετήσουμε αυστηρότερους νόμους όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα», τόνισε ο Αλμπανέζι.

Η αστυνομία της Αυστραλίας επιβεβαίωσε νωρίτερα πως ο ένας από τους δράστες της επίθεσης είχε νομίμως στην κατοχή του έξι πυροβόλα όπλα.

Η επίθεση στο Σίδνεϊ είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 παριστάμενοι κι ο ένας από τους δράστες. Πρόκειται για τη χειρότερη επίθεση στη χώρα της Ωκεανίας εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Ο πρωθυπουργός των Εργατικών διευκρίνισε πως ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται είναι ο περιορισμός του αριθμού των όπλων που μπορούν να κατέχουν νόμιμα οι πολίτες και η περιοδική επανεξέταση των αδειών οπλοκατοχής.