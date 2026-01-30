Τροχαίο στη Ρουμανία: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος τραυματίας που έμεινε πίσω στην Τιμισοάρα

Ο 20χρονος τραυματίας και φίλος του ΠΑΟΚ που ενεπλάκη στο τροχαίο και παραμένει στη Ρουμανία, σημειώνει βελτίωση στην υγεία του.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα, ο νεαρός - φίλαθλος του ΠΑΟΚ αποσωληνώθηκε και η κατάστασή του βελτιώνεται.

Πλέον αναπνέει χωρίς υποστήριξη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της υγείας του έδωσαν νέα ενημέρωση για την υγεία του νεαρού, ο οποίος παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ήταν απαραίτητη και κρίθηκε επιτυχής. Σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό, εντοπίστηκε οίδημα στον σπόνδυλο του τραυματία, το οποίο αφαιρέθηκε, αποτρέποντας ενδεχόμενη μόνιμη βλάβη. Η επέμβαση είχε αποφασιστεί τελευταία στιγμή, μετά τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων πριν από τη διακομιδή του.

ΠΑΟΚ: Σήμερα και αύριο οι κηδείες των επτά οπαδών - Συγκίνηση στον χθεσινοβραδινό αγώνα με τη Λυών

Σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες των οπαδών που πέθαναν την Τρίτη στη Ρουμανία, μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Το τελευταίο αντίο θα πουν, σήμερα και αύριο, συγγενείς και φίλοι, στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας, τους δύο από τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Αύριο Σάββατο 31 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες των τριών με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 13:00.

Στις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου θα κηδευτεί στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου ακόμη ένας φίλαθλος του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στη Ρουμανία, ενώ αργότερα, άλλος ένας στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Σε βαρύ κλίμα ο αγώνας ΠΑΟΚ-Λυών

Ο αγώνας με τη Λυών, για τον οποίο ταξίδευαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ μέσω Ρουμανίας, πραγματοποιήθηκε εχθές το βράδυ σε βαρύ κλίμα. Πριν την έναρξη του αγώνα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στο Groupama Stadium στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.

«Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε...», γράφει στην ανάρτησή του ο σύλλογος, μετά τον αγώνα. Από τη μεριά τους, οι παίκτες της Λυών φόρεσαν μαύρα περιβραχιόνια.

