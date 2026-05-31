Τροχαίο με 8 νεκρούς στην Τουρκία: Τι αναφέρουν επιζώντες του δυστυχήματος

Τροχαίο δυστύχημα με 8 νεκρούς και 33 τραυματίες, μεταξύ αυτών και ένα βρέφος εννέα μηνών, σημειώθηκε, όταν επιβατικό λεωφορείο συνετρίβη σε προστατευτικά στηθαία και τυλίχθηκε στις φλόγες στην επαρχία Ντενιζλί της δυτικής Τουρκίας.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα στον αυτοκινητόδρομο Αϊδινίου - Ντενιζλί. Το λεωφορείο της εταιρείας Pamukkale Tourism, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σμύρνη προς την Αττάλεια, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στα στηθαία ασφαλείας και στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα, η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών AFAD, ομάδες διάσωσης, αστυνομικοί και χωροφύλακες.

Denizli'deki otobüs faciasında yürek burkan ayrıntı: 9 aylık oğluna siper oldu...



Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.



Τροχαίο στην Τουρκία: Ποιοι είναι οι νεκροί

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο 50χρονος οδηγός του λεωφορείου, Μουσταφά Φεβζί Μερντούν, καθώς και επτά επιβάτες, μεταξύ των οποίων ο Τζιβάν Σεν και ο εννέα μηνών γιος του, Εγιούπ Μιράτς Σεν. Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών αρχών, ο πατέρας φέρεται να προσπάθησε να προστατεύσει το βρέφος με το σώμα του κατά τη διάρκεια της φωτιάς.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, 17 άτομα είχαν λάβει εξιτήριο, ενώ 16 εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται. Οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον τρεις τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το μέγεθος της καταστροφής έγινε πλήρως αντιληπτό με το πρώτο φως της ημέρας. Από το λεωφορείο είχε απομείνει ουσιαστικά μόνο ο μεταλλικός σκελετός, καθώς η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς την οροφή, τα πλαϊνά τμήματα και το εσωτερικό του οχήματος. Οι αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι τα στηθαία είχαν διαπεράσει το μπροστινό τμήμα του λεωφορείου, ενώ ο κινητήρας και τα μηχανικά μέρη είχαν απανθρακωθεί.

Οι σοροί των θυμάτων του τροχαίου στην Τουρκία μεταφέρθηκαν στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο του Ντενιζλί. Λόγω της έκτασης των εγκαυμάτων, οι ταυτοποιήσεις θα γίνουν μέσω εξετάσεων DNA. Συγγενείς των θυμάτων έχουν ήδη δώσει δείγματα αίματος και οι τουρκικές αρχές εκτιμούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πρώτες καταθέσεις των επιζώντων. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στη χωροφυλακή, περίπου 20 λεπτά πριν από το δυστύχημα ο οδηγός είχε σταματήσει το λεωφορείο στην άκρη του δρόμου για να ελέγξει πιθανή μηχανική βλάβη. Αφού κατέβηκε από το όχημα και πραγματοποίησε έναν σύντομο έλεγχο, συνέχισε το ταξίδι.

Πολλοί από τους επιβάτες κοιμούνταν τη στιγμή της σύγκρουσης και δεν πρόλαβαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συνέβη πριν το λεωφορείο προσκρούσει στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι τουρκικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τόσο το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης όσο και άλλους παράγοντες που μπορεί να οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Με πληροφορίες από Hurriyet