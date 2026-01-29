Τροχαίο με νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ: Ο πατέρας θύματος σκοτώθηκε πριν χρόνια σε δυστύχημα στη Ρουμανία

Συγκλονίζει η ιστορία, που αφορά ένα από τα θύματα του δυστυχήματος με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο πατέρας του Δημήτρη Μαρωνίτη, ενός εκ των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία, σκοτώθηκε επίσης σε τροχαίο, που σημειώθηκε σε δρόμο της ίδιας χώρας πριν από κάποια χρόνια. Ήταν οδηγός φορτηγού.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1) απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Ελευσίνας το αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας με προορισμό τη Ρουμανία, για τη μεταφορά στην Ελλάδα των σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα.

Τροχαίο με νεκρούς οπαδού ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Με ειδική πτήση στη Θεσσαλονίκη οι τραυματίες

Προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, με τους δύο τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τους δύο τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είχαν εμπλακεί στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, προσγειώθηκε λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.

Από εκεί, οι δύο τραυματίες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» για όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και νοσηλεία.

Υπενθυμίζεται ότι ο τρίτος τραυματίας παραμένει στη Ρουμανία, καθώς την Τετάρτη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που κρίθηκε απαραίτητη.

Τροχαίο με νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Τα σενάρια για το τι προκάλεσε το δυστύχημα

Υλικό από κάμερα που κατέγραψε την πορεία του μαύρου βαν, στο οποίο επέβαιναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αναλύουν οι ειδικοί, προκειμένου να οδηγηθούν σε απαντήσεις, για το τι προηγήθηκε πριν τη μετωπική σύγκρουση του οχήματος με νταλίκα.

Επικαλούμενος μαρτυρία επιζώντα της τραγωδίας, με τον οποίο ήλθε σε επαφή, ο Έλληνας γιατρός, Δημήτρης Κουκούλας, μετέφερε την εκδοχή πως υπήρξε επιπλοκή στο σύστημα Lane Assist.

«Ο ασθενής που είναι καλύτερα από όλους, μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του Lane Assistance. Έγινε μια προσπέραση, μπλόκαρε το Lane Assistance και μπλόκαρε το τιμόνι και του έφυγε το αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου», δήλωσε ο κ. Κουκούλας στην ΕΡΤ.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα που μεταδόθηκαν από την πρώτη στιγμή μέσω των ρουμανικών MME, το μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ με κατεύθυνση τη Λυών, κινείται στο αντίθετο ρεύμα καθώς προσπαθεί την προσπέραση του οχήματος. Στην πορεία ανάβει δεξί φλας για να επανέλθει στη λωρίδα του και κινείται ελαφρώς προς την κατεύθυνση αυτή. Όμως μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα, ανάβει το αριστερό φλας και το βαν να κινείται και πάλι προς το αντίθετο ρεύμα μέχρι τη μοιραία σύγκρουση.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της εταιρείας ενοικίασης από την Έδεσσα, Αντώνη Ξυλουργίδη, το βαν που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, δεν είχε σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, lane assist. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν επιβεβαιώνονται οι αρχικές μαρτυρίες επιζώντα που απέδιδαν το δυστύχημα σε τεχνική βλάβη του συγκεκριμένου συστήματος, καθώς το όχημα ήταν κατασκευής του 2017 και, όπως σημείωσε, εκείνη την περίοδο το lane assist δεν αποτελούσε υποχρεωτικό εξοπλισμό για τα νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, ο κ. Ξυλουργίδης υποστήριξε ότι τα οχήματα της εταιρείας παραδίδονται για ενοικίαση μετά από πλήρη έλεγχο, τόσο σε μηχανικό όσο και σε ηλεκτρολογικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τη διαδρομή των επιβατών, διευκρίνισε ότι η εταιρεία δεν είχε ενημερωθεί για τον προορισμό, καθώς στη διαδικασία μίσθωσης ελέγχονται τα έγγραφα του οδηγού και η διάρκεια χρήσης του οχήματος, όχι το ταξίδι που θα ακολουθήσει.