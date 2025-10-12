Τροχαίο στην Αίγυπτο: Tρεις Καταριανοί διπλωμάτες νεκροί καθ’ οδόν προς τη σύνοδο για τη Γάζα

Τρεις διπλωμάτες από το Κατάρ έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο σε τροχαίο δυστύχημα στην Αίγυπτο, ενώ κατευθύνονταν προς το Σαρμ ελ-Σέιχ, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν αιγυπτιακές υγειονομικές αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δύο ακόμη μέλη της αποστολής τραυματίστηκαν, όταν το όχημά τους ανετράπη περίπου 50 χιλιόμετρα πριν από το Σαρμ ελ-Σέιχ.

Οι διπλωμάτες ανήκαν στην ομάδα πρωτοκόλλου του Κατάρ και μετέβαιναν στην πόλη ενόψει της διεθνούς συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα για να σηματοδοτήσει την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα.

Το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής

Το Κατάρ είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο, μαζί με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη διαμεσολάβηση για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που συνοδεύτηκε από την απελευθέρωση ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων.

Στη διάσκεψη του Σαρμ ελ-Σέιχ θα προεδρεύσουν από κοινού ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας.

Περισσότεροι από είκοσι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναμένεται να συμμετάσχουν, ανάμεσά τους ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Με πληροφορίες από Associated Press