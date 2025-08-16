Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο – Νεκρός 67χρονος οδηγός

Ένας άνδρας 67 ετών έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της 16ης Αυγούστου 2025 σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα κάτω από συνθήκες που βρίσκονται υπό εξέταση. Το δυστύχημα συνέβη στο 21ο χλμ της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, λίγο πριν τις 06:00 το πρωί.

Ο οδηγός του φορτηγού, ηλικίας 67 ετών, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να πέσει αρχικά στη μπαριέρα. Κατόπιν, το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον άμεσο θάνατο του οδηγού.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η τροχαία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν ήδη αργά για τον 67χρονο, καθώς είχε καταλήξει πριν την άφιξη των σωστικών δυνάμεων. Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την αρμόδια υπηρεσία της τροχαίας, με στόχο την αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό γεγονός.