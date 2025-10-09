Τροχαίο για τον Τζιν Σίμονς στο Μάλιμπου - «Λιποθύμησα για λίγο», είπε ο ίδιος

Ο Τζιν Σίμονς, συνιδρυτής και μπασίστας των KISS, αναρρώνει στο σπίτι του έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Μάλιμπου της Καλιφόρνια, όπως δήλωσε η σύζυγός του Σάνον Τουίντ.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ειδοποιήθηκε για τροχαίο στο Μάλιμπου, όπου ένα μαύρο Lincoln Navigator προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην οδό Pacific Coast Highway.

Ο οδηγός, ενήλικος άνδρας, μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για νοσηλεία. Οι αρχές δεν επιβεβαίωσαν την ταυτότητά του, ωστόσο η Τουίντ ανέφερε στο NBC Los Angeles ότι πρόκειται για τον Σίμονς.

«Λιποθύμησα για λίγο»

Σύμφωνα με το NBC, ο Σίμονς είπε στις αρχές ότι λιποθύμησε ή έχασε τις αισθήσεις του πριν συγκρουστεί με το σταθμευμένο όχημα. Το SUV του πέρασε αρκετές λωρίδες κυκλοφορίας πριν σταματήσει.

Η Τουίντ εξήγησε ότι οι γιατροί είχαν πρόσφατα αλλάξει τη φαρμακευτική του αγωγή και του είχαν συστήσει να πίνει περισσότερο νερό.

Ο 76χρονος μουσικός ευχαρίστησε αργότερα μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter) όσους του ευχήθηκαν περαστικά και διαβεβαίωσε ότι είναι καλά στην υγεία του. «Είχα μια μικρή σύγκρουση· συμβαίνει», έγραψε. «Ιδιαίτερα σε όσους από εμάς είμαστε κακοί οδηγοί — κι εγώ είμαι ένας από αυτούς. Όλα καλά».

Ο Σίμονς, γεννημένος στο Ισραήλ και μεγαλωμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ίδρυσε τους KISS το 1973 μαζί με τον Πολ Στάνλεϊ. Το συγκρότημα καθιερώθηκε με τον εκρηκτικό ήχο και την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία του, σε τραγούδια όπως «Rock and Roll All Nite» και «I Was Made for Lovin’ You».

Παρά την ηλικία του, ο Σίμονς παραμένει ενεργός στη μουσική και στις επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζει να εμφανίζεται δημόσια και να συμμετέχει σε τηλεοπτικά προγράμματα.

Με πληροφορίες από NBC News