Τροχαίο στην Κωνσταντινούπολη με νεκρό και τραυματίες - Λεωφορείο έπεσε σε στάση

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και τραυματίες σημειώθηκε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, λεωφόρο Μουχσίν Γιαζιτζιόγλου, όταν ένα λεωφορείο έπεσε σε στάση επιβατών.

Από το τροχαίο δυστύχημα στην Κωνσταντινούπολη τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, ενώ εικάζεται πως προκλήθηκε αφού ο οδηγός του λεωφορείο τσακωνόταν -στον δρόμο- με έναν μοτοσικλετιστή.

Ο οδηγός του λεωφορείου, μετά τον τσακωμό με τον οδηγό της μοτοσικλέτας, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε στη στάση με τους επιβάτες.

Τροχαίο στην Κωνσταντινούπολη: Πώς έγινε

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στο ατύχημα και τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του λεωφορείου και ο μοτοσικλετιστής τέθηκαν υπό κράτηση από τις Αρχές της Κωνσταντινούπολης.

Όπως ειπώθηκε, του δυστυχήματος προηγήθηκε διαφωνία του μοτοσικλετιστή με τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος έπεσε με το όχημά του στη στάση με τους επιβάτες.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 2:25 το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Μουχσίν Γιαζιτζιόγλου στη γειτονιά Mehmet Akif. Σύμφωνα με αναφορές, ο οδηγός του άρχισε να διαπληκτίζεται με τον οδηγό της μηχανής για την προτεραιότητα στην κυκλοφορία.

Ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω στον μοτοσικλετιστή, χτυπώντας πρώτα τρία οχήματα μπροστά από το ιατρικό κέντρο και στη συνέχεια τη στάση λεωφορείου, όπου περίμεναν επιβάτες . Λίγο μετά το ατύχημα, εμφανίστηκαν βίντεο από τον καυγά.

Με πληροφορίες από Hurriyet