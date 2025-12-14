Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Εξετάζεται και η εμπλοκή τρίτου ατόμου - Νέες μαρτυρίες

Στους 16, συμπεριλαμβανομένου του ενός των δραστών, ανέρχεται ο απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, σε παραλία που βρισκόταν σε εξέλιξη η εκδήλωση «Χανοουκά στη θάλασσα», με τη συμμετοχή περίπου 1.000 ατόμων.

Νέες μαρτυρίες περιγράφουν πως η ενέργεια έλαβε χώρα μέσα σε 10 λεπτά, καθώς οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στην παραλία, προτού ο κόσμος αρχίσει να τρέχει -πανικοβλημένος- προς πάσα κατεύθυνση. Όπως ειπώθηκε και υπογράμμισαν σχετικά οι αστυνομικές αρχές, περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση του Χανουκά.

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Παρατήσαμε τα πάντα…σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών. Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, ανέφερε με τη σειρά της πως άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας της καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. «Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία». «Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους».

Σίδνεϊ: Τι έχει γίνει γνωστό για τους δράστες της επίθεσης

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό… δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο» περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο. «Υπήρξαν πυροβολισμοί, δύο ένοπλοι ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια», αφηγήθηκε ένας άλλος μάρτυρας, ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας.

Στην καταπράσινη πλαγιά με θέα την παραλία, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλά αντικείμενα εγκαταλελειμμένα μέσα στον πανικό όσων προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδικού καροτσιού.

Η αστυνομία ερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή ενός τρίτου ενόπλου στην επίθεση, ενώ ειδική ομάδα πυροτεχνουργών απομάκρυνε αρκετές συσκευές αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, είπε ο Λάνιον. Ο Μάικ Μπουργκές, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Αυστραλίας δήλωσε ότι ένας από τους υπόπτους για την επίθεση, ήταν γνωστός στις αρχές, ενώ δεν είχε αξιολογηθεί ως άμεση απειλή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ταυτοποιήθηκε ο ένας από τους δύο δράστες. Πρόκειται για τον 24χρονο Ναβίντ Άκραμ, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με το δίπλωμα οδήγησης του, κατοικεί στο Μπόνιριγκ, ένα προάστιο του Σίδνεϊ. Στο σπίτι του Ακράμ στο Μπόνιριγκ έγινε έφοδος από την αστυνομία, ενώ ένα πλήθος παρακολουθούσε από το πεζοδρόμιο.

Σίδνεϊ: Το χρονικό της τρομοκρατικής επίθεσης

Οι πυροβολισμοί έπεσαν λίγο πριν τις 18:45 τοπική ώρα, την ώρα που στην παραλία βρισκόταν σε εξέλιξη η εκδήλωση «Χάνουκα στη θάλασσα», με τη συμμετοχή περίπου 1.000 ατόμων, ενώ παράλληλα δεκάδες οικογένειες και παρέες απολάμβαναν το απόγευμά τους στην άμμο. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές απόλυτου πανικού, με κόσμο να τρέχει προς κάθε κατεύθυνση, καθώς οι σφαίρες έπεφταν στην παραλία και στους γύρω χώρους με τα μπάρμπεκιου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο ένοπλοι, ντυμένοι στα μαύρα, άνοιξαν πυρ από γέφυρα που βρίσκεται πάνω από την παραλία, χρησιμοποιώντας όπλα μεγάλου διαμετρήματος. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τους δράστες να πυροβολούν αδιακρίτως προς το πλήθος.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της επίθεσης έπαιξε ένας πολίτης, ο οποίος χαρακτηρίζεται πλέον «ήρωας». Ο άνδρας κατάφερε να πλησιάσει έναν από τους δράστες, να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει. Λίγο αργότερα, η αστυνομία πυροβόλησε θανάσιμα τον έναν ένοπλο, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι, ενώ 29 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και δύο αστυνομικοί που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν όχημα στη λεωφόρο Campbell Parade που περιείχε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Το σημείο αποκλείστηκε και οι μηχανισμοί εξουδετερώθηκαν αρκετές ώρες αργότερα.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας χαρακτήρισε επισήμως την επίθεση τρομοκρατική. Ο αστυνομικός διευθυντής της πολιτείας, Μαλ Λάνιον, επιβεβαίωσε ότι το χτύπημα ήταν στοχευμένο και είχε ως στόχο την εβραϊκή κοινότητα, την πρώτη ημέρα του Χανουκά.

«Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια βραδιά χαράς και ειρήνης καταστράφηκε από μια αποτρόπαια πράξη κακού», δήλωσε ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Κρις Μινς. Έχουν δοθεί ειδικές εξουσίες στις δυνάμεις ασφαλείας για την αποτροπή τυχόν νέων επιθέσεων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου ατόμου.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον ένας από τους δράστες ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να θεωρείται «άμεση απειλή». Ο επικεφαλής της ASIO, Μάικ Μπέρτζες, ανέφερε ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και θα εξεταστεί πώς εξελίχθηκε η απειλή χωρίς να εντοπιστεί εγκαίρως.

Η έρευνα συνεχίζεται με τη συμμετοχή της ομοσπονδιακής και της πολιτειακής αστυνομίας. Οι Αρχές εξετάζουν τις κινήσεις των δραστών πριν από την επίθεση, το ιστορικό τους, καθώς και τη φύση των εκρηκτικών μηχανισμών που βρέθηκαν στο όχημα.

Μάρτυρες μιλούν για σκηνές που θύμιζαν εμπόλεμη ζώνη. Ένας εβραίος ιερέας και διασώστης που βρισκόταν στην εκδήλωση δήλωσε ότι οι δράστες πυροβολούσαν «σαν να ήμασταν εχθροί». Άλλοι παρόντες περιέγραψαν ηλικιωμένους και παιδιά να πέφτουν στο έδαφος μέσα στον πανικό, ακούγοντας αρχικά τους πυροβολισμούς σαν «κροτίδες».

Η επίθεση στο Bondi δεν αποτελεί τη φονικότερη στην ιστορία της Αυστραλίας -το μακελειό του Port Arthur το 1996 παραμένει το πιο αιματηρό- ωστόσο με 12 νεκρούς συγκαταλέγεται ήδη στις χειρότερες ένοπλες επιθέσεις που έχει γνωρίσει η χώρα.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει και σε εφόδους σε κατοικίες στα δυτικά του Σίδνεϊ, καθώς εξετάζονται διασυνδέσεις των δραστών και ενδεχόμενη υποστήριξη. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή να καταθέσουν υλικό από κινητά ή κάμερες αυτοκινήτων που μπορεί να βοηθήσει την έρευνα.

Η Αυστραλία ξυπνά συγκλονισμένη, με την επίθεση στο Bondi να επαναφέρει με οδυνηρό τρόπο το ζήτημα της τρομοκρατίας και της ασφάλειας σε δημόσιους χώρους.

Με πληροφορίες από Reuters, ΕΡΤ